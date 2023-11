Tìm giải pháp giảm lũ tổng thể, lâu dài cho Hương Khê

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) và các sở, ngành, đơn vị phối hợp tìm phương án giảm lũ, cắt lũ tổng thể, lâu dài trên địa bàn.

Chiều 4/11, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng đoàn công tác đi kiểm tra một số công trình thủy lợi, điểm sạt lở đất trên địa bàn huyện Hương Khê và có buổi làm việc với địa phương về công tác khắc phục hậu quả, giải pháp ứng phó thiên tai. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và đoàn đoàn công tác kiểm tra đập Tắt, xã Hòa Hải.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và đoàn công tác đã đến kiểm tra đập Tắt (xã Hòa Hải), điểm sạt lở đất gần khu vực nhà máy nước tại thôn Phố Hòa (xã Gia Phố) và hồ Thủy điện Hố Hô.

Sau khi đi kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì buổi làm việc với huyện Hương Khê về công tác khắc phục hậu quả và giải pháp ứng phó với thiên tai.

Theo báo cáo của UBND huyện Hương Khê, toàn huyện có 23 công trình hồ, đập do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh quản lý và 134 công trình do địa phương quản lý. Trong đó, nhiều công trình hồ, đập có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ.

Đoàn công tác đến kiểm tra tại hồ Thủy điện Hố Hô.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, huyện Hương Khê có 2 công trình bị vỡ thân đập (đập Tắt, xã Hòa Hải và đập Sắn, xã Gia Phố); một số tràn xả lũ bị sạt lở (đập Khe Ruộng, xã Hương Đô; đập Hà Thông, xã Hương Xuân; đập Nhà Tầu, xã Hương Trạch; đập Khe Vạng, xã Hương Liên; đập Khe Trẹ, xã Phú Gia; đập Khe Cọi, xã Hà Linh; hồ Cây Chanh, xã Hương Trạch). Ước tính tổng thiệt hại đợt mưa lũ vừa qua trên 150 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Hương Khê kiến nghị lãnh đạo tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí sửa chữa đập Tắt (khoảng 13 tỷ đồng), đập Sắn (khoảng 10 tỷ đồng). Hỗ trợ kinh phí xứ lý sạt lở mái taluy dương tuyến đường Phúc Trạch - Hương Liên và tu bổ các tuyến: đường từ đường Hồ Chí Minh vào xã Hương Thủy; Tỉnh lộ 553; đường đi bản Rào Tre, xã Hương Liên; đường vào khu trang trại Khe Mây, xã Hương Đô...

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nghe lãnh đạo huyện Hương Khê báo cáo tình hình sạt lở đất tại thôn Phố Hòa, xã Gia Phố.

Hỗ trợ các xã Hà Linh, Điền Mỹ kinh phí khắc phục sạt lở lề đường các tuyến giao thông do xã quản lý phục vụ nghiệm thu xã đạt chuẩn nông thôn mới; hỗ trợ 100% giống sản xuất vụ đông cho Nhân dân (phần diện tích bị thiệt hại do mưa lũ).

Xem xét cho thanh lý Nhà máy nước Gia Phố và thực hiện san, hạ đất chống sạt lở để đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng cho người dân, nhất là 8 hộ dân sinh sống dưới chân nhà máy nước (sau khi đấu nối công trình nhà máy nước Phú Gia và 8 xã phụ cận vào đường ống nhà máy nước Gia Phố).

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận một số giải pháp hỗ trợ huyện Hương Khê khắc phục hậu quả lũ lụt; bàn giải pháp đảm bảo an toàn hồ, đập, điểm nguy cơ sạt lở và các giải pháp bền vững để cắt lũ, giảm lũ trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh: Đề nghị huyện Hương Khê và các sở, ngành phối hợp để sớm có đề xuất phương án xây dựng giải pháp tổng thể phòng chống lũ cho huyện Hương Khê.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cho rằng, mặc dù các cơ quan, đơn vị đã có thông tin dự báo thiên tai khá kịp thời nhưng mưa lũ vẫn gây ra nhiều thiệt hại nặng nề trên địa bàn huyện Hương Khê.

Sau lũ lụt, các đơn vị, cấp, ngành và địa phương đã phối hợp thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp khắc phục hậu quả. Trong đó, huyện Hương Khê đã chủ động hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, đặc biệt là công tác hỗ trợ tìm kiếm người dân mất tích trong mưa lũ.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Hương Khê tiếp tục triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó quan tâm hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, nhất là các gia đình có người mất trong lũ. Đồng thời, thực hiện tiêu độc khử trùng, chống dịch bệnh; tập trung cao khôi phục sản xuất.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, để có giải pháp bền vững, lâu dài, cần xem xét, nghiên cứu và trồng các loại cây lâm nghiệp có vai trò giữ nước. Đặc biệt, huyện và các sở, ngành, đơn vị phối hợp xây dựng phương án giảm lũ, cắt lũ tổng thể, lâu dài để đề xuất với Bộ NN&PTNT trong thời gian tới. Đề nghị ngành NN&PTNT bám sát và có chỉ đạo địa phương trong điều tiết nước tại các hồ, đập thủy lợi phù hợp trong mùa mưa lũ.

Về công trình Thủy điện Hố Hô, huyện Hương Khê cần nghiên cứu, đề xuất phương án giảm lũ trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp trong chuyến công tác tại Hà Tĩnh cuối tháng 10 vừa qua. Riêng Nhà máy Thủy điện Hố Hô khẩn trương triển khai dọn dẹp vệ sinh sau lũ, đảm bảo môi trường và giảm áp lực cho thân đập.

Về điểm nguy cơ sạt lở tại xã Gia Phố, các sở, ngành phối hợp với địa phương tham mưu các giải pháp hiệu quả.

Dương Chiến