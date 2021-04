Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất lập Trung tâm ASEAN về các tình huống y tế khẩn cấp và dịch

Vấn đề Myanmar: Tôn trọng công việc nội bộ, nhưng không bỏ rơi lúc khó khăn Đối với tình hình Myanmar, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ ASEAN và Việt Nam quan ngại sâu sắc về các diễn biến gần đây. Thể hiện sự tôn trọng Hiến chương ASEAN, Việt Nam tôn trọng công việc nội bộ của Myanmar, song ủng hộ nỗ lực của ASEAN hỗ trợ Myanmar vượt qua khó khăn, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong tiến trình này. Theo đó, Việt Nam nhất trí và ủng hộ ASEAN cử đại diện tới Myanmar tìm hiểu tình hình thực tế, tiếp xúc với các bên, đề xuất giải pháp thúc đẩy đối thoại. Việt Nam cũng sẽ tiếp tục nỗ lực để Hội đồng Bảo an trao đổi khách quan, toàn diện, cân bằng, đề nghị các nước ASEAN phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn của Liên Hiệp Quốc, tìm kiếm giải pháp phù hợp, khả thi, căn bản, thực chất cho Myanmar. Đồng tình với quan điểm trên, các nhà lãnh đạo bày tỏ quan ngại khi tình hình Myanmar đang tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và sinh mạng của người dân. Do đó, các nhà lãnh đạo yêu cầu các bên kiềm chế, chấm dứt sử dụng vũ lực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm giải pháp hòa giải, hòa bình, ổn định cho tương lai của Myanmar. Theo đó, các nhà lãnh đạo nhất trí ASEAN cần phát huy vai trò và tận dụng các cơ chế sẵn có để hỗ trợ Myanmar, trên tinh thần đoàn kết ASEAN và không can thiệp vào công việc nội bộ, nhưng cũng không bỏ rơi Myanmar trong lúc khó khăn. Cụ thể là cử đại diện của ASEAN tới Myanmar tìm hiểu tình hình, tiếp xúc với các bên liên quan, đề xuất cách thức, tìm kiếm biện pháp thúc đẩy đối thoại, hòa giải thực chất và bao trùm. ASEAN cũng thống nhất tiếp tục đẩy mạnh nỗ lực hỗ trợ nhân đạo giúp người dân Myanmar thông qua Trung tâm điều phối hỗ trợ nhân đạo ASEAN (AHA). Kết thúc, nước chủ tịch ASEAN đã ra Tuyên bố chủ tịch về kết quả hội nghị, nêu quan điểm về các vấn đề quốc tế, khu vực, trong đó có 5 điểm ASEAN đã đồng thuận về vấn đề Myanmar: Yêu cầu chấm dứt bạo lực; tất cả các bên liên quan hết sức kiềm chế; tiến hành đối thoại mang tính xây dựng nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình; cử đặc phái viên của chủ tịch ASEAN làm trung gian thúc đẩy tiến trình đối thoại; và cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người dân Myanmar thông qua Trung tâm AHA.