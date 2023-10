Ngày ấy - bây giờ của dàn sao phim “Harry Potter”

Emma Watson ngưng diễn xuất, Daniel Radcliffe chật vật vì nổi tiếng sớm, sau hơn 20 năm đóng series “Harry Potter”.

“Harry Porter” (2001-2011) là loạt phim dựa trên tiểu thuyết viễn tưởng cùng tên của nhà văn người Anh J. K. Rowling. Tám phần phim có tổng doanh thu phòng vé 7,7 tỉ USD, nhận 12 đề cử Oscar. Sau khi ra mắt, phim trở thành biểu tượng văn hóa toàn cầu, đưa tên tuổi những ngôi sao nhí Daniel Radcliffe, Rupert Grint và Emma Watson vụt sáng.

Daniel Radcliffe (vai Harry Potter)

Vai chính trong loạt phim giúp Daniel Radcliffe gây chú ý. Diễn viên được khán giả nhận xét “như bước ra từ truyện” với mái tóc lởm chởm, cặp mắt kính tròn, ánh mắt kiên định. Theo Celebrity Net Worth, tài tử hiện sở hữu khối tài sản khoảng 110 triệu USD, là một trong những nghệ sĩ thành công nhất nước Anh 20 năm qua. Tuy nhiên, tiền tài và danh vọng khiến Radcliffe gặp nhiều trục trặc trong suốt giai đoạn trưởng thành. Sau khi series kết thúc năm 2011, tài tử cố thử sức ở nhiều dạng vai để thoát khỏi cái bóng của thành công cũ. Hồi tháng 3, người đại diện của Radcliffe xác nhận với PageSix diễn viên và bạn gái Erin Darke đang chờ đón con đầu lòng sau 10 năm yêu. Ảnh: Warner Bros/WireImage

Emma Watson (vai Hermione Granger)

Emma Watson lần đầu đóng vai Hermione lúc 11 tuổi. Cô tạo thiện cảm với khán giả ở vẻ lanh lợi, thông minh giống miêu tả của J. K. Rowling trong tiểu thuyết. Sau hơn 10 năm cùng thương hiệu, minh tinh tiếp tục ghi dấu ấn trong một số phim điện ảnh như “The Perks of Being a Wallflower” (2012) và “Beauty and the Beast” (2017). Diễn viên 33 tuổi, ngừng diễn xuất 5 năm qua vì thấy bị gò bó, không được thỏa sức sáng tạo. Theo thống kê của tạp chí Heat, hiện cô sở hữu khối tài sản khoảng 80 triệu USD. Diễn viên dành nhiều thời gian cho các hoạt động xã hội với tư cách đại sứ thiện chí của tổ chức Phụ nữ Liên hợp quốc, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, khí hậu, ủng hộ phát triển bền vững. Watson hẹn hò doanh nhân người Mỹ Leo Robinson từ tháng 10/2019. Suốt thời gian yêu, họ kín tiếng về mối quan hệ, hiếm khi xuất hiện bên nhau. Ảnh: TV Guide/EW

Rupert Grint (vai Ron Weasley)

Ron là bạn thân nhất của Harry Potter, cậu sinh ra trong gia đình phù thủy nghèo đông con, có tính cách chân thành và khờ khạo. Nét diễn ngây ngô của cậu bé Rupert Grint trong những phần đầu gây ấn tượng với khán giả. Năm 2011, khi vẫn nhận nhiều sự chú ý từ công chúng, Rupert Grint giải nghệ. Grint cho biết anh thấy mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi sau 10 năm khoác chiếc áo phù thủy trường Hogwarts. Anh trở lại diễn xuất sau hai năm, nhưng các dự án đều không gây tiếng vang, bị giới phê bình chê. Thất bại khiến Rupert Grint mất dần tình yêu với điện ảnh. Anh bắt đầu chuyển qua lĩnh vực sân khấu tại Anh và nhận nhiều phản hồi tích cực. Nghệ sĩ 35 tuổi, đón con gái đầu lòng với diễn viên Georgia Groome năm 2020. Theo Glamour, từ khi có con, tài tử bỏ thuốc lá, sống tích cực hơn trước. Ảnh: Warner Bros/WireImage

Trích đoạn phân loại nhà trong phim “Harry Potter và Hòn đá Phù thủy”. Ba phần đầu của loạt phim từng được chiếu lại trong nước vào năm 2022, dịp kỷ niệm 21 năm ra mắt. Video: CGV

