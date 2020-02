Từ thủ khoa “kép” đến nữ Trung úy đa tài của Công an Thạch Hà

Mới chỉ gần 4 năm công tác tại Đội cảnh sát hình sự - Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) nhưng nữ Trung úy trẻ tuổi Nguyễn Thị Nga (SN 1995) đã trở thành người “nổi tiếng” của lực lượng bởi những thành tích đáng nể.

Vừa thủ khoa đầu vào, vừa thủ khoa đầu ra của Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I, năm 2016, Thiếu úy Nguyễn Thị Nga được về công tác tại Công an huyện Thạch Hà.

Trước đó, Nga đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc toàn khóa với 9,12 điểm học tập, 9,5 điểm rèn luyện và được Bộ Công an quyết định vượt cấp thăng hàm, từ thượng sĩ lên thiếu úy.

Trung úy Nguyễn Thị Nga luôn nỗ lực hoàn thành tốt cả nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động đoàn thể.

“Được phân công công tác về quê hương Hà Tĩnh, với danh hiệu thủ khoa, đó là niềm vinh dự nhưng cũng là trọng trách lớn khiến tôi luôn nỗ lực, phấn đấu để xứng đáng với sự tin tưởng mà tổ chức gửi gắm” - Trung úy Nguyễn Thị Nga bộc bạch.

Nghĩ là làm, ngay khi vừa nhận công tác, Nguyễn Thị Nga đã bộc lộ tài năng của một nữ chiến sỹ trẻ. Ngoài chỉn chu trong công tác chuyên môn, Nga còn là hạt nhân của các phong trào Đoàn, Đảng, hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao ở đơn vị.

Trung úy Nga phụ trách mảng tuyên truyền pháp luật trên địa bàn huyện tại các trường học.

Dù tuổi nghề, tuổi đời còn trẻ nhưng Trung úy Nga luôn tiên phong trong tham gia điều tra các vụ án lớn, làm việc với các đối tượng phạm tội; đồng thời phụ trách mảng tuyên truyền pháp luật trên địa bàn huyện tại các trường học.

Xuất sắc với phần thuyết trình, Trung úy Nguyễn Thị Nga giành giải nhất chung cuộc tại hội thi báo cáo viên do Huyện đoàn Thạch Hà tổ chức tháng 10/2019.

Đặc biệt, qua 3 năm công tác, Trung úy Nga đã tham gia nhiều cuộc thi và đều mang lại những thành tích cao cho đội, như: Giải nhì hội thi “Thanh niên Công an Nhân dân Hà Tĩnh thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; giải ba hội thi nghiệp vụ cơ bản do Công an tỉnh tổ chức; giải ba hội thi “Báo cáo viên giỏi tỉnh Hà Tĩnh” năm 2019...

Ngoài ra, ở các hội thi báo cáo viên do huyện Thạch Hà tổ chức, Nguyễn Thị Nga luôn xuất sắc đạt giải nhất cấp huyện.

Nguyễn Thị Nga (thứ 2 từ phải sang) giành giải ba tại hội thi báo cáo viên giỏi toàn tỉnh năm 2019.

Trung úy Nguyễn Thị Nga chia sẻ: “Với tôi, tham gia các cuộc thi là cơ hội để trau dồi, nâng cao hiểu biết, kiến thức xã hội, chuyên ngành. Vì vậy, tôi luôn sắp xếp thời gian, dành tâm huyết thực sự trước mỗi cuộc thi, hội thi. Đặc biệt may mắn khi trong quá trình đó, tôi luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện, đồng hành của các đồng chí lãnh đạo, đồng nghiệp cơ quan. Đó chính là động lực để tôi không ngừng cố gắng, phấn đấu”.

Nói về người lính trẻ của mình, Thượng tá Nguyễn Minh Triển - Phó Trưởng Công an huyện Thạch Hà cho biết: “Trung úy Nguyễn Thị Nga luôn có tinh thần cầu tiến, thường xuyên tự học tập để nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt, đổi mới về tư duy và xây dựng phong cách làm việc khoa học để bắt nhịp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, đồng chí còn rất tích cực trong mọi hoạt động đoàn thể, xứng đáng là “hạt giống đỏ” của phong trào đơn vị, là tấm gương để mỗi cán bộ, chiến sỹ noi theo”.

Hà Linh