Mỹ nhân người Nga gây sốt nhờ vẻ ngoài như “thiên thần”

Angelina Danilova, một người mẫu Nga đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và phong cách thời trang trẻ trung.

Gần đây, Angelina Danilova góp mặt trong bộ phim The Uncanny Counter 2 (Nghệ thuật ăn quỷ và nấu mì). Trong phim, cô vào vai Jade, nhân vật xuất hiện vài phút nhưng gương mặt xinh đẹp và đôi mắt long lanh của Angelina Danilova khiến người xem khó quên.

Angelina Danilova góp mặt trong dự án “The Uncanny Counter 2” (Ảnh: Sina).

Với khán giả Hàn Quốc, Angelina không phải gương mặt xa lạ. Mỹ nhân 27 tuổi là một ca sĩ kiêm diễn viên người Nga đang sống và làm việc tại Hàn Quốc.

Angelina sở hữu chiều cao 1,76m và dáng vóc cân đối. Cô trở nên nổi tiếng trong cộng đồng mạng Hàn Quốc sau khi những bức ảnh trên trang cá nhân của cô được chia sẻ trên một số mạng xã hội xứ kim chi.

Về diễn xuất, Angelina Danilova mới thử sức trong The Uncanny Counter 2 và bộ phim Still Loving You (năm 2016). Cả hai đều là những vai phụ chưa có nhiều “đất” diễn nhưng cô vẫn hy vọng, bản thân sẽ có thêm cơ hội trau dồi diễn xuất.

Mỹ nhân tóc vàng từng học ngành thiết kế nội thất ở Hàn Quốc, sau đó được một công ty giải trí xứ kim chi phát hiện và giúp gia nhập làng giải trí. Angelina làm mẫu cho các thương hiệu, tham gia các chương trình truyền hình, làm blogger thời trang.

Angelina Danilova là một cái tên nổi tiếng tại Hàn Quốc nhờ vẻ ngoài xinh đẹp như thiên thần (Ảnh: Instagram).

Người đẹp được khen ngợi về phong cách thời trang vừa cá tính, vừa đẹp mắt. Để giữ dáng, Angelina chăm chỉ tập gym, yoga, duy trì lối sống lành mạnh.

Người hâm mộ gọi Angelina Danilova là “thiên thần” bởi gương mặt đẹp, nụ cười ngọt ngào cuốn hút. Trong show Happy Together 4 của đài KBS (Hàn Quốc), Angelina thừa nhận không thoải mái khi được khen ngợi về ngoại hình. Cô muốn ghi điểm với người hâm mộ bằng tài năng, tính cách thay vì vẻ ngoài.

Sinh sống tại Hàn Quốc gần 8 năm, Angelina xem đây như ngôi nhà thứ hai của mình. Người đẹp Nga cho biết, cô được bố mẹ ủng hộ quyết định sống, làm việc tại Hàn Quốc.

Angelina Danilova sống tại Hàn Quốc gần 8 năm nay và gia nhập một công ty giải trí tại xứ kim chi (Ảnh: News).

Angelina Danilova sở hữu chiều cao 1,76m và dáng vóc cân đối, thanh mảnh (Ảnh: Instagram).

Angelina Danilova theo đuổi công việc người mẫu, diễn viên và góp mặt trong nhiều show truyền hình của Hàn Quốc (Ảnh: Instagram).

Gương mặt như thiên thần của mỹ nhân người Nga (Ảnh: Instagram).

Angelina Danilova hy vọng có thêm cơ hội thử sức trong lĩnh vực điện ảnh, thể hiện những vai có chiều sâu hơn (Ảnh: Instagram).

Tin liên quan: Vẻ đẹp quyến rũ của những “thiên thần” bóng chuyền châu Á Không chỉ tài năng mà họ còn sở hữu gương mặt xinh như thiên thần. Dưới đây là 5 vận động viên bóng chuyền nữ xinh đẹp nhất châu Á.

Theo dantri.vn