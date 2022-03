Phát động cuộc thi ảnh và video clip “Khát vọng thanh niên”

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp Viettel Hà Tĩnh - Chi nhánh tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội tổ chức cuộc thi ảnh và video clip “Khát vọng thanh niên”.

Đây là một trong những hoạt động chào mừng đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2022).

Nội dung cuộc thi ảnh và video clip “Khát vọng thanh niên” nhằm tôn vinh nét đẹp của tuổi trẻ trong học tập, lao động sản xuất, tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội, tham gia phòng, chống dịch CIVID-19, khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Thể hiện tinh thần sống có trách nhiệm, có lý tưởng và khát vọng, hoài bão cống hiến, dấn thân vào xây dựng và phát triển quê hương, đất nước của đoàn viên thanh niên.

Những hành động góp phần cổ cũ, khích lệ lối sống đẹp đối với mọi người xung quanh hay hạn chế cách sống, cách nghĩ tiêu cực trong giới trẻ.

Thể hiện những nỗ lực trong cuộc sống, vượt qua số phận của các cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Những tấm gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương người tốt, việc tốt, nghĩa cử cao đẹp trong xã hội.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi: từ 3/3/2022 đến hết ngày 31/3/2022.

Đối tượng: Cán bộ, đoàn viên thanh niên hiện đang sinh sống, học tập, lao động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, độ tuổi từ 16 đến 35 tuổi (thành viên Ban Tổ chức và Ban Giám khảo, Tổ Thư ký không được gửi tác phẩm tham dự cuộc thi).

Cách thức tham gia:

Cá nhân/nhóm dự thi gửi tác phẩm dự thi qua địa chỉ Email: tinhdoanhatinhbtg@gmail.com hoặc tài khoản zalo: 097.491.4985.

Gửi kèm các thông tin: Tên tác phẩm, ý nghĩa, thông điệp của tác phẩm, địa điểm và thời gian của hoạt động trong tác phẩm; Họ tên cá nhân/nhóm/tập thể đơn vị dự thi, tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

Cách thức chấm điểm và bình chọn:

Ban Tổ chức sẽ chấm sơ khảo và lựa chọn các tác phẩm xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết; các tác phẩm lọt vào vòng chung kết sẽ được đăng tải lên Fanpage Viettel Hà Tĩnh (https://www.facebook.com/viettelhatinh.com.vn), thí sinh theo dõi tác phẩm dự thi của mình tại đây.

Người tham gia bình chọn bằng cách “like” (thích) fanpage Viettel Hà Tĩnh, sau đó ấn chọn “like” (thích) “share” (chia sẻ) tác phẩm được đăng trên fanpage (chấp nhận tất cả các biểu tượng thay thế like); mỗi lượt “like” sẽ được tính là 01 điểm, mỗi lượt “share” sẽ được tính là 02 điểm để cộng vào tổng số điểm.

Hình thức tác phẩm dự thi:

- Tác phẩm được sáng tác trong giai đoạn 2017 - 2022, không sử dụng các hình ảnh, video clip đã tham gia các cuộc thi trước đó do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức.

- Tác phẩm có kèm theo mô tả khoảng 150-200 từ cung cấp thông tin về thời gian, địa điểm, thông tin về hoạt động, cảm xúc và thông điệp muốn gửi gắm của tác giả.

- Ảnh có định dạng JPEG, có dụng lượng tối thiểu 02Mb. Video, clip ngắn có định dạng Mp4, thời lượng từ 01 - 03 phút, độ phân giải tối thiểu 1280x720.

Giải thưởng: Tổng trị giá giải thưởng trên 40.000.000 đồng bao gồm giấy chứng nhận của Ban Tổ chức kèm phần thưởng:

+ 01 giải nhất trị giá 5.000.000 đồng

+ 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng

+ 04 giải ba, mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng

+ 10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng

+ 01 giải tác phẩm được bình chọn nhiều nhất, trị giá 2.000.000 đồng

+ Các giải tập thể cho các đơn vị chỉ đạo, triển khai tốt cuộc thi và một số giải phụ khác.

P.V