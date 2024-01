Những “dấu ấn biết nói” của 30 ngày đêm mùa lễ hội tại Phú Quốc United Center

Liên hoàn 30 ngày đêm “lễ hội của những lễ hội” tại phía bắc đảo ngọc đã mang đến hàng trăm hoạt động hưởng thụ - vui chơi - khám phá đỉnh cao, sánh ngang với những điểm đến hàng đầu thế giới.

Đó là tâm điểm siêu nhạc hội quốc tế 8Wondervới màn trình diễn bùng nổ của Maroon 5 cùng dàn sao Việt, 1.001 hành trình trải nghiệm du lịch Phú Quốc rực rỡ, đầy thăng hoa trong “mùa đẹp nhất năm”.

Thời khắc những cây thông Noel được thắp sáng rực rỡ khắp bắc đảo đã đánh dấu không khí lễ hội tưng bừng rộn ràng xuyên ngày đêm tại Phú Quốc United Center từ 9/12/2023 – 7/1/2024. Những đại cảnh Giáng sinh huyền ảo giữa Đại lộ châu Âu cổ kính tại VinWonders, các sảnh khách sạn Vinpearl, hay cây thông khổng lồ cao 20m tại Grand World, hài hòa cùng vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, các công trình kỷ lục và tiểu cảnh tinh tế... khoác màu áo hội hè bất tận lên “siêu quần thể không ngủ”. Nơi đây trở thành địa điểm “check-in lễ hội” trong hàng trăm nghìn bức ảnh du lịch của du khách năm châu.

Chuỗi sự kiện liên hoàn gồm siêu nhạc hội đẳng cấp quốc tế 8Wonder Winter Festival, 3 đại nhạc hội countdown hoành tráng, 20 lễ hội và sự kiện chủ đề, với sự tham gia của hơn 410 diễn viên Việt Nam và quốc tế, trình diễn 3.000 show và minishow, Wake Up Festival đã kiến tạo một mùa lễ hội cuối năm độc đáo tại Phú Quốc United Center trong “mùa đẹp nhất năm” của đảo ngọc.

Tâm điểm của chuỗi hội hè bất tận là sự xuất hiện của “huyền thoại pop-rock” Maroon 5 trên sân khấu 8Wonder cùng các nghệ sĩ đình đám Vbiz như Tóc Tiên, Grey D, Phương Ly, Justa Tee, Double 2T và DJ 2Pillz. 8Wonder Winter Festival đã thổi bùng cảm xúc của khán giả lên tới đỉnh điểm của hành trình “kỳ quan cảm xúc không giới hạn – Infinity Wonder” và đánh dấu bữa tiệc âm nhạc đỉnh cao cùng hệ sinh thái trải nghiệm “all-in-one” đẳng cấp, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Sau sự kiện 8Wonder Winter Festival, sức nóng mùa lễ hội cuối năm tại Phú Quốc United Center vẫn không hạ nhiệt khi nối tiếp là 3 dạ tiệc countdown quy mô hoành tráng với 3 phong cách riêng, cùng làm nên hành trình trải nghiệm nghỉ dưỡng – du lịch – giải trí độc đáo giữa khung cảnh vạn sắc diễm lệ của “đảo pháo hoa” Phú Quốc United Center trong đêm giao thừa.

Tại Hồ Tình Yêu - “trái tim” của Grand World, Wake Up Countdown Party ghi dấu một đêm giao thừa thăng hoa và mãn nhãn cùng với sự vỡ òa của hàng chục nghìn khán giả khi chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa lung linh, huyền ảo.

Tại Vinpearl Wonderworld Phú Quốc, dạ tiệc Wake Up New Year Countdown Party bên bờ biển riêng tư đã tạo nên những giây phút đáng nhớ cho hơn 2.000 vị khách đặc biệt. Trong giai điệu âm nhạc say đắm, du khách thỏa sức tận hưởng tinh hoa ẩm thực năm châu, không gian đón hoàng hôn đẹp bậc nhất Việt Nam và khởi đầu một năm mới tràn đầy thành công, hạnh phúc với màn trình diễn pháo hoa rực rỡ.

Không gian âm nhạc EDM trẻ trung cùng các vũ điệu cuốn hút của dạ tiệc đón năm mới thường niên Corona Countdown Party với chủ đề “Đêm may mắn” đã thu hút hàng nghìn du khách tham gia tận hưởng không khí giải trí sôi động, đại tiệc ẩm thực Hàn – Nhật – Trung... cùng màn trình diễn pháo hoa lung linh gửi gắm những điều bứt phá, mới mẻ cho năm mới.

Bên cạnh các điểm nhấn mãn nhãn, đỉnh cao, không khí “lễ hội của lễ hội” tại Phú Quốc United Center luôn náo nhiệt ngày đêm với những đoàn thuyền Gondola rực rỡ sắc màu trên dòng Venice thơ mộng tại Grand World. Giữa khung cảnh đậm chất Ý của những dãy nhà cổ kính, màn trình diễn đua thuyền quý tộc càng trở nên hấp dẫn với xiếc, múa, thổi lửa mãn nhãn từ những nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Đặc biệt, xuyên suốt 30 ngày liên tục, không khí lễ hội tại Phú Quốc United Center thêm náo nhiệt với sự xuất hiện của hơn 60 ông già Noel và nhân vật cổ tích đồng loạt ghé thăm tất cả các địa điểm vui chơi sôi động bậc nhất của bắc đảo.

Cuộc đổ bộ của những “đại sứ Giáng sinh” đã khuấy động bầu không khí lễ hội tại Cung điện Hải Vương và mang đến những khoảnh khắc vui nhộn cho tất cả du khách.

Không gian tiệc tùng bất tận càng thêm hứng khởi với các lễ hội ẩm thực, lễ hội bia Đan Mạch và hội chợ Copenhagen mang đến mỹ vị 5 châu và hương vị thức uống trứ danh cùng các điệu múa nổi tiếng đến từ đất nước được mệnh danh là hạnh phúc nhất thế giới.

Đặc biệt, Giáng sinh xanh là dấu ấn mới mẻ trên bản đồ trải nghiệm Wake Up Festival với lễ hội Eco Wonder Xmas tại Vinpearl Safari, mang đến cho du khách những khoảnh khắc gắn kết với thiên nhiên đầy ý nghĩa. Từ lễ diễu hành rừng xanh rộn ràng, vũ điệu thổ dân sôi động, cho đến Gian hàng Eco chuẩn “xanh 100%”, tất cả đều gửi gắm thông điệp yêu thiên nhiên, lan tỏa lối sống xanh, đồng thời tạo sự kết nối và hưởng ứng hành động bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên.

Ấn tượng nhất là lớp học Giáng Sinh Xanh dành riêng cho 300 em học sinh tại các trường tiểu học địa phương, mang đến món quà trải nghiệm tuyệt vời cho các bạn nhỏ. Các em được tìm hiểu, chia sẻ những thông điệp sâu sắc về bảo vệ môi trường, chung tay tham gia hoạt động trồng cây và khám phá cuộc sống của các loài động vật hoang dã.

Không chỉ mang đến ngàn trải nghiệm, vạn cảm xúc đỉnh cao, chắt lọc tinh hoa giải trí thế giới, “siêu lễ hội” còn tự hào quảng bá vẻ đẹp văn hóa, con người, danh thắng Việt Nam đến du khách năm châu, góp phần đưa Phú Quốc trở thành “điểm đến lễ hội mới” trên bản đồ du lịch thế giới.

P.V