Năm 2020, Điện lực Hà Tĩnh đặt mục tiêu đạt 1.159 triệu kWh điện thương phẩm

Sản lượng điện thương phẩm năm 2019 của Công ty Điện lực Hà Tĩnh đạt 1.035 triệu kWh, tăng 12,85% so với năm 2018. Trong năm 2020, đơn vị này phấn đấu sản lượng điện thương phẩm đạt và vượt 1.159 triệu kWh.

Để đảm bảo cung cấp điện ổn định, Điện lực Hà Tĩnh thường xuyên tập trung công tác vệ sinh sứ đường dây, nâng cấp cải tạo kết hợp duy tu, bảo dưỡng hệ thống điện

Công ty Điện lực Hà Tĩnh hiện đang quản lý, vận hành hệ thống lưới điện 219,39 km đường dây 110 kV, 2.967,64 km đường dây trung thế và 6.846,19 km đường dây hạ thế, cấp điện cho 441.570 khách hàng.

Năm 2019, lưới điện trong toàn tỉnh cấp điện ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân, đặc biệt trong dịp lễ, tết, các kỳ thi và sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng của Hà Tĩnh.

Để đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục, Điện lực Hà Tĩnh đã chỉ đạo tập trung công tác vệ sinh sứ đường dây, nâng cấp cải tạo kết hợp duy tu, bảo dưỡng hệ thống điện; hoàn thành lắp đặt và đưa vào sử dụng 6 MVAr tụ bù trung thế và 7,855 MVAr tụ bù hạ thế nhằm mục tiêu cải thiện chất lượng điện năng; công tác điều hành xử lý sự cố có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác quản lý hành lang bảo vệ an toàn lưới điện tiếp tục được triển khai quyết liệt. Trong năm 2019, Điện lực Hà Tĩnh không để phát sinh điểm công trình, nhà ở vi phạm hành lang an toàn lưới điện, xử lý 2/5 điểm vi phạm khoảng cách pha đất, đạt 150% kế hoạch Tổng công ty giao. Sản lượng điện thương phẩm năm 2019 đạt 1.035 triệu kWh, tăng 12,85% so với năm 2018 và đạt 102,5% kế hoạch.

Cuối tháng 12/2019, Điện lực Hà Tĩnh cũng đã phối hợp với Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc thực hiện xử lý lưới điện tại 4 vị trí trên trục chính đường dây 471 E18.1 bằng công nghệ sửa chữa điện nóng Hotline (phương pháp sửa chữa không cần cắt điện).

Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh Nguyễn Phúc Phong cho biết, trong năm 2020, EVN Hà Tĩnh nỗ lực, phấn đấu cấp điện ổn định phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho nhân dân và các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020 Tổng Công ty giao, như chỉ tiêu điện thương phẩm đạt và vượt 1.159 triệu kWh; tổn thất điện năng dưới 8,30%; phấn đấu không xảy ra tai nạn lao động và các vụ cháy nổ;

Xử lý 100% các điểm công trình, nhà ở, cây cối vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, các điểm vi phạm khoảng cách pha đất; đảm bảo tiến độ giải ngân các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn theo kế hoạch của Tổng Công ty.

Văn Đức