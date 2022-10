Tuổi trẻ Nghi Xuân ra mắt 3 mô hình kinh tế lập thân, lập nghiệp

Với phong trào thi đua lập thân, lập nghiệp, tuổi trẻ huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hinh kinh tế, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2022), Huyện đoàn Nghi Xuân vừa ra mắt 3 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ ở các địa phương: Xuân Viên, Xuân Hải và thị trấn Xuân An. Trong ảnh: Lãnh đạo Huyện đoàn, thị trấn Xuân An tặng hoa chúc mừng mô hình kinh tế của đoàn viên Trần Hoàng Anh ở TDP 2, thị trấn Xuân An.

Với quyết tâm lập nghiệp, khát vọng vươn lên, mô hình “Thiết kế và thi công nội thất AT HOME “ của đoàn viên Trần Hoàng Anh ở TDP 2, thị trấn Xuân An có vốn đầu tư hơn 500 triệu đồng. Mô hình của anh đã phát huy hiệu quả, doanh thu đạt 100 triệu đồng/tháng, giải quyết việc làm ổn định cho 5 lao động, thu nhập mỗi người từ 5 - 7 triệu đồng/tháng.

Ra mắt mô hình kinh tế sản xuất nước tinh khiết đóng chai của anh Võ Văn Anh ở thôn Nam Viên, xã Xuân Viên. Mô hình được đầu tư gần 800 triệu đồng.

Nguồn nước sản xuất được được lấy từ khe Trồng Chuối về xử lý qua hệ thống lọc cho ra những giọt nước tinh khiết, đảm bảo chất lượng, sức khỏe cho người tiêu dùng. Hiện tại, mỗi ngày cơ sở của anh sản xuất hàng trăm lít nước khoáng, giải quyết việc làm cho 8 lao động ở địa phương.

Trong dịp này, Huyện đoàn Nghi Xuân cũng ra mắt mô hình kinh tế nội thất Ngọc Anh do anh Lê Ngọc Anh ở thôn Đông Biên, xã Xuân Hải làm chủ. Cơ sở được đầu tư gần 400 triệu đồng, chuyên thiết kế, thi công, sản xuất nội thất gia đình bằng các vật liệu gỗ MDF, gỗ nhựa PICOMAT, nhựa ABT… Cơ sở đã giải quyết việc làm cho 5 lao động, thu nhập từ 6 – 9 triệu đồng/người/tháng.

Phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp được tuổi trẻ huyện nhà hưởng ứng tích cực. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã ra mắt được 18 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ. Qua đó cho thấy nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên thanh niên. Nguyễn Thị Hồng Minh Bí thư Huyện đoàn Nghi Xuân

Hữu Trung