Hà Tĩnh đạt giải thành tích tập thể Cuộc thi “Vượt qua nỗi sợ nCoV”

Tại lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Vượt qua nỗi sợ nCoV” được tổ chức tại Cung Thiếu nhi Hà Nội vào tối ngày 29/3, Hà Tĩnh vinh dự nhận 1 giải thành tích tập thể và 1 giải ba giải bình chọn toàn quốc.

Đại diện Tỉnh đoàn Hà Tĩnh (thứ 2 từ trái sang) nhận giải thành tích tập thể

Cuộc thi “Vượt qua nỗi sợ nCoV” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên và các đối tượng có quan tâm.

Diễn ra theo hình thức video clip, cuộc thi đã ghi lại hình ảnh các bạn trẻ luyện tập 7 động tác cơ bản của bài tập “Vượt qua nỗi sợ nCoV” trên nền nhạc ca khúc “Việt Nam ơi - Đánh bay COVID-19”.

Sau 3 tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút 5.310 video clip tham gia dự thi đến từ 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Nhiều bài thi được đầu tư về kịch bản, trang phục, góc quay ấn tượng, ghi hình tại các danh lam, thắng cảnh trên toàn quốc.

Nhiều tỉnh, thành đoàn được đánh giá là tham gia hiệu quả, đạt thành tích tốt như: Hà Tĩnh, Nghệ An, Bình Dương, Hà Nội, Đà Nẵng. Bên cạnh đó, thông qua vòng bình chọn online của cuộc thi, đã có 164.032 người dùng tham gia bình chọn, tổng lượt truy cập website của cuộc thi đạt trên 400.000 lượt.

Với 312 tác phẩm, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh lọt top 5 tỉnh, thành đoàn có số lượng bài dự thi cao nhất và đạt giải thành tích tập thể.

Đại diện Chi đoàn 12A2 - Trường THPT Lý Tự Trọng (thứ 2 từ phải sang) nhận giải ba giải bình chọn toàn quốc

Tác phẩm "Vượt qua nỗi sợ nCoV" của Chi đoàn 12A2 - Trường THPT Lý Tự Trọng (Thạch Hà) đạt giải ba giải bình chọn toàn quốc và giải nhất giải bình chọn cấp tỉnh với 5.363 lượt like.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao giải nhì giải bình chọn cấp tỉnh với 4.304 lượt like cho tác phẩm "Vượt qua nỗi sợ nCoV" của Chi đoàn 10A5 - Trường TPHT Đồng Lộc (Can Lộc); giải ba giải bình chọn cấp tỉnh với 2.672 lượt like cho tác phẩm "Cùng chúng mình vượt qua nỗi sợ Covid nhé!" của Chi đoàn 11A7 - THPT Lý Tự Trọng (Thạch Hà).

Cuộc thi “Vượt qua nỗi sợ nCoV” được tổ chức nhằm thích ứng kịp thời trong điều kiện dịch bệnh với mục đích hướng dẫn tập luyện tại nhà, tăng cường nhận thức về vai trò, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe. Bên cạnh đó là tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên, thanh niên tạo thói quen, tích cực rèn luyện thể chất, tăng cường sức khỏe của mỗi cá nhân và cộng đồng, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi dịch COVID-19. Ban giám khảo quyết định các tác phẩm đạt giải dựa vào kết quả bình chọn và đánh giá tổng thể chất lượng các video, clip (theo tỷ lệ điểm bình chọn chiếm 30%; điểm ban giám khảo chiếm 70% tổng số điểm). Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao các giải thưởng cho các sản phẩm xuất sắc ở vòng công chiếu, gồm: giải bình chọn cấp tỉnh và giải bình chọn toàn quốc với các cơ cấu giải thưởng hấp dẫn.

