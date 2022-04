Thành lập Tổ Chuyển đổi số ngành thông tin và truyền thông ở Hà Tĩnh

Tổ Chuyển đổi số ngành thông tin và truyền thông (TT&TT) Hà Tĩnh có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý thuận lợi thúc đẩy chuyển đổi số trên toàn tỉnh, phát triển Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở TT&TT Hà Tĩnh Đậu Tùng Lâm vừa ký Quyết định số 54/QĐ-TTTT, ngày 28/4/2022 về việc thành lập Tổ Chuyển đổi số ngành TT&TT.

Tổ Chuyển đổi số ngành TT&TT Hà Tĩnh có 19 thành viên do ông Đậu Tùng Lâm - Giám đốc Sở TT&TT làm tổ trưởng.

Tổ Chuyển đổi số có chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu hoạt động chuyển đổi số trong ngành TT&TT; giúp Giám đốc Sở hoạch định chiến lược, kế hoạch dài hạn và ngắn hạn hoạt động chuyển đổi số trong phạm vi toàn ngành; giúp Sở tiếp cận, lựa chọn các biện pháp, giải pháp công nghệ số tối ưu nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của ngành TT&TT.

Tham mưu, phối hợp giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 của Tỉnh ủy về “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”; Quyết định 424/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh về “Phê duyệt chuyển đổi số trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025” và các chiến lược, chương trình, dự án về chuyển đổi số của các bộ, ngành Trung ương triển khai trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Sở TT&TT tập huấn về chuyển đổi số cho các đơn vị, địa phương.

Giúp Sở tổ chức hướng dẫn, phối hợp và hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số tại các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý thuận lợi thúc đẩy chuyển đổi số trên toàn tỉnh, phát triển Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu, giúp Sở thực hiện công tác đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, xây dựng không gian số Hà Tĩnh an toàn, tin cậy và thân thiện.

Bá Tân