Tom Felton (vai Draco Malfoy)

Draco Malfoy thuộc nhà Slytherin, là đối thủ của Harry ở trường Hogwarts. Khi quay phần một, anh là diễn viên có kinh nghiệm nhất trong dàn sao nhí của phim. Tài tử 36 tuổi, xuất hiện trong một số tác phẩm điện ảnh gần đây như “The Forgotten Battle”, “Braking for Whales”, “Ophelia”. Rupert Grint (đóng vai Ron) tiết lộ Tom Felton và Emma Watson từng nảy sinh tình cảm trên phim trường. Felton cũng từng yêu trợ lý đóng thế Jade Olivia Gordon từ năm 2008 đến đầu năm 2016. Gordon đóng vai vợ của Malfoy trong “Harry Potter và Bảo bối Tử thần 2” (2011). Ảnh: Warner Bros/WireImage

Matthew Lewis (vai Neville Longbottom)

Neville Longbottom là người nhút nhát, cùng nhà Gryffindor với Harry, Ron và Hermione. Nhà văn J. K. Rowling từng nói Matthew là một trong bảy diễn viên quan trọng của phim. Ở trận chiến Hogwarts, Longbottom là người góp công lớn cho chiến thắng của phe Ánh sáng, khi phá hủy Trường sinh linh giá cuối cùng - con rắn Nagini - bằng thanh gươm Gryffindor. Từ lúc năm tuổi, Lewis tham gia diễn xuất cho nhiều chương trình truyền hình. Sau hơn 20 năm, tài tử lột xác thành quý ông lịch lãm, tham gia các phim “Bluestone 42”, “Happy Valley hay Ripper Street”, được xếp vào lớp diễn viên triển vọng. Vào tháng 5/2018, Lewis kết hôn với Angela Jones. Cả hai gặp nhau lần đầu tại lễ kỷ niệm Harry Potter ở Universal Orlando năm 2016. Ảnh: Warner Bros/WireImage

Ralph Fiennes (vai Voldemort)

Chúa tể Voldemort (hay Tom Riddle) luôn ám ảnh chuyện bất tử, đánh đổi cả cuộc đời để thoát khỏi cái chết. Ông được coi là pháp sư quyền năng thứ hai trên thế giới, sau Albus Dumbledore. Fiennes 61 tuổi, là một trong những sao Âu Mỹ bảo chứng cho chất lượng phim, theo Taste of Cinema. Nghệ sĩ từng được đề cử Oscar và đoạt giải Quả Cầu Vàng cho Nam phụ xuất sắc, phim “Schindler’s List” (1993). Ba năm sau, anh góp mặt trong “The English Patient” (1996), nhận đề cử Nam chính xuất sắc và đề cử giải BAFTA, Quả Cầu Vàng. Fiennes là đại sứ UNICEF tại Anh, đồng thời là thành viên tổ chức của các nghệ sĩ Canada chống phân biệt chủng tộc. Fiennes cưới diễn viên Alex Kingston năm 1993 và ly hôn năm bốn năm sau đó. Năm 1997, tài tử yêu Francesca Annis, chia tay vào năm 2006. Ảnh: Warner Bros/Pal Hansen

Robbie Coltrane (vai Rubeus Hagrid)

Hagrid là một trong những người đầu tiên xuất hiện trong bộ phim, có vai trò giới thiệu với cậu bé mồ côi Harry Potter về thế giới phù thủy. Vai diễn giúp Coltrane trở thành gương mặt quen thuộc toàn cầu. Hagrid cũng là một trong những vai được nhiều khán giả yêu thích nhất loạt phim. Cuối năm 1999, Coltrane cưới Rhona Gemmell và có hai con. Họ ly thân năm 2003 và ly dị vài năm sau đó. Tháng 10/2022, nghệ sĩ qua đời ở tuổi 72. Sức khỏe của Robbie Coltrane suy yếu từ năm 2020 đến lúc mất, phải ngồi xe lăn. Trước đó, ông nhiều năm chiến đấu với căn bệnh viêm xương khớp, thường xuyên đau nhức cơ thể. Ảnh: Warner Bros/TV Times

Michael Gambon (vai Albus Dumbledore)

