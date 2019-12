7 hồ nước đóng băng tuyệt đẹp trên thế giới

3. Hồ Druzhby, Nam Cực: Cảnh mặt hồ Druzhby đóng băng giống như được tạo nên từ Photoshop. Hiện tượng này xuất hiện do sự đóng băng không đồng đều, nước ngọt vốn đóng băng ở 0 độ C, nước biển là âm 3 độ C do độ mặn. Chính sự chênh lệnh này khiến mặt hồ đóng băng tạo nên những bọt trắng lưu trữ muối bên trong.