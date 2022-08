Hà Tĩnh nhất Hội thi Nhà nông đua tài khu vực II

Vượt qua 14 tỉnh, thành phố, Hội Nông dân các tỉnh Hà Tĩnh và Vĩnh Phúc đã xuất sắc đồng giải nhất Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V - 2022, vòng thi khu vực II.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội thi.

Ngày 23/8, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp (TP Hải Phòng), Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V - 2022, vòng thi khu vực II. Đây là hoạt động lớn của Hội Nông dân Việt Nam được tổ chức định kỳ 5 năm một lần.

Video phần thi: Lời chào nông dân của Hội Nông dân Hà Tĩnh.

Khu vực II gồm 16 tỉnh, thành phố, chia thành 2 bảng C và D. Bảng C gồm: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Nội, Hà Nam và Thái Bình; bảng D gồm: Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Với chủ đề “Nông dân Việt Nam: Trí tuệ - Số hóa - Hợp tác - Đột phá”, nội dung hội thi tập trung tìm hiểu những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các kiến thức, khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp an toàn, hữu cơ, sinh thái, tuần hoàn; sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thông minh, công nghệ số, công nghệ 4.0; kiến thức về kinh tế hợp tác, hợp tác xã, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp; kiến thức chuyển đổi số về hợp tác, hội nhập quốc tế…

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm trao giải nhất cho Hội Nông dân Vĩnh Phúc và Hội Nông dân Hà Tĩnh.

Với sự xuất sắc qua các phần thi, Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc (bảng C) và Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh (bảng D) đã đạt giải nhất của hội thi.

Giải nhì thuộc về Hội Nông dân TP Hải Phòng và Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa. Hội Nông dân các tỉnh Thái Bình và Nam Định đạt giải ba.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng đã trao giải thưởng xuất sắc nhất cho phần thi “Lời chào nông dân” cho Hội Nông dân các tỉnh Hải Phòng và Nghệ An; giải thưởng xuất sắc nhất phần thi “Nghe nông dân nói” thuộc về Hội Nông dân TP Hà Nội và Hội Nông dân Thừa Thiên Huế; giải thưởng xuất sắc phần thi “So tài nhà nông” thuộc về đội Hội Nông dân các tỉnh Bắc Ninh và Quảng Trị.

Vòng thi khu vực Hội thi Nhà Nông đua tài được chia làm 4 khu vực thi; bắt đầu từ 10/8-31/8/2022. Cụ thể: Khu vực I gồm 15 tỉnh miền núi phía Bắc, Đông Bắc Bộ, chia làm 2 bảng thi; địa điểm thi tại Lai Châu; Khu vực II, gồm 16 tỉnh vùng Đồng bằng Bắc Bộ và miền Trung, chia làm 2 bảng thi; địa điểm thi tại TP Hải Phòng; Khu vực III, gồm 16 tỉnh vùng miền Trung và Tây Nguyên, chia làm 2 bảng thi; địa điểm thi tại tỉnh Gia Lai; Khu vực IV, gồm 16 tỉnh vùng Đông, Tây Nam Bộ, chia làm 2 bảng thi; địa điểm thi tại tỉnh Bạc Liêu; Vòng thi bán kết và chung kết toàn quốc tổ chức tại tỉnh An Giang, bắt đầu từ 29/9-02/10/2022; tham dự vòng thi này gồm 16 đội nhất, nhì chọn từ 8 bảng thi của 4 khu vực.