Dumbledore có vai trò quan trọng xuyên suốt loạt phim, là người dẫn dắt giới phù thủy chống lại Chúa tể Hắc ám Voldermort. Với Harry Potter, cụ luôn ở bên, động viên cậu bé mỗi khi cô đơn, dạy cậu nhiều bài học cuộc sống. Diễn viên thể hiện sinh động nhân vật thông thái, nhân từ nhưng quyết đoán. Gambon tham gia phim từ phần ba đến hết phần bảy, sau khi Richard Harris - người đóng Dumbledore hai phần đầu - qua đời năm 2002. Phim gần nhất ông tham gia là series “Fortitude” (2015-2018). Sau đó, Gambon định tham gia phim hài “Breeders” nhưng rút khỏi dự án vì vấn đề sức khỏe. Vào năm 2014, ông từng cho biết buồn vì không thể diễn các vai lớn do không thể nhớ lời thoại. Hôm 28/9, Gambon qua đời ở tuổi 82 sau khi mắc viêm phổi. Cuối đời, ông sống cùng người vợ thứ hai - nhà thiết kế Philippa Hart. Nghệ sĩ kín tiếng về đời tư. Ảnh: Warner Bros/WireImage

Alan Rickman (vai Severus Snape)

Ngay từ năm học đầu tiên tại trường Hogwarts, Harry Potter đã bị thầy Snape căm ghét vô cớ. Không chỉ Harry mà nhiều khán giả khi xem phim cũng cảm thấy thiếu thiện cảm với nhân vật luôn xuất hiện trong trang phục màu đen và có gương mặt lạnh lùng này. Chỉ đến những tập phim cuối, khán giả mới vỡ lẽ rằng Snape luôn âm thầm bảo vệ Harry bởi tình yêu dành cho người mẹ Lily của cậu. Hơn 30 năm diễn xuất, Alan Rickman trở thành một trong những diễn viên được yêu thích hàng đầu ở Anh. Ông từng giành một giải BAFTA, một giải Quả Cầu Vàng, một giải Emmy và một giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên Mỹ. Tài tử qua đời ở tuổi 69 vào ngày 14/1/2016, sau thời gian dài chống chọi ung thư. Ảnh: Warner Bros/WireImage

Maggie Smith (vai Minerva McGonagall)

McGonagall là giáo sư tại trường Hogwarts, đứng đầu nhà Gryffindor. Cô nghiêm khắc, là nỗi sợ hãi của nhiều học sinh. Diễn viên 89 tuổi từng giành hai giải Oscar năm 1970 và 1979. Smith tham gia nhiều hoạt động từ thiện. Tháng 9/2011, bà hỗ trợ 4,6 triệu USD để xây dựng lại nhà hát Court ở New Zealand. Tháng 7/2012, nghệ sĩ là người bảo trợ cho Hiệp hội Bệnh tăng nhãn áp quốc tế. Năm 2012, Smith quyên góp một bức tranh vẽ bàn tay của mình cho cuộc đấu giá Celebrity Paw để gây quỹ cho Cats Protection. Minh tinh trải qua hai lần hết hôn, có hai con và hai cháu. Ảnh: Warner Bros/WireImage

Bonnie Wright (vai Ginny Weasley)

Ginny là con út nhà Weasley và là vợ của Harry. Sau khi loạt phim kết thúc, Wright thành lập công ty sản xuất phim BonBonLumiere. Ngoài việc sản xuất và diễn xuất trong một số phim độc lập, nghệ sĩ còn làm đạo diễn các dự án phim ngắn, MV ca nhạc. Năm 2022, Wright làm đám cưới với Andrew Lococo tại một trang trại ở California. Nghệ sĩ 32 tuổi đón con đầu lòng sau một năm kết hôn, hôm 19/9. Ảnh: Warner Bros/Shutterstock

James Phelps và Oliver Phelps (vai Fred và George Weasley)

Trong phim James vào vai Fred (anh), còn Oliver là George (em). Nhưng ngoài đời, James là em của Oliver, sinh sau 13 phút. Theo People, sau loạt phim, cả hai quyết định tiếp tục việc học và phát triển sự nghiệp ngoài ngành giải trí. Hai người có kênh podcast “Normal Not Normal”, có sự tham gia của một số diễn viên phim “Harry Potter”. Cặp song sinh 37 tuổi thường xuyên ủng hộ các quỹ từ thiện cho thanh thiếu niên và nghiên cứu ung thư.Oliver kết hôn năm 2015, James làm đám cưới một năm sau đó. Ảnh: Warner Bros/Shutterstock.

Theo VNE