Phát huy sức trẻ, xây dựng Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh lớn mạnh

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đoàn cơ sở Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh xác định khẩu hiệu hành động: “Tiên phong - Bản lĩnh - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”.

Sáng 12/3, Đoàn Cơ sở Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, công tác đoàn của Đoàn cơ sở Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh (Agribank tỉnh Hà Tĩnh) có nhiều chuyển biến; tư tưởng, nhận thức của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) có nhiều đổi mới. Các hoạt động phong trào ngày càng tăng với nội dung phong phú, thiết thực hơn. Vai trò, vị trí của tổ chức đoàn tiếp tục được khẳng định và có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của Agribank tỉnh Hà Tĩnh và tổ chức Đoàn cấp trên.

Ban Giám đốc Agribank tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo Đoàn Khối CCQ&DN tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đoàn cơ sở Agribank Hà Tĩnh đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN; phối hợp, tổ chức tốt hoạt động an sinh xã hội với tổng nguồn lực hơn 2 tỷ đồng. Phong trào hiến máu tình nguyện được ĐVTN hưởng ứng tích cực với hơn 200 đơn vị máu được hiến tặng.

Đoàn đã khâu nối, trao tặng gần 300 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, tặng 217,3 triệu đồng ủng hộ người dân ảnh hưởng dịch COVID-19 và quyên góp ủng hộ máy thở tại Bệnh viện dã chiến 5G tại TP Hồ Chí Minh.

Anh Nguyễn Hữu Sơn - Bí thư Đoàn cơ sở Agribank tỉnh Hà Tĩnh báo cáo tóm tắt công tác đoàn và phong trào thanh niên Đoàn cơ sở Agribank tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2017 - 2022, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trong hoạt động hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới, Đoàn cơ sở Agribank tỉnh Hà Tĩnh đã tham gia xây dựng 5 nhà nhân ái, 2 đường điện thanh niên, tài trợ hàng nghìn pano, áp phích tuyên truyền với tổng kinh phí 350 triệu đồng. Đoàn phối hợp cùng chuyên môn tặng gần 50 con bò giống cho các gia đình chính sách, hộ nghèo.

Đoàn Agribank tỉnh Hà Tĩnh luôn gắn hoạt động đoàn với hoạt động kinh doanh của đơn vị, đưa ra các giải pháp, đề xuất, kiến nghị nhằm từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng trong thời đại mới.

Đoàn viên Lê Hoàng Đồng - Chi đoàn Hội sở tham luận nội dung: “Công tác đoàn và phong trào thanh niên gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn”.

Phối hợp với công an phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các loại tội phạm kinh tế, tiền tệ. Nhiệm kỳ qua, ĐVTN đã phát hiện các gian lận, lừa đảo chuyển tiền từ nước ngoài về với số tiền được ngăn chặn gần 1,2 tỷ đồng. Theo đó, tập thể Agribank tỉnh Hà Tĩnh và nhiều cá nhân vinh dự nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh trong phong trào “Toàn dân bảo vệ Tổ quốc”.

Các chương trình đồng hành với thanh niên được triển khai hiệu quả. 5 năm, chi nhánh hỗ trợ 25.879 khách hàng độ tuổi thanh niên vay vốn khởi nghiệp với tổng dư nợ 3.500 tỷ đồng. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được Đoàn Agribank tỉnh Hà Tĩnh quan tâm với các chương trình: “Cùng em nhỏ tới trường”; tài trợ khu vui chơi, giáo cụ học tập, xe đạp cho học sinh dân tộc Chứt, tặng quà cho trẻ em nghèo… với số tiền 491 triệu đồng. Ngoài ra, phối hợp với cấp ủy Agribank tỉnh Hà Tĩnh tặng Trường Mầm non Nga Lộc (Can Lộc) 8 tỷ đồng...

Với khẩu hiệu hành động: “Tiên phong - Bản lĩnh - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đoàn cơ sở Agribank tỉnh Hà Tĩnh xác định mục tiêu, phương hướng: Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, tạo chuyển biến về chất lượng tổ chức đoàn; triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục; khơi dậy khát vọng cống hiến, ý chí vươn lên, tinh thần tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ; đưa các phong trào hành động cách mạng bám sát nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank tỉnh Hà Tĩnh.

ĐVTN biểu quyết các phương án bầu cử tại đại hội.

Một số chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ mới: - 100% ĐVTN thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội quy lao động của Chi nhánh, quy chế của ngành; - 100% ĐVTN sử dụng mạng xã hội có văn hóa, không vi phạm các tệ nạn xã hội; - Hằng năm, có 80% đoàn viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đoàn viên xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ; - Thực hiện ít nhất 2 công trình thanh niên cấp Đoàn cơ sở về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào hoạt động kinh doanh; hằng năm, mỗi chi đoàn có ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên áp dụng hiệu quả trong chuyên môn; - Đoàn cơ sở phấn đấu hàng năm luôn đạt danh hiệu đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

ĐVTN bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đoàn cơ sở Agribank nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban chấp hành Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027; bầu trực tiếp đồng chí Nguyễn Hữu Sơn làm Bí thư Đoàn cơ sở; bầu 5 đại biểu dự Đại hội Đoàn Khối CCQ&DN tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ông Võ Huy - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh: Nhiệm kỳ mới, tổ chức Đoàn cần cụ thể hóa và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Đoàn khối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank Hà Tĩnh; coi trọng công tác giáo dục, xây dựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ cho cán bộ trẻ gắn với học tập làm theo Bác.

Phát biểu với đại hội, chị Phan Thị Quỳnh Hương - Phó Bí thư Phụ trách Đoàn Khối CCQ&DN tỉnh đề nghị, nhiệm kỳ mới, Đoàn cơ sở Agribank tỉnh Hà Tĩnh cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng hình ảnh ĐVTN Agribank vững vàng chuyên môn nghiệp vụ, chuẩn mực đạo đức, lối sống; duy trì thường xuyên, hiệu quả sinh hoạt Đoàn, kịp thời nắm bắt nguyện vọng của ĐVTN để có định hướng đúng đắn.

Đoàn cơ sở Agribank tỉnh Hà Tĩnh cũng cần xung kích đi đầu, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn; chú trọng xây dựng phong trào thanh niên, tổ chức nhiều hoạt động bề nổi, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia; quan tâm xây dựng Đoàn và tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh...

Lãnh đạo Agribank tỉnh Hà Tĩnh và Đoàn Khối CCQ&DN tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đoàn cơ sở khóa mới.

