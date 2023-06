Hà Tĩnh cùng nhà đầu tư xây dựng giá trị bền vững trên hành trình hội nhập

Từ một tỉnh có nhiều khó khăn, sau chặng đường nỗ lực bứt phá, Hà Tĩnh đã vươn lên trở thành địa phương có quy mô kinh tế đứng thứ 30 và là một trong 10 địa phương dẫn đầu toàn quốc về thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Trên hành trình thực hiện khát vọng trở thành tỉnh khá của cả nước, cùng với phát huy ý chí và sức mạnh nội sinh, Hà Tĩnh sẽ mở rộng kết nối, tăng cường hợp tác, cùng các nhà đầu tư trong và ngoài nước khai thác tiềm năng, lợi thế, xây dựng những giá trị mới để hội nhập và phát triển.

...

Từ một tỉnh có nhiều khó khăn, sau chặng đường nỗ lực bứt phá, Hà Tĩnh đã vươn lên trở thành địa phương có quy mô kinh tế đứng thứ 30 và là một trong 10 địa phương dẫn đầu toàn quốc về thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Trên hành trình thực hiện khát vọng trở thành tỉnh khá của cả nước, cùng với phát huy ý chí và sức mạnh nội sinh, Hà Tĩnh sẽ mở rộng kết nối, tăng cường hợp tác, cùng các nhà đầu tư trong và ngoài nước khai thác tiềm năng, lợi thế, xây dựng những giá trị mới để hội nhập và phát triển.

Hà Tĩnh, trên bản đồ của cả nước là một vùng đất có nhiều dấu ấn đặc biệt. Miền quê như “chiếc đòn gánh gánh hai đầu đất nước” luôn kiên cường đi đầu trong các phong trào cách mạng giải phóng dân tộc, là quê hương của nhiều nhà yêu nước, lãnh đạo Đảng và Nhà nước; được ví là đất anh hùng, đất thi nhân. Nơi đây cũng kết tinh bề dày văn hóa với hệ thống di tích, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia đồ sộ, đặc sắc. Con người Hà Tĩnh được bạn bè trong và ngoài nước cảm mến bởi sự cương trực, chân tình, thủy chung, nhân nghĩa, hiếu học, học giỏi và luôn có khát vọng vươn lên… Trong hành trình hội nhập, những lợi thế này là một trong những nền tảng quan trọng để Hà Tĩnh kết nối, hợp tác.

Núi Hồng - sông Lam là biểu tượng văn hóa đậm đà bản sắc của vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Ảnh: Đậu Hà

Nhìn từ vị trí địa lý, chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh, Hà Tĩnh là một địa bàn chiến lược quan trọng. Đây là điểm kết nối các trung tâm kinh tế của quốc gia qua 2 trục giao thông trọng yếu là quốc lộ 1, cao tốc Bắc - Nam, đường Hồ Chí Minh, đường sắt Bắc - Nam cùng các quốc lộ nối với nước bạn Lào qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Đây là điểm trung chuyển hàng hóa tới Lào, Đông Bắc Thái Lan, Myanmar và là cửa ngõ quan trọng của tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, Tiểu vùng Mekong mở rộng với đường hàng hải quốc tế qua cảng Vũng Áng, Sơn Dương, là cầu nối giữa các nước bên bờ Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Đó là lợi thế đặc biệt của Hà Tĩnh trong hoạt động thu hút đầu tư.

Suốt hành trình 192 năm xây dựng và phát triển, dù ở thời kỳ nào, Hà Tĩnh cũng luôn đoàn kết, nỗ lực phát huy sức mạnh nội sinh, từ trong gian khó từng bước vươn lên khẳng định mình. Bước vào thời kỳ đổi mới, đặc biệt, sau tái lập tỉnh vào năm 1991, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà đã nỗ lực tìm hướng đi, khát vọng vươn lên thoát nghèo, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ hiệu quả của Trung ương, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đặc biệt, hơn 1 thập kỷ qua, Hà Tĩnh có sự bứt phá mạnh mẽ với những điểm sáng đáng tự hào: quy mô kinh tế tăng nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ theo hướng hiện đại; công nghiệp có bước phát triển đột phá, trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng; thương mại, dịch vụ và du lịch từng bước khai thác hiệu quả; nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển ổn định, tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt kết quả khá; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có nhiều kết quả nổi bật; công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, quyết liệt; các giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn, phát huy, giáo dục mũi nhọn giữ vững tốp đầu cả nước; hoạt động an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm; quốc phòng - an ninh được bảo đảm; công tác đối ngoại được tăng cường…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kiểm tra tiến độ dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh (tháng 5/2023).

