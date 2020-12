Chia sẻ ý tưởng hỗ trợ phụ nữ Hà Tĩnh khởi nghiệp

Giai đoạn 2018-2020, các cấp hội phụ nữ ở Hà Tĩnh đã hỗ trợ thành lập mới 31 hợp tác xã, 159 tổ hợp tác, có 24 sản phẩm do phụ nữ làm chủ đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao trở lên.

Sáng 18/12, Hội LHPN Hà Tĩnh tổ chức diễn đàn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp với sự tham gia của hơn 130 hội viên phụ nữ là chủ doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác và cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, thực hiện đề án 939 về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” ở Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2020, nhận thức của phụ nữ về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nghề nghiệp, khởi nghiệp đã được nâng lên.

Đề án đã khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của hội viên, phụ nữ, theo đó, toàn tỉnh có 521 ý tưởng dự án khởi nghiệp. Các cấp hội đã hỗ trợ thành lập mới 31 hợp tác xã, 159 tổ hợp tác, có 24 sản phẩm do phụ nữ làm chủ đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao trở lên.

Tiến sỹ Hồ Thị Quý, Trưởng Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế - Trung ương Hội LHPN Việt Nam chia sẻ kinh, cách làm hay của các địa phương khác trong khởi nghiệp qua chuyên đề “Nguyên lý hoạt động của các chủ thể trong hệ sinh thái”.

Hội phụ nữ đã tăng cường phối hợp, hỗ trợ nguồn vốn vay với số tiền 707 tỷ đồng từ các ngân hàng và 13 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư phát triển mô hình do Hội LHPN tỉnh quản lý cho 1.866 phụ nữ vay vốn để khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp…

Bà Lê Thị Khương, Giám đốc HTX Phú Khương (xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh) hỏi về các chính sách hỗ trợ vay vốn tín dụng của tỉnh đối với cơ sở sản xuất kinh doanh

Tại diễn đàn, các hội viên đã giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về ý tưởng khởi sự kinh doanh như: chuyển giao khoa học công nghệ trong khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; bài học kinh nghiệm để khởi nghiệp thành công và một số kinh nghiệp trong tổ chức triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Bà Bùi Thị Ngọc Anh, Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Mandan Land chia sẻ kinh bài học kinh nghiệm để khởi nghiệp thành công

Cũng tại diễn đàn, một số đại biểu chỉ ra một số những khó khăn, trở ngại trong khởi nghiệp, trong sản xuất kinh doanh như: tiếp cận nguồn vốn ưu đãi; thủ tục cấp đất và cho thuê đất để đầu tư cho sản xuất kinh doanh; khó khăn trong liên kế sản xuất và những vướng mắc liên quan đến tham gia chương trình OCOP...

Các đại biểu cùng đề nghị, lãnh đạo các sở, ngành liên quan tiếp tục hỗ trợ hội viên phụ nữ đối với lĩnh vực xây dựng thương hiệu sản phẩm; tiếp cận khoa học - công nghệ và giúp quảng bá, tiêu thụ sản phẩm…

Đại diện lãnh đạo Sở Công thương, Sở KH&CN, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tham dự diễn đàn giải đáp xung quanh chính sách liên quan đến phát triển kinh tế, khởi nghiệp, chương trình OCOP; chính sách về xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu tiêu thụ sản phẩm...

Tại diễn đàn, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thời gian tới, hội sẽ tiếp tục tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; triển khai đồng bộ các hoạt động, giải pháp hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh doanh và khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; hỗ trợ hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo; hỗ trợ đào tạo nghề, tập huấn chuyển khoa học - kỹ thuật và kết nối tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho các mô hình, doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ.

Dịp này, ban tổ chức đã trao Cúp chứng nhận cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp - kết nối thành công” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức cho HTX Than nén Minh Tâm (TX Hồng Lĩnh). (Trong ảnh: Tiến sỹ Hồ Thị Quý, Trưởng ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế - Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao cúp cho đại diện HTX than nén Minh Tâm (TX Hồng Lĩnh)

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà trao biểu trưng số tiền hỗ trợ khởi nghiệp của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh cho 5 hợp tác xã, tổ hợp tác.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và đại diện Sở Công thương, Sở KH&CN, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh trao chứng nhận ý tưởng, dự án khởi nghiệp tiêu biểu năm 2020 của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho 13 cá nhân.

Kiều Minh