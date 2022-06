Hương Khê kêu gọi hơn 113 triệu đồng ủng hộ chương trình dạy bơi cho trẻ em

Sau 10 ngày đầu tiên phát động, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã ủng hộ mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện chương trình dạy bơi cho trẻ em với số tiền hơn 113 triệu đồng.

Lãnh đạo, cán bộ, công chức xã Hương Long quyên góp ủng hộ chương trình dạy bơi cho trẻ em.

Ngày 26/5/2022, Ủy ban MTTQ huyện Hương Khê đã phát động kêu gọi ủng hộ cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện chương trình dạy bơi cho trẻ em trên địa bàn huyện.

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đề nghị các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ huyện, ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các xã, thị trấn tích cực hưởng ứng, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và toàn thể Nhân dân cùng chung tay đóng góp ủng hộ, hỗ trợ thực hiện chương trình dạy bơi cho học sinh, trẻ em trên địa bàn toàn huyện.

Sau hơn 10 ngày phát động, chương trình hiện đã nhận được sự ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân với số tiền 113,25 triệu đồng. Các địa phương đã triển khai quyên góp, ủng hộ hiệu quả như: Phúc Trạch, Hương Trà, Hương Long, Hương Giang, Hương Trạch, Hương Xuân, Hà Linh...

Số tiền quyên góp, ủng hộ của địa phương nào sẽ do địa phương đó quản lý, sử dụng; đối với nguồn đóng góp từ các tổ chức, cá nhân của huyện trở lên (nếu có) do Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em huyện Hương Khê giai đoạn 2022 - 2023 (gọi tắt là ban chỉ đạo) quản lý và phân bổ sử dụng.

Lãnh đạo, cán bộ, công chức xã Hương Bình ủng hộ quỹ cho chương trình dạy bơi.

Ông Hà Văn Đàn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hương Khê cho biết: “Tất cả các nguồn đóng góp này sẽ phục vụ cho việc mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị, triển khai các nội dung liên quan đến việc dạy và học bơi ở các địa phương. Việc sử dụng nguồn quỹ do ban chỉ đạo cấp xã, cấp huyện hướng dẫn. MTTQ các cấp sẽ phối hợp với ban chỉ đạo xã, huyện trong việc sử dụng nguồn lực vận động đúng mục đích, đúng quy định. Chương trình phát động sẽ được duy trì từ năm nay đến những năm sau với mục tiêu cao nhất đó là để trẻ em toàn huyện được học bơi miễn phí."

Toàn huyện Hương Khê hiện có 17.144 trẻ em độ tuổi từ 6-15, trong đó có khoảng 2.500 em biết bơi. Đến nay, 21/21 xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo chương trình bơi an toàn. Các trường học ở 17 xã, thị trấn đã lắp đặt bể bơi, bơm nước vào bể sẵn sàng cho việc tổ chức dạy bơi cho học sinh. Tuy nhiên, quá trình triển khai chương trình dạy bơi an toàn ở nhiều địa phương vẫn còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất. Một số xã chưa có bể bơi hoặc đã có bể bơi nhưng chưa có nhà đặt bể bơi…

