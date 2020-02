Khu chợ bán thịt dơi, rắn đáng sợ nhất Indonesia

Chợ Tomohon (Indonesia) từng là điểm du lịch nổi tiếng với việc giết mổ “dã man” các loại động vật hoang dã. Đặc sản của chợ gồm dơi và rắn, các loài được coi là thiếu an toàn. Trong khi chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán (Trung Quốc) bán lạc đà, koala, cá sấu, công... trước khi dịch virus corona hoành hành, chợ thú khét tiếng Tomohon ở miền Bắc Indonesia cũng bán mèo, chó và khỉ. Chính việc đối xử với động vật "tàn nhẫn dã man" và trải nghiệm như "đi bộ qua địa ngục" ở đây đã khiến Tomohon trở thành điểm thu hút khách du lịch. Thậm chí, khu chợ từng được liệt kê trên TripAdvisor là điểm thu hút hàng đầu. Ảnh: Alf Jacob Nilsen.

Thoạt nhìn, Tomohon dường như không khác các chợ truyền thống điển hình. Bãi đậu xe tắc nghẽn với xe tải và những người bán hàng dong bán đủ loại mặt hàng, từ kem và kẹo đến đồ chơi bằng nhựa và hoa tươi. Mặt tiền của chợ đầy màu sắc của trái cây, cá hun khói hay gia vị cay nồng… Tuy nhiên, hình ảnh này chỉ đang che giấu bí mật đằng sau của khu chợ được mệnh danh là "đáng sợ nhất" Indonesia. Ảnh: Mywanderlist.

Khi tiến sâu vào khu chợ, du khách sẽ cảm thấy sự khác biệt rõ rệt. Thứ mùi hăng hắc trong không khí xộc thẳng vào mũi. Bầy ruồi vo ve tận hưởng bữa tiệc thịt phong phú. Những con dơi bị chặt cánh, một con trăn bị móc ruột hay vài con chuột trên xiên que. Những con chó và mèo bị giết bởi dùi cui bằng gỗ. Ảnh: Alf Jacob Nilsen, Bay Ismoyo.

Nằm trong vùng cao nguyên núi lửa đảo Bắc Sulawesi, Tomohon từng là chợ truyền thống lớn nhất ở Minahasa. Khách ở đây hầu hết là tộc người Minahasa, vốn nổi tiếng với những món ăn kỳ dị. Ngày nay, họ không còn duy trì cuộc sống trong rừng cách đây nhiều thế kỷ nhưng vẫn chuộng các món ăn như tổ tiên bao gồm rắn và dơi. Khu hàng thịt của người Minahasa tại ngôi chợ họp vào thứ 7 hàng tuần và tạo nên sự sầm uất, náo nhiệt nhất. Ảnh: Manonthelam.

Chuột là mặt hàng phổ biến ở chợ Tomohon trong khi chó dành riêng cho những dịp đặc biệt vì giá thành đắt hơn và do đó ít được tiêu thụ rộng rãi so với các động vật khác. Hầu hết động vật bán tại chợ được người dân bản địa săn bắt trong rừng. Mặc dù tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe khi ăn thịt thú rừng, những người dân địa phương tự đảm bảo uy tín rằng họ đang bán thực phẩm an toàn bằng danh tiếng cả đời. Ảnh: Manonthelam, AP.

Nếu thực khách muốn thưởng thức những món ăn kỳ lạ ở Tomohon, họ có thể mua những con vật ở chợ và mang đến các nhà hàng. Ẩm thực địa phương Tomohon khá thú vị, không chỉ có nhiều loại thịt như bò, lợn, chó, chuột cây, dơi và gà mà còn có các loại cá biển và cá nước ngọt. Đặc sản ở Tomohon nói riêng và ẩm thực bắc Sulawesi nói chung có vị cay, càng cay càng ngon. Họ thích những món ăn rất cay với khả năng che lấp mùi vị của bất kỳ loại thịt nào. Ảnh: AFP.

Với việc giết mổ các loại động vật hoang dã tràn lan, đặc biệt là dơi và rắn, chợ Tomohon là nơi tiềm năng không kém cho virus coronavirus mới sinh sản, nếu chính quyền không sớm đóng cửa hoạt động. Do đó, giới chức địa phương yêu cầu các tiểu thương ngừng bán những mặt hàng này vào tuần trước, theo Bloomberg. Rắn và dơi hiện không còn trên các kệ hàng của chợ thịt rùng rợn nhất ở Indonesia này. Ảnh: Getty.

Theo Zing