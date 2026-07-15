Hà Tĩnh phấn đấu đến 2030, Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương nằm trong nhóm khá cả nước

Hà Tĩnh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ký kết hợp tác phát triển giai đoạn 2026 - 2030.

Kế hoạch nhằm phát triển hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững của tỉnh Hà Tĩnh; hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội; xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh theo hướng mở, kết nối, hiệu quả, có khả năng lan tỏa, nuôi dưỡng và thương mại hóa các ý tưởng, sản phẩm, mô hình kinh doanh mới.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 là 100% các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các xã, phường, các đơn vị sự nghiệp công lập, trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp nhà nước xây dựng hoặc lồng ghép nội dung triển khai kế hoạch này trong kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch công tác hằng năm phù hợp chức năng, nhiệm vụ.

Phấn đấu có tối thiểu 35 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo được hình thành hoặc phát triển ổn định trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu mỗi năm có ít nhất 20 sản phẩm, dịch vụ đổi mới sáng tạo được thương mại hóa; trong đó, ưu tiên các sản phẩm, dịch vụ: công nghệ số, nông nghiệp công nghệ cao, OCOP, du lịch cộng đồng, chuyển đổi số, thương mại điện tử, logistics, chế biến nông sản. Phấn đấu mỗi năm có 7 đến 10 nhiệm vụ đổi mới sáng tạo được hỗ trợ từ ngân sách tỉnh.

Đến năm 2030, Hà Tĩnh phấn đấu có tối thiểu 35 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo được hình thành hoặc phát triển ổn định.

Phấn đấu có ít nhất 250 đối tượng sở hữu công nghiệp (sáng chế/giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu) do tổ chức, cá nhân trong tỉnh đăng ký bảo hộ. Phấn đấu bình quân hằng năm có ít nhất 70 sáng kiến trong khu vực công được công nhận; đẩy mạnh hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong doanh nghiệp, hợp tác xã, cộng đồng dân cư.

Hình thành mạng lưới chuyên gia, cố vấn, nhà đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh; kết nối với mạng lưới đổi mới sáng tạo quốc gia và khu vực Bắc Trung Bộ. Hình thành tối thiểu 1 trung tâm/không gian đổi mới sáng tạo cấp tỉnh; thí điểm hình thành 5 đến 10 không gian khởi nghiệp sáng tạo cộng đồng tại xã, phường.

Phấn đấu 100% cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có hoạt động trải nghiệm, giáo dục STEM/STEAM, khởi nghiệp sáng tạo, nghiên cứu khoa học, hình thành các câu lạc bộ, cuộc thi, ngày hội sáng tạo trong trường học.

Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) của tỉnh Hà Tĩnh được cải thiện qua từng năm và phấn đấu nằm trong nhóm khá của cả nước vào năm 2030.

Để đạt các mục tiêu trên, kế hoạch đưa ra 8 nhóm giải pháp gồm: tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo; hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách và cải cách thủ tục hành chính; phát triển hạ tầng, không gian, nền tảng số và cơ sở dữ liệu dùng chung; phát triển nguồn nhân lực đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo;

Phát triển thị trường khoa học, công nghệ và thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu; xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo; mở rộng hợp tác với các địa phương, tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà đầu tư nhằm thúc đẩy kinh doanh để học tập mô hình, trao đổi kinh nghiệm và thu hút nguồn lực.