Thủ tướng Chính phủ: Vẫn còn tình trạng buông lỏng, chưa nghiêm trong công tác phòng chống tội phạm

Năm 2019, tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Hà Tĩnh không có diễn biến phức tạp và không phát sinh các điểm nóng. Trong năm, các lực lượng phát hiện, xử lý 4.090 vụ vi phạm (giảm 18% so với cùng kỳ năm 2018), giá trị hàng hóa vi phạm 9,3 tỷ đồng. Về công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống mua bán người, trong năm 2019, các lực lượng chuyên trách đã điều tra, khám phá 364 vụ, 784 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; triệt phá 25 ổ nhóm, 175 đối tượng, thu hồi giá trị tài sản hơn 5,5 tỷ đồng; phát hiện 268 vụ, 292 đối tựợng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ,... Tại đầu cầu Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh đề nghị các sở, ban, ngành quán triệt sâu sắc, nghiêm túc thực hiện các yêu cầu Thủ tướng đã nêu tại hội nghị. Trước mắt, tập trung triển khai các đợt cao điểm về trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng hóa kém chất lượng, đảm bảo cho Tết Nguyên đán sắp tới an toàn, lành mạnh.