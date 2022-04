Hợp tác hỗ trợ nông dân Hà Tĩnh chuyển đổi số và tiêu thụ nông sản, hàng hóa

Năm 2022, Hội Nông dân và Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh dự kiến thu thập thông tin của 95.000 hộ sản xuất nông nghiệp để cập nhật, giới thiệu và bán sản phẩm trên sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart.vn/Agri-postmart.vn.

Sáng 1/4, Hội Nông dân và Bưu điện tỉnh tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp về hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa giai đoạn 2022 - 2025 Dự lễ ký kết có Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Bí thư Đảng uỷ khối các CQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu.

Chương trình phối hợp nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân về chuyển đổi số, thương mại điện tử; tăng cường liên kết, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội nông dân tỉnh Trần Trung Thành trình bày nội dung phối hợp hỗ trợ nông dân chuyển đổi số và tiêu thụ nông sản giai đoạn 2022 - 2025.

Giai đoạn 2022 - 2025, Hội Nông dân và Bưu điện tỉnh tập trung phối hợp tuyên truyền, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm; triển khai chuỗi cung ứng các hàng hóa, nông sản nông nghiệp an toàn chất lượng cao của các hội viên, nông dân, chi hội, tổ hội nghề nghiệp, câu lạc bộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã; xây dựng và phát triển chuỗi sản xuất giá trị bền vững gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia; phát triển lực lượng cộng tác viên, đại lý bán hàng.

Bưu điện tỉnh cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho Hội Nông dân tỉnh, cán bộ, hội viên, nông dân, các chi/ tổ hội nghề nghiệp, câu lạc bộ nông dân, các tổ hợp tác, hợp tác xã với chính sách ưu đãi.

Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Phan Long Giang trình bày kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp năm 2022.

Trước mắt, năm 2022, chương trình dự kiến thu thập thông tin của 95.000 hộ sản xuất nông nghiệp cập nhật lên giới thiệu và bán sản phẩm trên sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart.vn/Agri-postmart.vn. Trong đó, ưu tiên các loại nông sản an toàn, chất lượng do người dân sản xuất với mục đích bán ra thị trường; ưu tiên các sản phẩm OCOP, các sản phẩm nông sản an toàn, chất lượng, có giấy chứng nhận VietGap, GlobalGap, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn, các sản phẩm hữu cơ, sản phẩm sản xuất theo hướng hữu cơ...

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Thị Mai Thủy: Hội Nông dân sẽ cùng Bưu điện tỉnh chỉ đạo các bộ phận, đơn vị, cá nhân được phân công tổ chức thực hiện tốt chương trình phối hợp; báo cáo kết quả định kỳ, tổ chức đánh giá và đề xuất những vấn đề liên quan nhằm hoàn thiện các cơ chế chính sách hỗ trợ cũng như các giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Đặc biệt, thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart.vn/Agri-postmart.vn và hệ thống điểm bán hàng của hai đơn vị, chương trình phấn đấu mỗi quý tổ chức ít nhất 1 chương trình phối hợp kết nối, tiêu thụ nông sản trên phạm vi trong và ngoài tỉnh với số lượng ít nhất 200 tấn nông sản các loại.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm đánh giá cao công tác hội và phong trào nông dân ở Hà Tĩnh. Địa phương có nhiều cách làm sáng tạo, đạt kết quả tích cực. Cùng với các cấp hội nông dân, ngành bưu điện cũng đã vào cuộc tích cực trong thực hiện chuyển đổi số nông nghiệp, kết nối tiêu thụ nông sản trong trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm phát biểu tại lễ ký kết.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cũng thông tin về một số nội dung phối hợp của Trung ương Hội và Bưu điện Việt Nam. Trong đó, trọng tâm là hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, giúp nông dân phát triển sản xuất và kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đề nghị, thời gian tới, từ chương trình khung và ý kiến đại biểu tại kễ ký kết, các đơn vị phải cụ thể hoá kế hoạch phối hợp theo từng năm, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ.

Theo đó, chỉ đạo hội nông dân, bưu điện các cấp xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể phù hợp với chương trình phối hợp, chủ trương chỉ đạo và thực tiễn các địa phương. Xây dựng các điểm bán hàng, hệ thống dữ liệu, số hoá tại các điểm bưu điện, trung tâm hỗ trợ nông dân để hỗ trợ tiêu thụ nông sản và cung cấp thông tin cho hội viên nông dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn về chuyển đổi số, về hỗ trợ nông dân sản xuất đảm bảo an toàn, sản phẩm nông sản đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định. Chú trọng tổ chức tốt kết nối tiêu thụ thông qua thương mại điện tử, qua điểm bưu điện các cấp.

Tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu thông tin khái quát về một số chủ trương, chính sách về chuyển đổi số của Hà Tĩnh thời gian qua, đồng thời khẳng định quyết tâm cao trong chuyển đổi số; các cấp, ngành đã tích cực vào cuộc và bước đầu đạt một số kết quả khả quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đánh giá cao sáng kiến phối hợp của Hội Nông dân và Bưu điện tỉnh để hỗ trợ nông dân Hà Tĩnh chuyển đổi số, tiêu thụ sản phẩm.

Về chương trình hợp tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sáng kiến phối hợp của Hội Nông dân và Bưu điện tỉnh. Ngành bưu điện có nền tảng số, hệ thống tổ chức, nhân lực, hệ thống phân phối rất tốt, do đó, việc hợp tác sẽ giúp người nông dân rất nhiều trong quá trình chuyển đổi số, tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, nông dân còn được hưởng lợi từ các dịch vụ do bưu điện cung cấp.

Thời gian tới, với các nhóm nhiệm vụ đã ký kết và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đề nghị các đơn vị tiếp thu, tổ chức thực hiện tốt. Nội dung chương trình ký kết lớn, do đó, các đơn vị cần lựa chọn những việc trọng tâm để ưu tiên theo từng giai đoạn khác nhau. Cùng đó, cần đặt ra các mốc chỉ tiêu và định kỳ đánh giá kết quả phối hợp để có giải pháp hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo.

Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh chứng kiến lễ ký kết chương trình phối hợp hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa giai đoạn 2022 - 2025 giữa Hội Nông dân và Bưu điện tỉnh.

Dương Chiến