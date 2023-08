Nâng cao kiến thức an toàn thông tin mạng cho cán bộ CNTT các cơ quan, đơn vị

Với các nội dung thiết thực, cán bộ phụ trách CNTT các đơn vị, cơ quan trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ có thêm kiến thức, kỹ năng thực hành, kinh nghiệm trong công tác vận hành đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Sáng 24/8, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về an toàn, an ninh mạng cho cán bộ phụ trách lĩnh vực CNTT của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Dương Kim Nga nhấn mạnh: "Lớp đào tạo nhằm cung cấp kiến thức cho các học viên về bảo vệ dữ liệu; tiếp cận các kỹ năng an toàn bảo mật thông tin, an toàn mạng để ứng dụng trong các cơ quan nhà nước. Đồng thời, nhận diện âm mưu, phương thức thủ đoạn, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước".

Lớp đào tạo được tổ chức 2 ngày (từ 24 - 25/8). Lớp học được TS. Nguyễn Văn Nghị - giảng viên Học viện Kỹ thuật mật mã truyền đạt các nội dung như: các nguyên tắc đảm bảo an toàn thông tin, kỹ năng cần thiết cho quản trị viên hệ thống; nhận diện quy trình tấn công mạng nhắm vào cổng thông tin dịch vụ công.

Học viên sẽ được nắm rõ các vấn đề về đảm bảo tính bí mật, tính toàn vẹn dữ liệu, tính sẵn sàng; hướng dẫn quản trị mật khẩu an toàn, lưu trữ an toàn, truy cập an toàn an ninh mạng từ các trang chính thống. Qua đó, góp phần tăng cường khả năng phát hiện sớm, cảnh báo kịp thời, chính xác sự cố, tấn công từ xa; dấu hiệu, hành vi, mã độc xâm phạm có khả năng gây mất an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số.