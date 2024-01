Chào đón du khách về với quê hương núi Hồng, sông La

Khởi động các hoạt động du lịch bằng tâm thế chủ động và quyết tâm cao, Hà Tĩnh sẵn sàng chào đón, phục vụ du khách gần xa trong năm 2024.

Đoàn khảo sát du lịch do Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh tổ chức tham quan, học hỏi kinh nghiệm xây dựng sản phẩm du lịch tại làng cá gỗ Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu, Nghệ An), dịp đầu năm 2024.

Để khởi động cho các hoạt động du lịch năm 2024, ngay từ cuối tháng 12/2023, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh đã ban hành văn bản về việc đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịp tết Dương lịch 2024 và tết Nguyên đán Giáp Thìn vui tươi, lành mạnh, an toàn.

Theo đó, Sở đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã; ban quản lý các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên toàn tỉnh chủ động các phương án tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội gắn với việc quảng bá hình ảnh quê hương, điểm đến... nhằm thúc đẩy, thu hút khách du lịch. Đồng thời, đề nghị các đơn vị tăng cường công tác giám sát cơ sở kinh doanh du lịch, đảm bảo các điều kiện như: an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn cháy nổ, ATVSTP... nhằm phục vụ du khách tốt nhất.

TP Hà Tĩnh xây dựng điểm check in tại Quảng trường Thành Sen nhằm phục vụ du khách dịp xuân Giáp Thìn 2024.

Bà Võ Thị Thu Hiền - Trưởng phòng Quản lý du lịch (Sở VH- TT&DL Hà Tĩnh) cho biết: "Chúng tôi cũng quán triệt tinh thần chỉ đạo của tỉnh đối với các địa phương, đơn vị kinh doanh du lịch trong việc tăng cường chỉnh trang cơ sở vật chất, nỗ lực tạo ra các sản phẩm mới hấp dẫn; tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch trên các phương tiện... Qua đó, lan tỏa các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của các điểm tham quan, cơ sở nghỉ dưỡng, lưu trú nhằm thu hút du khách ngay từ đầu mùa du lịch văn hóa tâm linh, dịp tết Nguyên đán, xuân Giáp Thìn 2024".

Đoàn CLB du lịch doanh nhân trẻ Việt Nam khảo sát khu du lịch chùa Hương Tích vào ngày 15/1/2024.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, hướng dẫn từ Sở VH-TT&DL, các đơn vị, địa phương đã lên kế hoạch và tiến hành triển khai nhiều chương trình, hành động kích cầu du lịch ngay từ đầu năm. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho biết: "Chúng tôi đã mời các chuyên gia đến từ Huế và Trường Cao đẳng Nguyễn Du (Hà Tĩnh) tổ chức 3 lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác du lịch trên địa bàn. Ngoài ra, năm nay, cùng với chuẩn bị chu đáo cho lễ hội chùa Hương Tích, chúng tôi cũng chỉ đạo ban quản lý khu di tích này tăng cường chỉnh trang lại một số hạng mục, xây dựng nhiều sản phẩm mới như: các điểm check in, tham quan, gian hàng triển lãm sản phẩm OCOP, hình ảnh văn hóa quê hương. Đáng chú ý, huyện vừa được đón đoàn Famtrip đến từ CLB Du lịch doanh nhân trẻ Việt Nam khảo sát và ký kết hợp tác trong việc hỗ trợ xây dựng các sản phẩm, đưa chùa Hương Tích vào các tour, tuyến của các đơn vị lữ hành ngoài tỉnh, trong thời gian tới".

Du khách check in tại đồi hoa tam giác mạch - một sản phẩm mới của khu du lịch chùa Hương Tích dịp tết Nguyên đán năm 2024.

Cùng với Can Lộc, nhiều địa phương như: Hương Khê, Hương Sơn, Nghi Xuân... cũng đã có những bước khởi động kỹ lưỡng chuẩn bị cho hoạt động du lịch năm 2024. Trong đó, huyện Hương Khê chọn đồi chè ở Hương Trà là điểm nhấn tham quan cho du khách và đang nỗ lực xây dựng địa chỉ này là điểm du lịch cấp tỉnh. Huyện Hương Sơn chuẩn bị Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông sẽ diễn ra sau tết Nguyên đán với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi.

Các điểm tham quan như: Khu di tích Nguyễn Du (Nghi Xuân), khu du lịch sinh thái Đá Bạc Eco (Thạch Hà)... cũng đang tiến hành xây dựng các sản phẩm mới hấp dẫn, hứa hẹn thu hút du khách. Nhiều doanh nghiệp cũng đã khởi động hoạt động du lịch năm 2024 bằng nhiều chương trình, kế hoạch như: kiện toàn đội ngũ nhân lực, xây dựng tour, tuyến mới, quảng bá giới thiệu điểm đến kết nối với các đơn vị lữ hành ngoại tỉnh đưa khách về Hà Tĩnh...

Cho chữ đầu xuân - một trong những sản phẩm du lịch mới được Khu di tích Nguyễn Du triển khai dịp xuân Giáp Thìn 2024.

Ông Nguyễn Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty du lịch Thành Sen (TP Hà Tĩnh) cho biết: "Trong chuyến khảo sát du lịch Hà Tĩnh nhằm phát triển các tour, tuyến của Đoàn CLB Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam (15 - 16/1/2024), Công ty Du lịch Thành Sen là đơn vị đảm nhận công việc tiền trạm, đón tiếp và hướng dẫn đoàn. Chuyến khảo sát đã giúp hơn 200 thành viên là đại diện các đơn vị lữ hành trên cả nước có ấn tượng tốt đẹp về các điểm đến như: khu du lịch chùa Hương Tích, Khu di tích Nguyễn Du, Khu di tích Nguyễn Công Trứ...; mở ra cơ hội mới cho du lịch Hà Tĩnh nói chung và các huyện Nghi Xuân, Can Lộc nói riêng khi các địa phương này có văn bản hợp tác phát triển với CLB Du lịch doanh nhân trẻ Việt Nam. Ngoài ra, công ty chúng tôi cũng lên kế hoạch xây dựng nhiều tour, tuyến về Hà Tĩnh hấp dẫn trong năm 2024 như: tour 3 ngày 2 đêm tham quan Khu di tích Nguyễn Du - Thiên Cầm - chùa Hương Tích - Ngã ba Đồng Lộc - Nam Đàn (Nghệ An), tour “Về xứ Nghệ cùng em” 3 ngày 2 đêm: Làng cá gỗ - Nam Đàn - Cửa Lò (Nghệ An) - Chùa Hương Tích - Ngã ba Đồng Lộc - Khu di tích Nguyễn Du (Hà Tĩnh)...".

Với sự khởi động tích cực mang nhiều quyết tâm của các cấp ngành, địa phương, doanh nghiệp trên toàn tỉnh, ngành du lịch Hà Tĩnh đã sẵn sàng đón và phục vụ du khách mọi miền về với quê hương núi Hồng, sông La trong năm 2024.

Thiên Vỹ