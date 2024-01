Việt Nam là điểm đến “an toàn nhất châu Á” năm 2024

Cẩm nang du lịch Mỹ Travel Off Path đánh giá Việt Nam là điểm đến an toàn nhất châu Á để ghé thăm trong năm nay.

An toàn là mối quan tâm hàng đầu của mọi người khi du lịch quốc tế, đặc biệt nhiều quốc gia đang xảy ra xung đột hoặc an ninh giảm sút do thiên tai. Châu Á cũng không ngoại lệ.

"Một quốc gia đặc biệt đã được chứng minh ổn định, an toàn cho khách du lịch. Đó là Việt Nam", cẩm nang du lịch Mỹ Travel Off Path nhận xét.

Travel Off Path lấy dẫn chứng từ số liệu của Bảng xếp hạng về Chỉ số trật tự và pháp luật toàn cầu của Gallup, nền tảng dẫn đầu về các dịch vụ tư vấn, phân tích toàn cầu công bố vào cuối 2023. Việt Nam xếp thứ hạng cao nhất châu Á với số điểm 92 trên 100, top 2 thế giới, sau Tajikistan và bằng điểm với Phần Lan, Iceland, Kuwait, Luxembourg, Na Uy.

Hoa mơ nở trắng ở Mu Náu dịp đầu năm. Ảnh: Nguyễn Hiệp

Trang tin du lịch ví Việt Nam là “viên ngọc quý của Đông Nam Á”, “điểm đến hấp dẫn bậc nhất châu Á” với thiên nhiên đẹp, văn hóa khác biệt hoàn toàn so với nhiều nước. Các chuyên gia còn đánh giá “Việt Nam ổn định, an toàn hơn Mỹ” khi Mỹ có tổng điểm trên Gallup ở mức 83.

Khi đến Việt Nam, ngoại trừ rủi ro về an toàn vệ sinh thực phẩm, du khách không phải lo lắng về nạn móc túi, hành hung hay bị chính quyền gây khó dễ. Bên cạnh đó, những người yêu thích du lịch chậm hay hoặc có kinh phí thấp để đi du lịch đều yêu thích nơi này.

“Khi xuyên Việt, bạn nhất định nên dành thời gian đi bộ qua những con đường với tường sơn vàng rực rỡ của Hội An, di sản thế giới được UNESCO công nhận”, Travel Off Path viết. Ngoài ra, các chuyên gia dành nhiều lời khen cho cố đô Huế với các lăng tẩm, đền chùa và Đà Nẵng, Mũi Né.

Với những du khách yêu thích kỳ nghỉ sôi động, TP HCM hay cảng biển sầm uất ở Nha Trang, thủ đô Hà Nội nhộn nhịp là các gợi ý. Nếu yêu thích thiên nhiên, Ninh Bình là điểm đến nổi tiếng nhất định không thể bỏ qua.

Cẩm nang Mỹ cho biết Việt Nam có “vô số điểm để khám phá” mà không bao giờ thấy chán. Bên cạnh đó chính sách nới lỏng thị thực cũng giúp du khách thoải mái có thời gian tham quan, khám phá cũng là điểm cộng để Việt Nam là được đánh giá cao trong mắt khách du lịch.

Theo VNE