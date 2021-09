Khánh Vy trở thành MC mới của “Đường lên đỉnh Olympia”

Thay thế MC Diệp Chi, Khánh Vy sẽ trở thành người dẫn chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 22, đồng hành MC Ngọc Huy.

Thông tin được chương trình thông báo trên fanpage vào sáng 24/9. Khánh Vy đang cùng ê-kíp ghi hình những số đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.

Kèm theo thông báo, những hình ảnh đầu tiên của Khánh Vy trong vai trò mới cũng được chương trình chia sẻ. Nữ MC sinh năm 1999 xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, tươi tắn.

Trước đó, BTV, MC Nguyễn Diệp Chi là người đảm nhận vị trí dẫn dắt chương trình từ năm 2017. Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi cô không còn xuất hiện ở vai trò này.

Khánh Vy là MC mới của chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia.

Bên cạnh đó, không ít người mong chờ phần thể hiện của Khánh Vy cũng như hình ảnh cô kết hợp với MC Ngọc Huy trong thời gian tới.

“MC mới mang màu tươi trẻ đến chương trình, mong Đường lên đỉnh Olympia thành công hơn nữa”, Trần Ngọc Ánh viết.

“Rất may mắn vì có người kế nhiệm xuất sắc, chúc mừng chị Diệp Chi đã hoàn thành sứ mệnh, chúc Khánh Vy hoàn thành nhiệm vụ và là người truyền cảm hứng đến các học sinh”, Gấm Noo bình luận.

Trần Khánh Vy (sinh năm 1999, Nghệ An) là gương mặt nổi tiếng trong giới trẻ, từng là MC bản tin thời sự quốc tế trên đài VTC1, các chương trình học thuật tiếng Anh như VTV7 IELTS Face-off, Crack’em up, Follow us.

Năm 2016, Khánh Vy nhận đề cử giải VTV Awards 2016 ở hạng mục Nhân vật ấn tượng của năm, đại diện thanh niên Việt Nam tham dự Hành trình tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ 13 hay nhận được học bổng 200 triệu đồng để du học trong 2 tuần tại New York, Mỹ.

Năm 2020, Khánh Vy tốt nghiệp khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Ngoại giao loại giỏi. Cô nói với Zing đáng lẽ tháng 7/2020 sẽ sang Australia du học ngành Truyền thông song phải hoãn kế hoạch vì dịch bệnh. Thời gian qua, cô chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực MC, làm blogger.

