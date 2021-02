4 con đường kỳ lạ bậc nhất thế giới

Đường ngắn, hẹp hay dốc nhất thế giới là danh xưng dành cho các điểm đến kỳ quặc, thu hút du khách tại Mỹ, Scotland, Đức...

Lombard (Mỹ): Với 40 ngọn đồi trong thành phố, những con đường ở San Francisco nổi tiếng với độ dốc chóng mặt. Trong đó, Lombard, nằm trên đồi Russian thơ mộng được biết đến là con đường khúc khuỷu bậc nhất nước Mỹ. Con dốc được thiết kế hình zích zắc để giảm độ dốc 27 độ của ngọn đồi, tránh khả năng xảy ra tai nạn khi phương tiện lưu thông. Ở đây, ôtô chỉ được phép lưu thông với vận tốc tối đa 8 km/h. Ảnh: Peter Yan Studio.

Con đường dài khoảng 200 m, với 8 đoạn gấp khúc đều nhau, đem đến nguồn lợi lớn cho ngành du lịch địa phương. Nhiều du khách đến đây để check-in tại “Crooking Street” (con đường khúc khuỷu) lãng mạn, kỳ lạ. Tuy nhiên, việc thu hút quá nhiều khách kéo theo tình trạng tắc đường, ô nhiễm bởi khói bụi và tiếng ồn. Thành phố đang xem xét việc thu phí đi lại đối với phương tiện lưu thông trên đường Lombard. Ảnh: SFCTA.

Baldwin (New Zealand): Nằm tại vùng ngoại ô thành phố Dunedin, phía nam New Zealand, Baldwin giữ kỷ lục là con đường dốc nhất thế giới do Guinness trao tặng. Đường dài khoảng 350m, độ dốc cao nhất khoảng 1:2,86 (19 độ hay 35%). Trong khi đoạn dưới rải bê tông thì dốc phía trên được lát nhựa để dễ bảo trì, tránh trường hợp nhựa đường chảy xuống khi nắng nóng. Độ dốc bất thường của con đường được tạo ra do quy hoạch đô thị kém, người xây dựng không nắm rõ địa hình thành phố. Ảnh: Insiders Dunedin

Ngày nay, danh tiếng của con đường là niềm tự hào của người dân sinh sống trên phố Baldwin nói riêng và Dunedin nói chung. Du khách tìm đến đây để tạo ra những kiểu ảnh độc đáo. Ảnh: Rahul.dorugade05, jennycheen.

Ebenezer Place (Scotland): Ebenezer Place được kỷ lục Guinness công nhận là con đường ngắn nhất thế giới vào tháng 11/2006. Con đường nằm ở Wick, Caithness, dài 2,05 m. Nơi đây có một địa chỉ duy nhất là khách sạn Mackays, du khách có thể tham quan toàn bộ trong vài bước chân. Ảnh: Twitter.

Con đường xuất hiện vào năm 1883 khi Alexander Sinclair - ông chủ của khách sạn Mackays, trở về từ Mỹ với khoản gia tài đáng kể. Ông xây dựng khách sạn tại ngã ba đường Union, River ở Wick và được hội đồng thị trấn yêu cầu in tên lên đoạn ngắn nhất của khách sạn. Ảnh: The Mirror.

Spreuerhofstraße (Đức): Theo sách kỷ lục Guinness, con phố hẹp nhất thế giới tên Spreuerhofstraße, ở thị trấn cổ Reutlingen, Đức. Phố Spreuerhofstraße dài 3,8 m, chỗ hẹp nhất vỏn vẹn 31 cm, người quá cao phải cúi khom người khi qua. Thực ra, nơi đây là một con hẻm nằm lọt giữa 2 ngôi nhà xây gần nhau. Ảnh: Die Weltenbummler.

Dù bất tiện khi khi di chuyển, nhiều du khách từ châu Á và châu Mỹ vẫn tìm đến đây vì tò mò. Người dân địa phương đùa rằng, con phố là thước đo chuẩn mực cho chế độ ăn uống của họ. Ảnh: Stuttgart Tourist.

