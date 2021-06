Phát huy tốt phẩm chất, năng lực, xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri tỉnh nhà

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng tin tưởng, các vị đại biểu, các đồng chí vừa được bầu giữ các chức danh sẽ phát huy tốt phẩm chất, năng lực, thường xuyên đổi mới tư duy, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, xứng đáng với sự tín nhiệm của HĐND và cử tri Hà Tĩnh.

Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài diễn văn bế mạc Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII của Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng phát biểu bế mạc.

Kính thưa quý vị đại biểu,

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh khóa XVIII đã thành công tốt đẹp. Với trách nhiệm cao, kỳ họp đã bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND, Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026; thông qua Nghị quyết Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh và Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tin tưởng, các vị đại biểu, các đồng chí vừa được tín nhiệm bầu giữ các chức danh sẽ phát huy tốt phẩm chất, năng lực, thường xuyên đổi mới tư duy, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, xứng đáng với sự tín nhiệm của HĐND và của cử tri tỉnh nhà.

Kính thưa các vị đại biểu!

Từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trên các lĩnh vực, địa bàn của tỉnh tiếp tục có những khởi sắc nhất là công tác thu hút đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp, khó lường, việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh đang tập trung triển khai Chương trình hành động, cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp; quyết tâm hoàn thành cao nhất mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Từ tình hình chung và dự báo xu hướng phát triển trong thời gian tới, đòi hỏi HĐND, UBND tỉnh phải tập trung cao trong công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành, các địa phương.

Sau kỳ họp, đề nghị các cơ quan, đơn vị, các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Đối với HĐND, tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề ra các cơ chế, chính sách, giải pháp đột phá để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Thực hiện tốt chức năng giám sát, nhất là giám sát việc triển khai các Nghị quyết của HĐND, việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan Nhà nước, của các tổ chức kinh tế, xã hội.

Trên cơ sở chương trình, kế hoạch chung, các ban, thành viên các Ban HĐND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động; tổ chức tốt công tác giám sát, thẩm tra các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách, giúp HĐND tỉnh quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh.

Đối với Thường trực HĐND tỉnh, trên cơ sở kế hoạch hoạt động chung, Thường trực Hội đồng nâng cao chất lượng các kỳ họp, soát xét kỹ các nội dung, cùng UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tạo điều kiện cho chính quyền chỉ đạo, quản lý, điều hành có những đột phá mới.

Đối với các vị đại biểu HĐND tỉnh, phải nắm chắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng kế hoạch công tác cụ thể để thực hiện tốt chương trình hành động.

Thực hiện nghiêm nội quy các kỳ họp, phiên họp của HĐND; thẳng thắn thảo luận, chất vấn, phản biện với chính kiến, thái độ rõ ràng, không né tránh, không ngại va chạm, với ý thức xây dựng cao cùng tập thể đưa ra các quyết định đúng; tránh tư tưởng đồng thuận xuôi chiều.

Sắp xếp thời gian hợp lý để thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và chức năng của người đại biểu nhân dân; gần gũi, chia sẻ với cử tri để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân phản ánh cho các cơ quan quản lý nhà nước và HĐND các cấp.

Đối với UBND tỉnh, bám sát các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, Chính phủ; chủ trương của các bộ, ngành Trung ương và nghị quyết của HĐND tỉnh để xây dựng các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách cụ thể trình HĐND đảm bảo theo các quy định và sát thực tiễn cuộc sống.

Về công tác phối hợp, đề nghị UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các địa phương phối hợp chặt chẽ với HĐND tổ chức thực hiện nhiệm vụ. MTTQ các cấp phát huy hơn nữa vai trò tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chung.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đề nghị các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Về công tác phòng, chống dịch Covid-19:

- Đến nay, tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát trong cộng đồng. Qua công tác phòng chống dịch trong thời gian gần đây, HĐND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của hệ thống chính trị các cấp, vai trò của các tầng lớp nhân dân, đã phát huy cao truyền thống đoàn kết, yêu nước, chung tay, góp sức đẩy lùi dịch bệnh. Chúng ta hết sức ghi nhận và biểu dương các lực lượng tuyến đầu, đã không quản ngại khó khăn, hiểm nguy để đưa lại sự bình yên, sức khỏe, tính mạng cho người dân.

HĐND trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, những người con Hà Tĩnh trên mọi miền Tổ quốc đã tích cực ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19. Cảm ơn Bộ Tư lệnh Quân Khu 4, cảm ơn Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nghệ An đã cử lực lượng giúp tỉnh Hà Tĩnh trong những ngày cao điểm phòng chống dịch.

Kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch vừa qua rất đáng trân trọng, tuy vậy, các cấp, các ngành tuyệt đối không được thỏa mãn, lơ là, chủ quan.

HĐND tỉnh đề nghị các cấp, cách ngành, các tầng lớp nhân dân phát huy tốt những kinh nghiệm đã đúc rút được; chủ động trong mọi tình huống.

Mỗi người dân, mỗi gia đình phải bằng những việc làm cụ thể, thực hiện nghiêm khẩu hiệu “5K”; tự mình điều chỉnh lại một số thói quen để phòng, chống dịch hiệu quả.

2. Về kinh tế - xã hội:

- Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo nên những đột phá mới, trước hết HĐND Tỉnh chỉ đạo tổ chức đánh giá, sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 đảm bảo thực chất, khách quan. Chủ động xây dựng các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. UBND tỉnh, các cấp ngành phải tập trung cao công tác cải cách hành chính; triển khai các quy trình, thủ tục nhanh nhạy, linh hoạt hơn, hiệu quả và sát thực tiễn hơn

- Tập trung sản xuất vụ Hè Thu; thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi, viêm da nổi cục trên trâu, bò. Tổ chức thực hiện Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới hiệu quả. Quan tâm tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án đã và đang triển khai; tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư lớn trên địa bàn.

- Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Quan tâm chăm lo các gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công, các đối tượng chính sách. Thực hiện hiệu quả chủ trương làm nhà ở cho người có công, hộ nghèo, hộ bị thiệt hại do thiên tai và nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ từ nguồn xã hội hóa do tỉnh kêu gọi. Yêu cầu đặt ra, đến hết tháng 9/2021, phải xây dựng hoàn thiện 2.037 nhà ở cho Nhân dân, 29 nhà văn hóa cộng đồng đã được Ban chỉ đạo các cấp rà soát, đề nghị, để người dân và các địa phương chủ động phòng, chống thiên tai trong mùa mưa lũ tới. Địa phương nào triển khai chậm, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chủ động các phương án phòng, chống cháy nổ. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự; tập trung xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, các vụ việc phức tạp, những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp

Kính thưa các vị đại biểu!

Với thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử vừa qua và kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII; được sự ủng hộ của cử tri, tin tưởng, HĐND, UBND tỉnh khóa XVIII sẽ hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ; góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021- 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII.

Xin trân trọng cảm ơn.

