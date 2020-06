Hội LHPN Hà Tĩnh phấn đấu mỗi năm hỗ trợ 3.000 gia đình đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ Hội Liên hiệp hội phụ nữ (LHHPN) Hà Tĩnh phấn đấu giúp ít nhất 400 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều; mỗi năm hỗ trợ 3.000 hộ đạt 8 tiêu chí về gia đình “5 không, 3 sạch”.

Sáng 27/6, Chi bộ Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Hội LHPN tỉnh đã đã tập trung lãnh đạo đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, từng bước đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ và phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong đó, tập trung đổi mới và đa dạng hóa cả về nội dung và hình thức thực hiện; củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên các cấp hội; xây dựng, củng cố nâng cấp Website, thành lập Fanpage của Hội LHPN tỉnh; tổ chức các đợt truyền thông cao điểm, hội thi; gắn hoạt động giáo dục truyền thống, rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Các cấp hội đã chỉ đạo, vận động và hỗ trợ thành lập 724 mô hình, câu lạc bộ trở thành sân chơi cho hội viên phụ nữ và các thành viên trong gia đình giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng và hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Chi bộ đã cùng với Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tăng cường các hoạt động giúp phụ nữ giảm nghèo bền vững. Trong 5 năm qua, các cấp hội phụ nữ đã huy động nguồn lực gần 10 tỷ đồng trao tặng 252 mái ấm tình thương, 37 mô hình sinh kế và hàng trăm suất quà cho các gia đình hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Phụ nữ khó khăn xã Sơn Hồng (Hương Sơn) nhận bò giống từ chương trình hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khó khăn vùng biên giới

Bên cạnh đó, các cấp hội đã tập trung khai thác và quản lý có hiệu quả các nguồn vốn ủy thác Ngân hàng, Quỹ phát triển phụ nữ, vận động tiết kiệm tại chỗ tạo nguồn vốn cho gia đình và giúp đỡ các gia đình hội viên khó khăn.

Tổng nguồn vốn hiện nay do các cấp Hội huy động và quản lý đạt trên 3.300 tỷ đồng, cho 73.695 thành viên vay vốn (tăng 900 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ). Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã giúp được 4.798 hộ do phụ nữ làm chủ thoát nghèo (đạt 366% kế hoạch), đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh, từ 5,4% (năm 2015) xuống còn 4,53% (năm 2019).

Phụ nữ huyện Nghi Xuân góp sức vệ sinh đường làng, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các cấp hội đã vận động, hỗ trợ và giúp đỡ 173.577 hộ gia đình đạt tiêu chí “5 không 3 sạch”; 29.570 hộ thực hiện chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn tạp; vận động 11.130 hộ chăn nuôi sử dụng đệm lót sinh học; 70% hộ dân thực hành phân loại rác thải tại hộ; giúp 4.798 hộ thoát nghèo; phát triển mới 2.745 mô hình kinh tế cho thu nhập trên 100 triệu đồng, 715 vườn mẫu, 581 THT, 99 HTX; xây dựng 230 chi hội 5 không, 3 sạch; hỗ trợ, giúp đỡ 13.845 hộ nghèo, cận nghèo xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh theo chuẩn Bộ y tế...

Chi bộ Hội LHPN tỉnh đã trực tiếp đỡ đầu giúp 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới: xã Kỳ Châu - Kỳ Anh; xã Thạch Đài - Thạch Hà, xã Gia Hanh và xã Thuần thiện - Can Lộc.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ đã tiến hành kiện toàn, sáp nhập từ 4 ban thành 2 ban: Tuyên giáo - Chính sách luật pháp và Ban Kinh tế - Gia đình xã hội, kịp thời kiện toàn lại các tổ đảng tương ứng.

Chi bộ cũng bồi dưỡng kết nạp 5 đảng viên mới, giới thiệu 7 đoàn viên ưu tú tham gia lớp cảm tình Đảng, đưa tổng số đảng viên của Chi bộ lên 25 đồng chí.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Chi bộ xác định các chỉ tiêu cụ thể: trong nhiệm kỳ chỉ đạo xây dựng nhân rộng ít nhất 200 mô hình kinh tế giỏi, doanh nghiệp nữ cho thu nhập trên 100 triệu/năm; 10 HTX, 20 THT; giúp ít nhất 400 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều; 3.000 hộ được hội giúp đạt được 8 tiêu chí về gia đình 5 không, 3 sạch/năm; tăng 5% dư nợ qua các ngân hàng, nợ quá hạn dưới 0,2%; trên 80% hội viên tham gia thực hành tiết kiệm; phấn đấu hàng năm phong trào phụ nữ tỉnh nhà đứng tốp đầu của TW và cụm Bắc Trung bộ.

Khối thi đua Mặt trận và các đoàn thể; chi bộ đạt hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% đảng viên đăng ký, thực hiện tốt “Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Các đoàn thể trong chi bộ đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc hàng năm...

Tại Đại hội, đại biểu đã bầu 5 đồng chí tham gia Ban chấp hành nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, bầu 2 đại biểu đi dự Đại hội Đảng cấp trên. Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Quyên được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Hội LHPN tỉnh Trương Thị Lượng được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ.

P.V