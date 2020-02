Quân đội chuẩn bị hàng vạn chỗ ở đón người về từ vùng dịch

Thứ trưởng Trần Đơn cho biết toàn quân đã chuẩn bị hàng vạn chỗ ở trong doanh trại để đón bà con từ vùng dịch. Những người này sẽ được tiếp đón chu đáo theo tiêu chuẩn quân đội.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thượng tướng Trần Đơn cho biết toàn quân đã chuẩn bị hàng vạn chỗ ở cho người từ vùng dịch trở về. Ảnh: VGP.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết Quân đội nhân dân Việt Nam đã có kế hoạch triển khai trong toàn quân sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh corona.

Quân đội đã chuẩn bị nơi ăn, chốn ở và các điều kiện cần thiết khác để sẵn sàng đón bà con từ vùng dịch về nước, thực hiện cách ly y tế theo quy định về phòng, chống dịch.

Sinh hoạt theo tiêu chuẩn quân đội

Tướng Trần Đơn cho hay đến nay, các đơn vị quân đội đã tiếp nhận hơn 200 bà con trở về từ Trung Quốc trở về. Bà con được bố trí nơi ăn, chốn ở trong doanh trại và sinh hoạt theo tiêu chuẩn của quân đội.

“Tuy không thể thuận tiện như ở nhà hay ở khách sạn nhưng thế cũng là chấp nhận được và đặc biệt là bảo đảm điều kiện đặc biệt an toàn về dịch tễ. Điều này không chỉ tốt cho mỗi người dân mà còn tốt cho gia đình và cả cộng đồng xã hội”, tướng Đơn nói.

Khẳng định quân đội sẽ làm hết sức mình, với tinh thần tất cả vì sức khỏe của đồng bào, thượng tướng Trần Đơn cho biết hiện toàn quân đã chuẩn bị sẵn sàng hàng vạn chỗ ở trong doanh trại. Bà con từ vùng dịch về nước sẽ được tiếp đón chu đáo.

Đồng thời, quân đội sẽ phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các cơ quan liên quan để theo dõi, chăm sóc sức khỏe, tiến hành khám sàng lọc nhằm sớm phát hiện những người mắc bệnh để điều trị. Còn những người không mắc bệnh thì sớm được về với gia đình.

214 người âm tính

Thông tin về tình hình dịch bệnh do virus corona gây ra tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết số trường hợp nghi ngờ là 303 người, trong đó đã loại trừ 214 người (âm tính) còn lại 89 người đang chờ kết quả xét nghiệm.

Đáng chú ý, trong số những người mắc bệnh đã chữa khỏi cho 2 người (1 bệnh nhân điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM và 1 bệnh nhân ở Thanh Hóa); 4 người còn lại tình hình sức khỏe cũng đang tiến triển tích cực, chưa có cán bộ y tế nào bị lây lan, nhiễm bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn. Ảnh: VGP.

Theo ông Sơn, đặc tính của dịch bệnh do virus corona là lây lan rất nhanh nhưng tỷ lệ tử vong thấp hơn nhiều lần so với Hội chứng hô hấp cấp tính nặng SARS-CoV. Ban đầu, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dự báo tỷ lệ tử vong có thể lên tới 3%, nhưng thực tế cho thấy đến thời điểm hiện tại, ở Trung Quốc, tỷ lệ này mới ở mức 2%.

Trong chưa đầy 1 tháng (từ 8/12/2019 đến 3/2) virus corona đã làm 17.386 người mắc bệnh, 362 người tử vong. Trong khi đó từ tháng 11/2002 đến tháng 7/2003 (9 tháng) SARS-CoV chỉ làm 8.096 người mắc bệnh nhưng có tới 774 người tử vong, tỷ lệ người tử vong lên tới 9,6%.

Lãnh đạo Bộ Y tế dự đoán trong thời gian tới, dịch bệnh này còn diễn biến phức tạp ở Trung Quốc và lan nhanh ra nhiều nước. Trong nước có thể xuất hiện thêm nhiều trường hợp dương tính với virus corona, song với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, với trình độ và năng lực đã được minh chứng, ông Sơn khẳng định ngành y tế Việt Nam tự tin sẽ đủ khả năng ngăn chặn dịch bệnh này.

Theo cập nhật của Bộ Y tế, tính đến 9h ngày 4/2 trên thế giới có 20.627 người mắc, 426 người tử vong. Trong đó Trung Quốc có 425 người tử vong, trường hợp còn lại ở Phillippines.

Tại Việt Nam, có 9 người được xác định dương tính với virus corona, trong đó có 2 cha con người Trung Quốc (1 người đã khỏi), 5 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (1 người đã khỏi và được xuất viện), 1 lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc và 1 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán.

Hiện đã điều trị khỏi và cho xuất viện với 2 trường hợp.

