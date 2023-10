Tạo động lực để thanh niên Hà Tĩnh không ngừng sáng tạo, phát triển

Tại hội nghị đối thoại với tuổi trẻ Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải mong muốn các cấp, ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho thanh niên phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị đối thoại.

Sáng 17/10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2023 với chủ đề “Thanh niên Hà Tĩnh tiên phong chuyển đổi số, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội”. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, Giám đốc Sở Nội vụ Lê Minh Đạo, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương chủ trì hội nghị. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia, lãnh đạo các sở, ban ngành và hơn 300 đoàn viên tham dự tại điểm cầu tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các huyện, thành phố, thị xã trong toàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu khẳng định, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh đã đạt những kết quả khá toàn diện và nổi bật, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu khai mạc hội nghị.

Trong thời đại hiện nay, thanh niên là lực lượng lao động to lớn, có đóng góp vô cùng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì vậy, việc tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên toàn tỉnh - chủ đề “Thanh niên Hà Tĩnh tiên phong chuyển đổi số, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội” mang ý nghĩa thiết thực và quan trọng, phù hợp với thực tiễn tình hình hiện nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đoàn viên, thanh niên mạnh dạn trao đổi, đề xuất, kiến nghị, đặt câu hỏi một cách thẳng thắn, trọng tâm, rõ vấn đề, thể hiện được “trí tuệ”, “bản lĩnh” của thế hệ trẻ, qua đó, phát huy mạnh mẽ hơn vai trò, thế mạnh của lực lượng đoàn viên, thanh niên trong sự phát triển chung của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành tập trung lắng nghe, giải đáp, trả lời đúng trọng tâm, trọng điểm các câu hỏi của thanh niên, không trả lời vòng vo, dài dòng, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Việc gì đã rõ, có thể xử lý được thì khẳng định sẽ xử lý được và nêu rõ thời gian hoàn thành; việc gì còn khó khăn, vướng mắc về cơ chế thì tìm giải pháp tháo gỡ hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ; việc gì thấy không khả thi, theo quy định không thực hiện được đề nghị trả lời thẳng và nêu rõ lý do.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Mai Thủy báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị, đề xuất của đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên tại cuộc đối thoại với Thường trực Tỉnh ủy năm 2022.

Tiếp đó, đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả giải quyết 18 kiến nghị, đề xuất của đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên tại cuộc đối thoại với Thường trực Tỉnh ủy năm 2022. Theo đó, đến nay, cơ bản các kiến nghị, đề xuất đã được các cơ quan chức năng có liên quan trả lời và giải quyết kịp thời theo thẩm quyền.

Nhiều vấn đề thời sự và khởi nghiệp được tuổi trẻ quan tâm

Các đoàn viên thanh niên tham dự hội nghị đã thẳng thắn gửi đến chủ trì nhiều câu hỏi về các vấn đề thời sự được quan tâm và bám sát vào chủ đề đối thoại.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn (Vũ Quang) kiến nghị tỉnh có các giải pháp nâng cao hạ tầng số ở các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, nhiều vấn đề được tuổi trẻ tỉnh nhà đặt ra như: các giải pháp giảm thiểu nguy cơ mất an toàn an ninh mạng; giải pháp nâng cao cơ sở hạ tầng số ở các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa; việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa dân tộc trước sự bùng nổ của công nghệ; giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số; cơ chế, chính sách cho các tổ chuyển đổi số cộng đồng...

Đồng chí Nguyễn Thị Cảnh (điểm cầu Cẩm Xuyên) đề xuất cơ chế, chính sách trong thu hút, tuyển chọn cán bộ đoàn.

Đặc biệt, tại hội nghị, các câu hỏi liên quan đến công tác giải quyết việc làm, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp được các đoàn viên thanh niên hết sức quan tâm. Đó là các giải pháp quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm cho các mô hình kinh tế; nâng cao hiệu quả các chương trình đào tạo nghề đáp ứng thực tiễn về lao động, việc làm của thanh niên; đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên sau khi xuất ngũ; định hướng và các cơ chế hỗ trợ thanh niên ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số gắn với sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; giải pháp liên kết giữa các cơ sở đào tạo nghề và các doanh nghiệp...

Đồng chí Phạm Thanh Hoa (huyện Kỳ Anh) kiến nghị các giải pháp về nâng cao hiệu quả chương trình đào tạo nghề, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Hội nghị đối thoại cũng được nghe thêm nhiều câu hỏi liên quan đến các nhóm nội dung về công tác tuyển dụng công chức; chế độ, chính sách cho cán bộ Đoàn...

