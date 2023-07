Hưởng ứng Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện” tại Hà Tĩnh

Thiết thực hưởng ứng Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện” hè năm 2023, ngày 1/7, Ban Thanh niên Công an nhân dân (Cục công tác đảng và công tác chính trị - Bộ Công an) phối hợp Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức hành trình sinh hoạt chính trị, tri ân và các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.