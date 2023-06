Tuổi trẻ Hà Tĩnh sẵn sàng đồng hành cùng sĩ tử

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đã được Tỉnh đoàn Hà Tĩnh triển khai đồng loạt tại các điểm thi với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi.

Nhằm hỗ trợ các sĩ tử tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo thành lập 35 đội thanh niên tình nguyện với số lượng hơn 1.500 đoàn viên tham gia các hoạt động hỗ trợ Chương trình “Tiếp sức mùa thi” cho thí sinh và người nhà thí sinh. Trong ảnh: Đội thanh niên tình nguyện Trường THPT Mai Thúc Loan (Lộc Hà) thể hiện quyết tâm hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh trong kỳ thi năm nay.

Theo đó, các đội tình nguyện được bố trí tại 100% điểm thi với phương châm hiệu quả, thiết thực, an toàn. Các đội tập trung vào nhiều hoạt động như phối hợp với lực lượng chức năng hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực thi và các chốt giao thông quan trọng, cấp phát nước uống, trông và giữ đồ miễn phí cho thí sinh... Trong ảnh: Đội thanh niên tình nguyện Trường THPT Nguyễn Trung Thiên (Thạch Hà) sắp xếp cơ sở vật chất tại điểm thi.

Trong quá trình diễn ra kỳ thi năm nay, các đội tình nguyện cũng sẽ tiến hành phối hợp với chính quyền, các cơ sở y tế, các điểm thi rà soát, nắm thông tin về tình hình thí sinh tại địa phương và xây dựng phương án chủ động xử lý khi có sự cố bất thường về thời tiết, tai nạn, sức khỏe… của thí sinh. Trong ảnh: Đội tiếp sức mùa thi Trường THPT Lý Tự Trọng, huyện Thạch Hà.

Trong thời gian thí sinh làm bài thi, các đội tình nguyện sẽ tổ chức việc kết hợp thực hiện các nhiệm vụ kép như: hướng dẫn người dân cài đặt định danh điện tử, các dịch vụ công trực tuyến, sử dụng các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt... Trong ảnh: Đội thanh niên tình nguyện của Trường THPT Trần Phú, huyện Đức Thọ sửa soạn chuẩn bị để thực hiện nhiệm vụ.

Để động viên tinh thần cho các thí sinh, đoàn viên thanh niên xã Kỳ Tiến (huyện Kỳ Anh) đã vẽ tranh cổ động, tiếp sức mùa thi.

Công tác chuẩn bị cho chương trình “Tiếp sức mùa thi” trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản đã hoàn tất.

Chương trình "Tiếp sức mùa thi" tại Hà Tĩnh thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo đoàn viên thanh niên. Các hoạt động tình nguyện được đánh giá cao và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Trong ảnh: Thành viên đội "Tiếp sức mùa thi" của Trường THPT Phan Đình Phùng treo băng rôn cổ vũ thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm nay tiếp tục được các đội hình thanh niên tình nguyện chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo. Chúng tôi đã sẵn sàng đồng hành cùng các thí sinh trong những ngày “vượt vũ môn”. Trong những ngày diễn ra kỳ thi, các đội hình tình nguyện sẽ phát huy tối đa lực lượng, tạo động lực cho các thí sinh vững tin bước vào kỳ thi, đạt kết quả cao nhất. Chương trình “Tiếp sức mùa thi” thể hiện vai trò xung kích, tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ Hà Tĩnh. Hy vọng rằng, sự đồng hành, hỗ trợ của lực lượng tình nguyện sẽ góp phần đảm bảo cho kỳ thi trên địa bàn diễn ra một cách an toàn, thuận lợi. Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương

P.V