Một trong những bước đi chiến lược và cũng là giải pháp đột phá của tỉnh thời gian qua là chú trọng tăng cường ngoại giao kinh tế, xúc tiến quảng bá, xây dựng chính sách thông thoáng để thu hút đầu tư. Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, Hà Tĩnh đã cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh liên tục tăng qua từng năm. Theo các công bố vào đầu tháng 4 vừa rồi, thứ hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Hà Tĩnh năm 2022 tăng 9 bậc so với năm trước, xếp thứ 18 cả nước; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp thứ 8 cả nước. Môi trường phát triển thân thiện và năng động, an ninh chính trị ổn định, cùng với sự chủ động, cởi mở trong việc tiếp cận, kết nối của tỉnh đã tạo sức hút để nhiều doanh nghiệp (DN) đầu tư những dự án trên nhiều lĩnh vực, góp phần cùng Hà Tĩnh đánh thức tiềm năng, tạo sự bứt phá.

Formosa Hà Tĩnh những năm 2010 và hiện nay , sau hơn 10 năm đã trở thành đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, là “đầu kéo” dẫn dắt, thu hút đầu tư vào KKT Vũng Áng.

Điểm lại những điểm nhấn về thu hút đầu tư trong hơn một thập kỷ qua, phải nhắc đến dấu ấn đột phá vào năm 2008 khi Hà Tĩnh mời gọi Tập đoàn Formosa đầu tư dự án FDI lớn nhất Việt Nam tại Khu kinh tế Vũng Áng. Sau 2 năm cả hệ thống chính trị dồn sức giải phóng mặt bằng, bàn giao hơn 3.000 ha cho nhà đầu tư, năm 2010, Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương chính thức được khởi công với số vốn đầu tư giai đoạn 1 gần 12,8 tỷ USD. Nhà máy liên hợp gang thép công suất 7,5 triệu tấn/năm và cảng Sơn Dương đi vào hoạt động ổn định đã đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước và giải quyết việc làm cho gần 6.000 lao động với thu nhập ổn định. Dự án trọng điểm này đã tạo động lực mới để Khu kinh tế Vũng Áng đánh thức những lợi thế đặc biệt về cảng biển, tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, từng bước hình thành trung tâm công nghiệp luyện thép, công nghiệp hỗ trợ, nhiệt điện và cảng biển nước sâu của khu vực miền Trung cũng như cả nước.

Hà Tĩnh đã chủ động tiếp cận nhiều tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước để mời gọi đầu tư; vừa tiếp tục ban hành, điều chỉnh chính sách thu hút mới, đồng hành, sát cánh cùng các DN trong suốt quá trình sản xuất kinh doanh. Đến nay, toàn tỉnh có gần 1.500 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký hơn 454.000 tỷ đồng, tương đương hơn 18 tỷ USD. Trong đó, trong nước có 1.400 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 137.000 tỷ đồng, FDI có 68 dự án với tổng vốn đăng ký 16 tỷ USD, tương đương hơn 317.000 tỷ đồng. Ngoài Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa, có thể điểm tên nhiều dự án đóng góp lớn vào phát triển KT-XH của Hà Tĩnh như: Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 do Tổng Công ty cổ phần Điện lực dầu khí Việt Nam đầu tư; Tổng kho Xăng dầu Vũng Áng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)… Dự kiến tháng 6/2023, Nhà máy Sản xuất Pin VinES do Tập đoàn Vingroup đầu tư với số vốn hơn 3.784 tỷ đồng đi vào sản xuất; quý III/2024, Nhà máy liên doanh Sản xuất Pin Lithium VinES-Gotion của Công ty CP Giải pháp năng lượng VinES (thuộc Tập đoàn Vingroup) và Công ty Gotion, Inc (thuộc Gotion High-Tech) có số vốn đầu tư hơn 6.329 tỷ đồng đi vào hoạt động; năm 2025, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 có tổng kinh phí 2,2 tỷ USD với quy mô 2 tổ máy, tổng công suất 1.330 MW sẽ chính thức vận hành.

Dây chuyền sản xuất tại Nhà máy Sản xuất Pin VinES (thuộc Tập đoàn Vingroup) sử dụng công nghệ tiên tiến hàng đầu theo tiêu chuẩn của Mỹ và châu Âu với mức độ tự động trên 80%.

Hà Tĩnh cũng đã thúc đẩy hình thành và phát triển dịch vụ cảng biển nước sâu và logistics, ký kết hợp tác với Tân Cảng Sài Gòn mở tuyến container Vũng Áng. Đây là bước hợp tác khởi đầu chiến lược để thiết lập ổn định và phát triển mở rộng, hình thành tuyến vận tải container khu vực và quốc tế, phát triển dịch vụ hậu cảng, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế cụm cảng Vũng Áng - Sơn Dương.

