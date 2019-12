Trao 29 giải báo chí viết về nông thôn mới trên Báo Hà Tĩnh năm 2019

2019 là năm thứ 2 Báo Hà Tĩnh vận hành mô hình Tòa soạn hội tụ. Kế thừa kết quả năm 2018, Báo Hà Tĩnh tiếp tục hoàn thiện quy trình tổ chức sản xuất đồng thời trên 2 ấn phẩm báo in và báo điện tử. Trong năm, Đảng ủy, Ban biên tập Báo Hà Tĩnh đã lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức xuất bản 312 số báo in và 365 kỳ báo điện tử với gần 22.500 tin, bài, ảnh được đăng tải. Lượng phát hành báo in duy trì 5.400-5.700 tờ/số; lượng truy cập báo điện tử đạt bình quân 15 vạn lượt/ngày (cao điểm trên 28 vạn lượt/ngày), duy trì ổn định vị trí thứ nhất trong hệ thống báo Đảng các tỉnh/thành phố toàn quốc (theo xếp hạng của trang Alexa.com).