Công bố thể lệ Giải Báo chí viết về gương người tốt, việc tốt Hà Tĩnh năm 2026

Ban Tổ chức Giải Báo chí viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 vừa ban hành thể lệ, trong đó quy định rõ đối tượng, nội dung tác phẩm, thời gian nhận bài và cơ cấu giải thưởng.

Theo đó, thực hiện kế hoạch về xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Nội vụ, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Giải Báo chí viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.

Sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải “Báo chí viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh” năm 2025 cho các tác giả, nhóm tác giả.

Giải được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền; phát hiện, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước; đồng thời động viên đội ngũ người làm báo sáng tạo các tác phẩm báo chí có chất lượng, góp phần lan tỏa những việc làm tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong đời sống xã hội.

Theo thể lệ, đối tượng tham dự giải là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tại Hà Tĩnh. Tác phẩm dự thi thuộc các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình; đăng, phát trên các cơ quan báo chí được cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam từ ngày 1/7/2025 đến ngày 10/8/2026.

Các tác phẩm phải phản ánh người thật, việc thật, không hư cấu, có hiệu quả tuyên truyền, giáo dục và sức lan tỏa trong đời sống xã hội; chưa đoạt giải tại các giải báo chí, cuộc thi từ cấp tỉnh trở lên. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi không quá 5 tác phẩm tham dự; chùm tác phẩm không quá 5 kỳ về cùng một sự kiện, đề tài.

Nội dung tác phẩm tham gia giải tập trung phản ánh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Nội dung tác phẩm tập trung phản ánh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển doanh nghiệp, doanh nhân; giáo dục, y tế; quốc phòng - an ninh; xây dựng đời sống văn hóa; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Tổ chức cũng khuyến khích các tác phẩm phản ánh những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong các phong trào thi đua; những tấm gương có tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì cộng đồng, vượt khó vươn lên, có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Căn cứ số lượng, chất lượng tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức sẽ tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định công nhận giải và trao thưởng. Cơ cấu giải thưởng gồm: giải A trị giá 7 triệu đồng; giải B trị giá 5 triệu đồng; giải C trị giá 3 triệu đồng và giải Khuyến khích trị giá 2 triệu đồng.

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày công bố thể lệ đến hết ngày 10/8/2026 (tính theo dấu bưu điện). Tác phẩm gửi về Phòng Quản lý báo chí và xuất bản, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh (số 18, đường Xô viết Nghệ Tĩnh, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh).

Đối với các tác phẩm báo điện tử, phát thanh, truyền hình có dung lượng nhỏ, tác giả có thể gửi file nén hoặc đường link tác phẩm về địa chỉ email: giaibaochinguoitotviectot@gmail.com.

Thời gian công bố và trao giải sẽ được Ban Tổ chức thông báo sau.

Tải mẫu phiếu đăng ký tham gia giải tại đây.