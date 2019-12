Nhanh chóng - tiết kiệm, doanh nghiệp Hà Tĩnh cần sớm “bắt nhịp” hóa đơn điện tử

Theo Nghị định 119/NĐ-CP của Chính phủ, đến 1/11/2020, 100% doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử. Thực hiện mục tiêu này, Chi cục Thuế khu vực TP Hà Tĩnh – Cẩm Xuyên đang tích cực triển khai các giải pháp để tăng tỉ lệ sử dụng hóa đơn điện tử.

Chi nhánh Hà Tĩnh - Công ty CP Viễn thông FPT (TP Hà Tĩnh) áp dụng hóa đơn điện tử từ 2015

“Hóa đơn điện tử được tạo lập, gửi, lưu trữ, quản lý bằng máy tính điện tử. Doanh nghiệp sẽ giảm thời gian và chi phí liên quan đến các thủ tục hành chính thuế, in ấn, vận chuyển và lưu trữ.

Đối với khách hàng, có thể nhận ngay hóa đơn qua email hoặc tin nhắn điện thoại. Với cơ quan thuế, sẽ dễ dàng trong công tác quản lý, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính” - quyền Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực TP Hà Tĩnh – Cẩm Xuyên Trần Nghị cho biết.

Theo thống kê, hiện nay, trên địa bàn TP Hà Tĩnh có gần 70 doanh nghiệp đang áp dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy thông thường. Dù tỉ lệ chưa cao nhưng theo các đơn vị đã sử dụng đánh giá, hóa đơn điện tử là một bước tiến dài trong công tác kế toán…

Bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử từ năm 2015, đến nay, Chi nhánh Hà Tĩnh Công ty CP Viễn thông FPT (TP Hà Tĩnh) đã khẳng định được những ưu việt so với hóa đơn giấy. Chị Phạm Thị Kim Thơm – kế toán công ty chia sẻ: "Trước đây, đơn vị phải phát hành và quản lý lưu trữ một số lượng lớn giấy tờ, hóa đơn nên rất dễ bị xáo trộn hay thất lạc. Từ khi chuyển đổi, đơn vị không chỉ tiết giảm được chi phí, thời gian mà công tác quản lý còn hiệu quả hơn rất nhiều. Theo ước tính, nếu sử dụng hóa đơn giấy, với số lượng khách hàng như hiện nay trung bình mỗi tháng chúng tôi sẽ mất khoảng 8 triệu đồng để in ấn hóa đơn”.

Các tài liệu về hóa đơn điện tử được ngành Thuế Hà Tĩnh triển khai đến tận doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Sau hơn 1 tháng sử dụng hóa đơn điện tử trong hoạt động kinh doanh, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải Trần Châu (TP Hà Tĩnh) đã tiết kiệm được 70 - 80% chi phí in ấn. “Ngoài tiết kiệm chi phí in ấn, hóa đơn điện tử mang lại cho doanh nghiệp và cá nhân người làm công tác kế toán nhiều lợi ích vượt trội so với hóa đơn giấy. Theo đó, việc lưu trữ hóa đơn trên phần mềm sẽ tránh tình trạng mất mát, thất lạc, dễ quản lý.

Đồng thời, thay vì gửi hóa đơn giấy đến tận tay cho khách hàng ở xa qua chuyển phát nhanh, thì chỉ cần gửi qua mail, khách hàng đã có thể nhận được, vừa nhanh gọn lại hạn chế thất lạc… Tôi thấy đây là một hình thức rất thuận tiện và cần được nhân rộng hơn nữa”, chị Nguyễn Thị Thúy – kế toán công ty cho biết.

Tuy vậy, thực tế cho thấy số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn vẫn chưa nhiều. Theo đó, do chưa hiểu đầy đủ về hóa đơn điện tử nên nhiều đơn vị, hộ kinh doanh còn có tâm lý e ngại, sợ quá trình triển khai sẽ phức tạp, đòi hỏi nhiều đầu tư, tốn thời gian, tốn chi phí.

Hơn 400 doanh nghiệp được Chi cục Thuế khu vực TP Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên cung cấp kiến thức về hóa đơn điện tử.

Nắm bắt được hạn chế đó, ngành Thuế nói chung và Chi cục Thuế khu vực TP Hà Tĩnh – Cẩm Xuyên đang triển khai các công tác để giúp các đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn quản lý được tiếp cận và sử dụng hóa đơn điện tử.

Các hoạt động như triển khai các buổi tập huấn, in tờ rơi hướng dẫn, hướng dẫn trực tiếp tại cơ quan thuế… được chú trọng để cung cấp thông tin và giải đáp kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Hóa đơn điện tử được tạo lập, gửi, lưu trữ, quản lý bằng máy tính điện tử (ảnh minh họa internet)

Đặc biệt, đối với những doanh nghiệp mới thành lập, ngành Thuế sẽ hướng dẫn khởi tạo và áp dụng hóa đơn điện tử. Với các hộ kinh doanh nhỏ không đủ điều kiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, các hộ có thể đến cơ quan thuế để được khởi tạo, cấp hóa đơn điện tử có mã xác thực theo quy định...

Sử dụng hóa đơn điện tử là rất cần thiết. Vì vậy, các đơn vị, doanh nghiệp cũng cần khẩn trương tìm hiểu, khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử trong bán hàng và cung ứng dịch vụ.

Thành Chung – Ngọc Hà