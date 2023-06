Sở TT&TT Hà Tĩnh cảnh báo “lỗ hổng” trong các sản phẩm Microsoft

Lãnh đạo Sở TT&TT Hà Tĩnh nhấn mạnh, trong tổng số 69 lỗ hổng bảo mật, có 12 lỗ hổng có mức ảnh hưởng cao và nghiêm trọng.

Sở TT&TT Hà Tĩnh vừa phát đi văn bản cảnh báo lỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 6/2023.

Ngày 21/6/2023, Cục An toàn thông tin đã có Công văn số 1024/CATTT-NCSC về việc cảnh báo các lỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 6/2023. Trong tổng số 69 lỗ hổng bảo mật, có 12 lỗ hổng có mức ảnh hưởng cao và nghiêm trọng (xem thông tin chi tiết tại đây).

Để đảm bảo an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, Sở TT&TT Hà Tĩnh đề nghị các cơ quan, đơn vị giao cán bộ chuyên trách CNTT, đơn vị, bộ phận chuyên trách CNTT của các đơn vị kiểm tra, rà soát và xác định máy sử dụng hệ điều hành Windows có khả năng bị ảnh hưởng. Nếu có, thực hiện cập nhật bản vá kịp thời để tránh nguy cơ bị tấn công. Thực hiện các biện pháp tại Công văn số 1024/CATTT-NCSC để xử lý.

Trường hợp đơn vị chưa có cán bộ chuyên trách CNTT cần bố trí cán bộ có chuyên môn thực hiện và liên hệ Thường trực Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh để được hỗ trợ. Sau khi thực hiện, báo cáo số liệu (số máy đã xử lý/tổng số máy) về Thường trực Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng và đơn vị chuyên trách về đảm bảo kỹ thuật an toàn thông tin mạng của tỉnh (Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh) trước ngày 28/6/2023 để tổng hợp.

Cán bộ đầu mối tiếp nhận thông tin: Ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm, điện thoại: 0914.237788, email: ntlam.stttt@hatinh.gov.vn.

Thùy Như