Can Lộc ra mắt Câu lạc bộ Thanh niên khởi nghiệp

Tại Diễn đàn Tuổi trẻ tiên phong, sáng tạo trong tham gia phòng chống dịch COVID-19 và khởi nghiệp, lập nghiệp; tuyên dương các công trình, sản phẩm tuổi trẻ sáng tạo tiêu biểu cấp cụm năm 2021 diễn ra vào ngày 26/11 vừa qua, “Đồng hành với thanh niên Can Lộc khởi nghiệp, lập nghiệp cùng vượt qua đại dịch” được tuyên dương là 1 trong 30 công trình, sản phẩm tuổi trẻ sáng tạo tiêu biểu của cụm Bắc Trung Bộ năm 2021. Năm 2021, công trình “Đồng hành với thanh niên Can Lộc khởi nghiệp, lập nghiệp cùng vượt qua đại dịch” đã hỗ trợ 7 mô hình kinh tế của ĐVTN trên địa bàn tiếp cận và nhận nguồn vốn hỗ trợ không hoàn lại từ các tổ chức phi chính phủ với tổng số tiền 585 triệu đồng. Đồng thời, năm 2021, Huyện đoàn Can Lộc cũng đã hỗ trợ các ĐVTN tiếp cận các nguồn vốn khác thành lập 20 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ. CLB Thanh niên khởi nghiệp Can Lộc được thành lập nhằm tiếp tục thực hiện công trình nêu trên.