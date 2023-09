Ngắm không gian tuyệt đẹp qua giải Nhiếp ảnh gia thiên văn năm 2023

Khung cảnh hùng vĩ, tuyệt đẹp bên ngoài Trái đất trong những bức ảnh dự cuộc thi Nhiếp ảnh gia thiên văn năm 2023 khiến người xem ngây ngẩn.

Marcel Drechsler (Đức), Xavier Strottner và Yann Sainty (Pháp) giành giải Nhiếp ảnh gia thiên văn năm 2023 với bức ảnh “Andromeda, Unexpected”. Ảnh chụp lại vòng cung plasma khổng lồ bên cạnh thiên hà Andromeda (thiên hà Tiên Nữ) - Ảnh: DAILY MAIL

Những tác phẩm đoạt giải tại cuộc thi ảnh thiên văn này cũng mở ra cho chúng ta những góc nhìn hoàn toàn mới lạ về vũ trụ rộng lớn bên ngoài Trái đất, theo báo The Guardian (Anh).

Theo thông tin từ ban tổ chức - Đài thiên văn Hoàng gia Greenwich (London, Anh) - cuộc thi năm nay nhận được hơn 4.000 tác phẩm dự thi từ 61 quốc gia.

Qua nhiều vòng tuyển chọn gắt gao, ban giám khảo đã quyết định trao giải thưởng cao nhất cho nhóm tác giả Marcel Drechsler (Đức), Xavier Strottner và Yann Sainty (Pháp) với bức ảnh “Andromeda, Unexpected”. Ảnh chụp lại vòng cung plasma khổng lồ bên cạnh thiên hà Andromeda (thiên hà Tiên Nữ).

Trong khi đó chủ nhân giải thưởng Nhiếp ảnh gia trẻ năm 2023 thuộc về hai cậu bé 14 tuổi đến từ Trung Quốc là Runwei Xu và Binyu Wang với tác phẩm “The Running Chicken Nebula”, chụp lại tinh vân IC 2944, nằm trong chòm sao Nhân Mã.

“Một lần nữa, những người tham gia cuộc thi Nhiếp ảnh gia thiên văn của năm đã “làm khó” ban giám khảo bởi rất nhiều ảnh chất lượng cao, ghi lại nhiều hình ảnh tuyệt vời”, tiến sĩ Ed Bloomer, nhà thiên văn học tại Đài thiên văn Hoàng gia Greenwich, cho biết.

Bức ảnh “Sh2-132: Blinded by the Light” của nhiếp ảnh gia Aaron Wilhelm chụp tinh vân khuếch tán Sh2-132 nằm gần rìa của các chòm sao Cepheus (chòm sao Tiên Vương) và Lacerta (chòm sao Hiết Hổ) giành giải Tác giả mới xuất sắc nhất - Ảnh: DAILY MAIL

Bức ảnh mang tên “Brushstroke” của nhiếp ảnh gia Monika Deviat chụp lại cực quang có hình dạng như một nét cọ vẽ đã giành giải nhất ở hạng mục Cực quang - Ảnh: DAILY MAIL

Bức ảnh Mars-Set của nhiếp ảnh gia Ethan Chappel được chụp khi Mặt trăng đi ngang qua và che khuất sao Hỏa hôm 8-12-2022 giành vị trí cao nhất ở hạng mục Ảnh chụp Mặt trăng - Ảnh: DAILY MAIL

Trong khi đó, bức ảnh “A Sun Question” của nhiếp ảnh gia Eduardo Schaberger Poupeau (-) giành giải nhất ở hạng mục Ảnh chụp Mặt trời. Bức ảnh đã vô tình ghi lại khoảnh khắc những sợi plasma cong lại thành hình dấu chấm hỏi - Ảnh: DAILY MAIL

Bức ảnh “New Class of Galactic Nebulae Around the Star YY Hya” của nhiếp ảnh gia Marcel Drechsler đoạt giải nhất ở hạng mục Ảnh chụp các sao và tinh vân - Ảnh: DAILY MAIL

Chủ nhân của giải thưởng Nhiếp ảnh gia thiên văn trẻ năm 2023 thuộc về hai nhiếp ảnh gia đến từ Trung Quốc Runwei Xu và Binyu Wang với bức ảnh “The Running Chicken Nebula”. Bức ảnh chụp lại tinh vân IC 2944, nằm trong chòm sao Nhân Mã và cách Trái đất khoảng 6.000 năm ánh sáng - Ảnh: DAILY MAIL

Bức ảnh “Grand Cosmic Fireworks” của nhiếp ảnh gia Angel An đoạt giải nhất ở hạng mục Ảnh chụp bầu trời. Tác phẩm ghi lại một đợt Sprite (sét dị hình) có hình dạng như pháo hoa, một hiện tượng phóng điện ở tầng khí quyển cao cực kỳ hiếm gặp tại sườn núi cao nhất của dãy Himalaya - Ảnh: DAILY MAIL

Bức ảnh “Black Echo” của nhiếp ảnh gia John White đã giành chiến thắng giải thưởng Annie Maunder. Bức ảnh này đã tái tạo hình ảnh trực quan của âm thanh phát ra từ lỗ đen của cụm thiên hà Perseus, nằm cách Trái đất khoảng 250 triệu năm ánh sáng - Ảnh: DAILY MAIL.

