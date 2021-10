Ngăn chặn, kịp thời cứu sống 2 trường hợp nhảy cầu Bến Thuỷ tự tử

Trong khoảng thời gian từ 6 - 8h sáng ngày 1/10, các chiến sỹ công an 2 tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An đã kịp thời ngăn chặn, cứu sống 2 người có ý định nhảy cầu Bến Thuỷ 1 tự tử.

Video: Người nhảy cầu được lực lượng công an đưa vào bờ an toàn

Khoảng 8 giờ 20 phút sáng nay (1/10), nhận tin báo có trường hợp chuẩn bị nhảy cầu Bến Thuỷ 1 tự tử, lực lượng Công an huyện Nghi Xuân đã có mặt kịp thời để can thiệp.

Trong khi Phó trưởng Công an thị trấn Xuân An - Đại uý Trần Ngọc Tú bơi ra cứu người, Đại úy Phan Quốc Nam Công an huyện Nghi Xuân gọi điện thoại đề nghị lực lượng công an đường thuỷ Nghệ An trợ giúp. Chỉ khoảng 5 phút sau, người nhảy cầu đã được lực lượng công an 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ sáng 1/10, khi đang làm nhiệm vụ trực chốt kiểm dịch COVID-19 tại Gia Lách, anh Phan Công Thành - cán bộ Đội An ninh (Công an huyện Nghi Xuân) nhận tin báo có người đi đường ý định nhảy cầu Bến Thủy 1 tự tử, anh lập tức phóng xe máy lên để can thiệp.

Lúc này, người phụ nữ tên N.T.H (SN 1973, trú tại TP Vinh - Nghệ An) đã leo lên lan can cầu chuẩn bị nhảy xuống.

Sau khoảng 20 phút vận động, anh Phan Công Thành đã khuyên bảo thành công người phụ nữ từ bỏ ý định nhảy cầu.

Hoài Nam