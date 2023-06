10 thành phố hạnh phúc nhất thế giới

Khám phá lý do khiến những thành phố được đánh giá cao bởi chất lượng sống tốt và cành quan tuyệt đẹp.

Helsinki, Phần Lan: Nằm trên bờ vịnh Phần Lan, Helsinki là thành phố lớn thứ ba ở Bắc Âu. Thành phố này có mức sống cao, tập trung vào chất lượng giáo dục, giao thông công cộng và hệ thống chăm sóc sức khỏe, phục vụ khoảng 650.000 dân cư. Bên cạnh lối sống thoải mái, yếu tố khác góp phần tạo nên sự hạnh phúc của Helsinki là công việc và cuộc sống nơi đây được cân bằng. Thành phố xây dựng hệ thống phúc lợi xã hội đặc biệt, hỗ trợ các gia đình có trẻ em và kéo dài thời gian nghỉ phép của những người có con nhỏ. Ảnh: Tapio Haaja/Unsplash.

Aarhus, Đan Mạch: Nằm trên bờ biển phía đông của bán đảo Jutland, Aarhus là thành phố lớn thứ hai và là trung tâm kinh tế của Đan Mạch. Với dân số khoảng 350.000 người, thành phố được biết đến với chất lượng cuộc sống tuyệt vời và chỉ số hạnh phúc cao. Aarhus là nơi tọa lạc của một trong những trường đại học hàng đầu khu vực Scandinavia (Bắc Âu), tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều sinh viên và mang đến cho thành phố năng lượng trẻ trung. Lý do khác tạo nên bầu không khí hạnh phúc nơi đây là lối sống xanh và bền vững. Thành phố khuyến khích người dân cắt giảm lượng khí thải carbon và chuyển sang các nguồn năng lượng tái tạo. Ảnh: Hasan Mahmud/Unsplash.

Wellington, New Zealand: Với dân số khoảng 200.000 người, thủ đô của New Zealand là thành phố đông dân thứ hai và là trung tâm chính trị, văn hóa của nước này. Thành phố nổi tiếng với nền văn hóa sôi động, ẩm thực đa dạng và vẻ đẹp tự nhiên, những bến cảng đẹp như tranh vẽ được bao quanh bởi núi non hùng vĩ. Thành phố này nổi tiếng là một trong những thành phố hạnh phúc nhất trên thế giới nhờ sự thân thiện, hiếu khách và ý thức cộng đồng cao. Nhiều sự kiện lễ hội được tổ chức trong suốt cả năm nhằm kéo mọi người lại gần nhau hơn. Ảnh: Kishan Modi/Unsplash.

Zurich, Thụy Sĩ: Với dân số khoảng 400.000 người, Zurich là thành phố lớn nhất Thụy Sĩ và là thành phố thịnh vượng nhất châu Âu. Nơi đây có khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp với làn nước trong vắt của hồ Zurich và những đỉnh núi phủ đầy tuyết của dãy Alps. Chất lượng cuộc sống của thành phố ở mức cao với hệ thống giáo dục và chăm sóc sức khỏe xuất sắc. Hơn nữa, lượng khí thải carbon thấp khiến nơi đây trở thành một trong những thành phố hạnh phúc nhất trên thế giới. Ảnh: Aho/Unsplash.

Copenhagen, Đan Mạch: Với dân số khoảng 800.000 người, thủ đô của Đan Mạch là thành phố lớn nhất và là trung tâm văn hóa, kinh doanh, du lịch của nước này. Thành phố được biết đến với sự pha trộn độc đáo giữa hiện đại và lịch sử. Khu phố từ thời Trung cổ nằm bên cạnh những kiến trúc tiên tiến khiến nơi đây trở nên thú vị. Thành phố cũng được biết đến với sự bình đẳng giới, đề cao quyền LGBTQ+, công bằng xã hội và chủ nghĩa môi trường. Những điều này đều tạo ra sự hạnh phúc của Copenhagen. Ảnh: Elektra Klimi/Unsplash.

Bergen, Na Uy: Nằm trên bờ biển phía tây nam của Na Uy, được bao quanh bởi những ngọn núi với số dân khoảng 280.000 người, Bergen là thành phố lớn thứ hai và là trung tâm văn hóa lớn của Na Uy. Thành phố này được cho là thiên đường trên mặt đất với phong cảnh thiên nhiên đáng kinh ngạc và 7 ngọn núi tuyệt đẹp bao quanh. Bên cạnh mức sống cao và hệ thống chăm sóc sức khỏe được đầu tư, thành phố còn là trung tâm đổi mới công nghệ và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững thông qua bảo vệ môi trường. Ảnh: Marcel Ardivan/Unsplash.

Reykjavík, Iceland: Nằm trên bờ biển phía tây nam của hòn đảo, Reykjavík là thủ đô và thành phố lớn nhất của Iceland. Thành phố được bao quanh bởi sông băng, núi lửa, suối nước nóng và mạch nước phun. Nhiều công viên và không gian xanh xung quanh cung cấp các hoạt động giải trí ngoài trời. Reykjavík xây dựng hệ thống phúc lợi vững chắc, cơ sở giáo dục và chăm sóc sức khỏe miễn phí. Hơn nữa, nơi đây có tỷ lệ tội phạm thấp, góp phần mang lại chỉ số hạnh phúc cao hơn cho thành phố. Ảnh: Einar H. Reynis/Unsplash.

Toronto, Canada: Với dân số hơn 2,7 triệu người, Toronto là một trong những thành phố lớn nhất Canada và là thủ phủ của tỉnh Ontario. Đây là thành phố đa văn hóa với đường chân trời tuyệt đẹp. Nơi này còn được biết đến với những khu chợ sầm uất và nền ẩm thực đa dạng với các món ăn từ khắp nơi trên thế giới. Hệ thống phúc lợi, chăm sóc sức khoẻ và giáo dục của thành phố giúp cuộc sống của người dân trở nên dễ dàng và hạnh phúc. Ảnh: Sandro Schuh/Unsplash.

Madrid, Tây Ban Nha: Thành phố trung tâm này không chỉ là nơi đông dân của đất nước mà còn là địa điểm yêu thích của khách du lịch. Màu sắc rực rỡ với những người dân tử tế khiến Madrid trở nên nổi bật. Cảnh quan, kiến trúc và các địa danh lịch sử cũng là điều thu hút du khách. Đây không chỉ là nơi hạnh phúc mà còn là nơi tuyệt đẹp để sinh sống lâu dài. Ảnh: Alex Vasey/Unsplash.

Tel Aviv, Israel: Di chuyển đến Trung Đông, Israel là một trong những thành phố hạnh phúc nhất thế giới. Di sản văn hóa đa dạng, những con người thân thiện và nền ẩm thực phong phú khiến Tel Aviv trở thành điểm nóng trong những kỳ nghỉ. Ảnh: Tudor Adrian/Unsplash.

