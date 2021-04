Các tổ chức công đoàn, địa phương Hà Tĩnh biểu dương người lao động xuất sắc

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2021, Công đoàn ngành Công thương Hà Tĩnh, huyện Hương Sơn và Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, biểu dương người lao động xuất sắc.

Các đại biểu tham gia lễ phát động.

Với phương châm “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”, “Mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên”, hướng đến Tháng Công nhân năm nay, các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Công thương đã đăng ký nhiều nội dung, phần việc ý nghĩa hướng đến người lao động như: “Tết cho người lao động”, khám sức khỏe định kỳ, tham quan du lịch, nâng cao chất lượng bữa ăn ca...

Ngoài ra, nhiều đơn vị ký kết thành công thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi hơn cho người lao động; nhiều doanh nghiệp có chính sách đãi ngộ tốt như: Công ty CP Tập đoàn Phú Tài Đức, Công ty CP Phát triển công nghiệp xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh, Công ty TNHH Khí hóa lỏng Miền Trung...

Đoàn viên, người lao động các đơn vị tham dự buổi lễ.

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh” cũng được Công đoàn ngành triển khai sâu rộng đến đoàn viên, người lao động. Trong các đợt thi đua, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, đóng góp cho phong trào công nhân lao động và quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Tháng Công nhân 2021, lãnh đạo Công đoàn ngành Công thương quán triệt các công đoàn cơ sở hưởng ứng tích cực phong trào do công đoàn cấp trên phát động; đoàn viên, người lao động tiếp tục phát huy khí thế thi đua lao động sản xuất. Đây là dịp để công đoàn, doanh nghiệp tri ân người lao động, vì vậy, rất cần sự chung tay của các bên liên quan để đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được nâng lên.

Đồng thời, công đoàn phải phát huy vai trò phối hợp, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật lao động; giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình lao động để góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định giữa người lao động - công đoàn - doanh nghiệp.

17 công nhân, lao động được nhận giấy khen của Công đoàn ngành.

Tại buổi lễ, 17 cá nhân đại diện cho hơn 1.800 đoàn viên, người lao động ngành Công thương Hà Tĩnh đã được biểu dương vì đạt nhiều thành tích trong lao động, sản xuất. Công đoàn ngành cũng đề xuất 3 lao động có thành tích xuất sắc để LĐLĐ tỉnh vinh danh trong dịp Tháng Công nhân năm nay.

Dịp này, Công đoàn ngành cũng đã trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn; Công đoàn cơ sở Công ty CP Tập đoàn Phú Tài Đức trao 50 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên của công ty bị bệnh hiểm nghèo.

Đại diện công đoàn, Công ty CP Tập đoàn Phú Tài Đức trao biểu trưng cho người nhà chị Phạm Phương Thảo - đoàn viên công đoàn công ty mắc bệnh hiểm nghèo.

Cũng trong sáng nay, huyện Hương Sơn tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021 và tôn vinh, tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh lễ phát động.

Tháng Công nhân được huyện Hương Sơn phát động từ ngày 15/4 - 31/5/2021 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử của Ngày Quốc tế lao động 1/5; về truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn đối với quá trình cách mạng của dân tộc.

Đặc biệt, hoạt động này cũng nhằm động viên, khích lệ CNVCLĐ toàn huyện lao động hăng say, đoàn kết, sáng tạo, tăng năng suất, góp phần nâng cao thu nhập và phúc lợi cho người lao động, góp phần thúc đẩy phát triển KT- XH, đảm bảo QP- AN...

Phó Chủ tịch UBND huyện Hồ Thái Sơn phát động “Tháng công nhân - Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động”.

Bên cạnh đó, cũng từ 1 - 31/5/2021, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động được phát động với chủ đề "Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên” nhằm nâng cao nhận thức sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; thực hiệc các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và chăm sóc sức khỏe người lao động.

Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2021, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện và các công đoàn cơ sở sẽ bám sát chủ đề để có những phương pháp và cách làm phù hợp, đánh giá hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và thực sự có ý nghĩa thiết thực đối với người lao động, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Đoàn viên công đoàn tham dự buổi lễ phát động

Các hoạt động được triển khai với mong muốn mỗi công nhân sẽ tự khẳng định vị trí, vai trò của mình để đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp, của huyện, nhất là trong phong trào xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, đô thị văn minh, phòng chống hiệu quả dịch Covid -19.

Dịp này, huyện Hương Sơn tôn vinh 20 công nhân lao động tiêu biểu trong phong trào trong thi đua công nhân lao động tiêu biểu...

... và tặng 15 suất quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco) cũng vừa tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về Vệ sinh an toàn lao động năm 2021 và tôn vinh 11 công nhân lao động tiêu biểu.

Sáng 23/4, Công đoàn Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về Vệ sinh an toàn lao động năm 2021.

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”, Tháng Công nhân được Mitraco Hà Tĩnh triển khai từ ngày 15/4-31/5/2021.

Đơn vị phấn đấu mỗi công đoàn cơ sở có ít nhất 1 hoạt động “Vì lợi ích đoàn viên”; có ít nhất 2 sáng kiến được triển khai áp dụng; có ít nhất 1 đoàn viên được học cảm tình Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động Tháng Công nhân trên facebook, các phương tiện truyền thông đại chúng...

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh và Mitraco Hà Tĩnh trao giấy khen cho các công nhân tiêu biểu.

Hưởng ứng chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên” do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phát động, trong Tháng hành động về Vệ sinh an toàn lao động, Mitraco Hà Tĩnh tập trung triển khai các hoạt động từ 1/5-31/5/2021.

Các hoạt động chính bao gồm: thành lập ban, bộ phận an toàn lao động và mạng lưới an toàn vệ sinh viên; tuyên truyền để người lao động hiểu rõ về pháp luật an toàn lao động; tổ chức huấn luyện và cấp thẻ an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ; khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị tai nạn lao động...

Đại diện lãnh đạo Mitraco Hà Tĩnh trao quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng tại lễ phát động, Công đoàn Mitraco Hà Tĩnh đã tôn vinh 11 công nhân lao động tiêu biểu trong phong trào lao động sản xuất giỏi. Đây là 11 đại diện tiêu biểu được lựa chọn từ gần 1.000 công nhân lao động Tổng công ty.

Dịp này, đơn vị cũng trao tặng 8 suất quà cho 8 công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, Đảng uỷ Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và tuyên dương 4 tập thể, 15 cá nhân điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.