Xoay quanh những nội dung mà đoàn viên thanh niên gửi đến hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng đã trả lời, giải đáp từng trường hợp cụ thể và có những thông tin gợi mở, định hướng, hỗ trợ cho các đoàn viên thanh niên tháo gỡ khó khăn trước những vấn đề mình quan tâm.

Tạo mọi điều kiện để tuổi trẻ phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận, trân trọng cảm ơn các ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm của tổ chức Đoàn và các đoàn viên thanh niên.

Đi sâu vào các nội dung mà tuổi trẻ tỉnh nhà quan tâm, đối với lĩnh vực chuyển đổi số, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định, trước hết, tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên, mỗi cán bộ, công chức, viên chức trẻ phải xác định vai trò, trách nhiệm “xung kích - tiên phong” của mình trong thực hiện chuyển đổi số.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng số đến năm 2025, định hướng đến 2030; tham mưu ban hành nghị quyết về chế độ chính sách đối với tổ chuyển đổi số cộng đồng; chủ động phối hợp với Công an tỉnh triển khai các giải pháp cụ thể trong công tác đấu tranh, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn an ninh mạng, đặc biệt là tình trạng tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Đoàn viên thanh niên tham dự hội nghị đối thoại.

Tiến hành rà soát cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ công tác chuyển đổi số ở đoàn cấp xã, đặc biệt là địa bàn khó khăn, đặc thù để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị, thành phố hỗ trợ kịp thời. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu công tác đào tạo, bồi dưỡng và cơ chế thu hút đối với cán bộ, công chức, viên chức trẻ lĩnh vực khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, chuyển đổi số....

Về hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khảo sát, đánh giá kỹ nhu cầu việc làm, học nghề của thanh niên; có những định hướng để thanh niên chủ động trang bị các kiến thức, kỹ năng làm việc trong thời kỳ phát triển của công nghệ số, chuyển đổi số; tham mưu giải pháp để việc đào tạo nghề cho thanh niên sau khi xuất ngũ đạt hiệu quả thiết thực.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền trình, ban hành đề án chính sách tín dụng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Đề nghị Ngân hàng CSXH tỉnh và các sở, ngành có liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi để thanh niên tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi phục vụ sản xuất, kinh doanh, thực hiện các mô hình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. UBND các huyện, thành phố, thị xã, trên cơ sở các kiến nghị, đề xuất của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, cần nghiên cứu, xây dựng, thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao đổi bên lề với đoàn viên thanh niên.

Các nội dung liên quan đến việc liên kết, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; ứng dụng KH-CN vào sản xuất; tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ đoàn các cấp... cũng được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tham mưu trả lời và giải quyết kịp thời.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị Tỉnh đoàn bám sát các cơ chế, chính sách của tỉnh, nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương thức tập hợp đoàn viên thanh niên trên cơ sở nhu cầu thiết thân, thực tế của thanh niên. Khảo sát, nắm chắc nhu cầu của thanh niên, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền để sớm ban hành các cơ chế, chính sách giúp thanh niên phát triển toàn diện.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đoàn viên thanh niên cần tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm, trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, trình độ tin học, ngoại ngữ, chủ động học tập, nghiên cứu để ngày càng hoàn thiện bản thân. Thanh niên phải sống có khát vọng, phải là lực lượng xung kích đi đầu trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Ny Hương lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị đối thoại, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương khẳng định, đây là diễn đàn có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các, sở, ngành cấp tỉnh, các cấp chính quyền dành cho thanh niên và công tác thanh niên. Trong không khí cởi mở và dân chủ, cán bộ, đoàn viên thanh niên đã được nói lên tiếng nói của mình, được thể hiện suy nghĩ, quan điểm, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng cũng như những vấn đề băn khoăn, trăn trở đối với công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhi; được thẳng thắn đưa ra kiến nghị, đề xuất nhằm phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong lĩnh vực chuyển đổi số, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xin nghiêm túc lĩnh hội ý kiến chỉ đạo, định hướng rất sâu sắc, toàn diện của Chủ tịch UBND tỉnh; ý kiến gợi ý, định hướng của lãnh đạo các sở, ngành gửi gắm đến thanh niên. Thời gian tới, mong muốn, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện đối với tổ chức đoàn, đặc biệt là quan tâm hỗ trợ, đồng hành cùng Ban Thường vụ Tỉnh đoàn giải quyết những những đề xuất, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của thanh niên tại hội nghị đối thoại.

Hội nghị cũng đã diễn ra lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn giai đoạn 2023 - 2027.

