Huyện đoàn Kỳ Anh tổ chức Lễ phát động 90 ngày thi đua cao điểm

Sáng nay (30/11), Huyện đoàn Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tổ chức lễ phát động 90 ngày thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020).

Các đại biểu tham dự buổi phát động

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đây cũng là dịp để hệ thống chính trị và toàn xã hội đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua lập thành tích trên các lĩnh vực.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn và Huyện Kỳ Anh trao cờ thi đua cho BTV Huyện đoàn Kỳ Anh

Tự hào và tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong suốt chặng đường đã qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Kỳ Anh đã không ngừng nỗ lực, đoàn kết, dành được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế - xã hội phát triển, chính trị ổn định, an ninh - quốc phòng được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao; diện mạo nông thôn của huyện nhà ngày càng khởi sắc.

Trao quà cho các đảng viên lão thành trên địa bàn xã Kỳ Bắc

Thành tích chung của huyện có sự đóng góp quan trọng và to lớn của tuổi trẻ, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách an sinh xã hội; nhiều công trình, phần việc của thanh niên đã có sức lan tỏa to lớn trong nhân dân.

Khánh thành khu vui chơi giải trí dành cho người già và trẻ em xã Kỳ Phong

Tại buổi lễ, Huyện đoàn Kỳ Anh tập trung triển khai, thực hiện tốt một số nội dung như: các các cấp bộ Đoàn cần phát huy trách nhiệm đội quân hậu bị tin cậy của Đảng; chủ động tham mưu, đổi mới phương pháp chỉ đạo, triển khai, tổ chức hoạt động theo hướng tinh, gọn, nhanh và hiệu quả thiết thực, tránh phô trương, hình thức;

Lãnh đạo huyện Kỳ Anh trao nhà nhân ái cho bà Nguyễn Thị Cúc ở thôn Bắc Xuân, xã Kỳ Tây

Theo chỉ đạo, các công trình, phần việc phải rõ nét, có địa chỉ cụ thể, mang màu sắc riêng của tuổi trẻ và hướng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tập trung xây dựng nông thôn mới, ưu tiên xung kích, tình nguyện tại chỗ, đồng thời quan tâm, tăng cường lực lượng hỗ trợ các địa bàn khó khăn trong đó, chú trọng các nhiệm vụ như: xây dựng đường điện thanh niên, hàng rào xanh, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, ra mắt mô hình kinh tế, giải quyết việc làm cho thanh niên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể vững mạnh...

Trao tặng cụm pa-nô tuyên truyền “Tuổi trẻ sắc son niềm tin với Đảng” ở xã Kỳ Bắc

Đẩy mạnh các hoạt động tuổi trẻ tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng; đền ơn đáp nghĩa; chăm sóc sức khỏe nhân dân, trước mắt là giúp đỡ người nghèo vui tết, đón xuân an vui, mạnh khỏe…

Lễ kết nạp lớp Đoàn viên nhân chuẩn bị kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản cho 90 thanh niên ưu tú Trường THPT Nguyễn Huệ

Hưởng ứng lễ phát động, trong 2 ngày 30/11 và 1/12, có 74 hoạt động của các cơ sở đoàn toàn huyện như: Trao nhà nhân ái, kết nạp các thanh niên ưu tú vào Đoàn, xây dựng nông thôn mới,...

Vũ Huyền