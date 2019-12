Tâm huyết, trách nhiệm bàn giải pháp, đưa TP Hà Tĩnh phát triển xứng tầm

Sáng 19/12, HĐND TP Hà Tĩnh tổ chức phiên khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND TP Hà Tĩnh khóa XX. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và các đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh bầu trên địa bàn TP Hà Tĩnh cùng dự.

Các chỉ tiêu cốt lõi đạt và vượt kế hoạch

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Kỳ họp thứ 15, HĐND TP Hà Tĩnh khóa XX có ý nghĩa rất quan trọng. Theo chương trình kỳ họp, HĐND thành phố sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung, gồm các nhóm vấn đề chủ yếu như: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN năm 2019; quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển năm 2020; đánh giá kết quả thực hiện công tác thu, chi ngân sách và đầu tư­ xây dựng cơ bản năm 2019; nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020; đánh giá kết quả thực hiện một số nghị quyết; báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến kỳ họp và một số vấn đề quan trọng khác.

Chủ tịch HĐND TP Hà Tĩnh Nguyễn Văn Qúy khai mạc kỳ họp.

Theo đó, năm 2019, TP Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại II và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Tình hình KT-XH TP Hà Tĩnh đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực: Tăng trưởng kinh tế ước đạt 12,47%, cơ cấu chuyển dịch tích cực theo hướng tăng nhanh tỷ trọng thương mại dịch vụ và xây dựng; một số dự án xây dựng trọng điểm, dự án tồn đọng như đường Nguyễn Công Trứ, đường Lê Duẩn kéo dài, đường Nguyễn Hoành Từ, Vành đai đô thị Bắc... được quan tâm kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ; các mô hình nông nghiệp mới gắn với thực hiện cơ chế theo Nghị quyết 42 của HĐND thành phố về phát triển các nhà lưới sản xuất phát huy hiệu quả; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút được một số dự án lớn.

Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Trịnh Văn Ngọc trình bày báo cáo kết quả phát triển KT-XH, QPAN năm 2019; quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển năm 2020.

Đặc biệt, tổng thu ngân sách ước đạt 819 tỷ đồng, đạt 103,9% KH tỉnh (tăng hơn 12% so với cùng kỳ). Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

Tuy vậy, việc triển khai nhiệm vụ phát triển vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần phải tập trung khắc phục như có 4 chỉ tiêu khó đạt theo kế hoạch; công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực có phần hạn chế; tiến độ thực hiện một số dự án chậm do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nguồn lực; phong trào xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xây dựng NTM chưa đồng đều...

Quan tâm nông nghiệp, đô thị và các vấn đề quan trọng khác

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn thông tin về kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII vừa qua đã hoàn thành các nội dung đề ra, được đông đảo cử tri, nhân dân đánh giá cao; đồng thời, phân tích về kết quả KT-XH toàn tỉnh và giải pháp phát triển năm 2020.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Kết quả phát triển KT-XH toàn tỉnh đạt được có sự đóng góp tích cực từ cử tri và nhân dân TP Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy thông tin: Chất lượng tăng trưởng mặc dù không đạt kế hoạch nhưng đứng thứ 2 khu vực. Tỷ lệ đạt chuẩn NTM dự kiến đạt cao và vượt kế hoạch trong đó Nghi Xuân, Can Lộc là huyện đạt chuẩn NTM, TP Hà Tĩnh hoàn thành công nhận NTM. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, QPAN ninh tiềm ẩn nhiều khó khăn nhưng cơ bản được đảm bảo, ổn định phát triển…

Tuy vậy, kết quả phát triển vẫn còn những hạn chế như: Phát triển kinh tế đang dựa cơ bản vào thép; tiến độ triển khai một số dự án quan trọng còn; cân đối ngân sách áp lực do thu từ thuế, phí đạt thấp…

Bí thư Tỉnh ủy cũng phân tích tồn tại hạn chế và thông tin 13 nhóm giải pháp với tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện các nhiệm vụ phát triển năm 2020.

Biểu dương kết quả đạt được của TP Hà Tĩnh trong năm 2019, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, sự phát triển KT-XH toàn tỉnh đạt được có sự đóng góp tích cực từ cử tri và nhân dân TP Hà Tĩnh.

Đặc biệt, những chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt kế hoạch như: TP Hà Tĩnh được công nhận đạt đô thị loại II, hoàn thành chương trình xây dựng NTM, thu ngân sách, tổng vốn đầu tư xã hội…

Tuy vậy, theo Bí thư Tỉnh ủy, một số hạn chế như tăng trưởng trong lĩnh vực nông nghiệp đạt thấp, Thạch Hạ chưa đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, chỉ tiêu tuyến đường văn minh đô thị không đạt. Mặc dù đây không phải là các chỉ tiêu căn bản, cốt lõi nhưng lại gắn với sự phát triển bền vững của địa phương.

Định hướng về kế hoạch phát triển trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh: TP Hà Tĩnh phải tập trung những giải pháp phát triển nông nghiệp, có giải pháp tích tụ ruộng đất, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư để phát huy hiệu quả. Cần lan tỏa thêm những cách làm hay về huy động sức dân, phát triển đô thị.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 15, HĐND TP khóa XX

Đặc biệt, chỉ tiêu về tổng vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh năm 2020 có đạt kế hoạch hay không có phần rất lớn từ các dự án nằm trên địa bàn TP Hà Tĩnh. Điều này đặt ra cho thành phố khối lượng công việc lớn về giải phóng mặt bằng. TP Hà Tĩnh cần quan tâm phát triển các trục giao thông quan trọng để tạo không gian phát triển, kết nối với các vùng. Có giải pháp mạnh trong quản lý an ninh trật tự, đảm bảo môi trường đô thị, tập trung thực hiện sáp nhập bộ máy hành chính…

Kỳ họp thứ 15, HĐND TP Hà Tĩnh sẽ diễn ra trong 2 ngày (19 -20/12/2019). Trong chương trình tiếp theo, các đại biểu sẽ tiến hành các phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề cử tri bức xúc kiến nghị và xem xét quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.

Thành Chung