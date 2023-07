Nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dâng hương địa chỉ đỏ và tặng quà ở Cẩm Xuyên

Dâng hương tại Đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (khu vực lòng hồ Kẻ Gỗ - Hà Tĩnh), nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dâng hoa tại Đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), sáng 26/7, đoàn cán bộ TP Hồ Chí Minh và gia đình cố Tổng Bí thư Lê Duẩn do đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và dâng hương một số di tích; tặng quà cho học sinh, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đón tiếp và cùng đi với đoàn.

Đoàn đã đến dâng hương tại Đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn ở xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên). Đền tọa lạc trên một hòn đảo nhỏ giữa lòng hồ Kẻ Gỗ, là nơi tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn - người có nhiều quyết sách giúp đỡ Hà Tĩnh xây dựng công trình đại thủy nông Kẻ Gỗ, phục vụ cho phát triển nông nghiệp nói riêng và kinh tế - xã hội nói chung.

Các đại biểu thành kính dâng nén tâm nhang.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng; đồng thời nguyện hứa luôn phát huy truyền thống cách mạng của thế hệ cha anh đi trước, đoàn kết, đồng lòng, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đoàn cũng đến dâng hương tại Khu di tích Tháp Am ở xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên). Đây là nơi an nghỉ của Lê Am - vị quan dưới triều nhà Lê, có nhiều công lao phò vua giúp nước. Công trình có kiến trúc nghệ thuật độc đáo, được xây dựng bằng đá vào khoảng thế kỉ XVI.

Dịp này, nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Trường Mầm non Lê Duẩn (xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên) 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Gia đình cố Tổng Bí thư Lê Duẩn trao tặng 14 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Mầm non Lê Duẩn.

Đoàn tặng Trường Mầm non Lê Duẩn nhiều phần quà bằng hiện vật.

Đoàn cán bộ TP Hồ Chí Minh và gia đình cố Tổng Bí thư Lê Duẩn cũng trao tặng 40 suất quà cho phụ nữ và các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã: Cẩm Duệ, Cẩm Mỹ, Cẩm Thạch, Cẩm Thành (Cẩm Xuyên).

Phan Trâm