Bên cạnh đó, nhiều dự án nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị, du lịch biển cao cấp, du lịch sinh thái của các DN lớn như: Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Công ty CP Tập đoàn Ecopark, Tập đoàn Sun Group, Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn T&T, Tập đoàn TH… cũng đang xúc tiến các hoạt động đầu tư vào Hà Tĩnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu động thổ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Điều hành hệ thống năng lượng công nghệ cao và Nhà máy Thủy điện Vũ Quang (tháng 4/2023).

Hoạt động thu hút đầu tư với những dự án hiệu quả đã góp phần quan trọng thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế phát triển theo hướng hội nhập, bền vững. Nếu như thời điểm sau tái lập tỉnh (những năm 1990), thu ngân sách nội địa mới đạt hơn 18 tỷ đồng, thì đến năm 2009, Hà Tĩnh đã có mặt trong nhóm các địa phương có số thu hơn 1.000 tỷ đồng và đến năm 2022, số thu nội địa đạt gần 8.800 tỷ đồng; tính cả số thu xuất, nhập khẩu, thu ngân sách của Hà Tĩnh năm 2022 vượt ngưỡng 18.000 tỷ đồng. Quy mô nền kinh tế (GRDP) có bước phát triển rõ rệt, từ con số 5.836 tỷ đồng vào năm 2004, đến năm 2022 đạt gần 93.000 tỷ đồng, tăng gần 16 lần, GRDP bình quân đầu người đạt 70,5 triệu đồng; tốc độ tăng trưởng GRDP duy trì ở mức cao qua các thời kỳ, giai đoạn 2005-2020 đạt mức 2 con số (10,01%). Thu hút đầu tư đã giúp Hà Tĩnh từ tỉnh nghèo vươn lên trở thành địa phương có quy mô kinh tế đứng thứ 30 cả nước (tăng 15 lần so với năm 2004), thuộc 10 địa phương có vốn đầu tư FDI lớn nhất cả nước.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng lãnh đạo các tỉnh chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa VSIP Group với 9 địa phương, trong khuôn khổ Chương trình “Bình Dương: Khởi động - Kết nối - Phát triển” (tháng 3/2023).

Các DN trong và ngoài nước hoạt động tại Hà Tĩnh đã tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động; với môi trường làm việc chuyên nghiệp, đã thúc đẩy đội ngũ công nhân, kỹ thuật viên, cán bộ quản lý địa phương nâng cao trình độ, năng lực và rèn luyện tác phong công nghiệp. Mặt khác, trong quá trình hợp tác đầu tư trên địa bàn, các nhà đầu tư đã được tiếp cận những chính sách cởi mở, có sự đồng hành hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự ủng hộ, gắn bó của người dân để sản xuất, kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững. Từ đó, ngoài đóng góp ngân sách cho nền kinh tế, các DN luôn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Sự hợp tác hài hòa, hiệu quả, bền chặt đó góp phần để Hà Tĩnh tăng cường hợp tác với các tỉnh, thành, các quốc gia, thúc đẩy ngoại giao kinh tế, ngoại giao chính trị.

Trong quá trình phát triển, Hà Tĩnh luôn quan tâm đến việc xây dựng quy hoạch bài bản với tầm nhìn chiến lược, từ đó hoạch định kế hoạch, giải pháp phát triển KT-XH, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong từng giai đoạn. Ngày 8/11/2022, Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1363/QĐ-TTg. Theo đó, Hà Tĩnh trở thành một trong 2 tỉnh đầu tiên của cả nước được phê duyệt Quy hoạch tỉnh. Quy hoạch là cơ sở quan trọng để Hà Tĩnh xác định tầm nhìn, sắp xếp không gian phát triển với 4 ngành kinh tế trọng điểm, 3 trung tâm đô thị, 3 hành lang kinh tế và 1 trung tâm động lực tăng trưởng. Đồng thời quy hoạch xác định rõ tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh nhằm phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh nỗ lực phấn đấu để đến năm 2030 Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước. Ảnh: Đình Nhất

Với 4 ngành kinh tế trọng điểm (công nghiệp luyện thép, công nghiệp hỗ trợ, chế tạo sau thép và sản xuất điện; nông, lâm nghiệp và thủy sản; dịch vụ logistics; du lịch), Hà Tĩnh sẽ phát triển theo chiến lược tăng trưởng xanh, hài hòa giữa phát triển KT-XH, văn hóa, bảo đảm môi trường sống. Trong giai đoạn mới, 4 yếu tố: nguồn lực và văn hóa con người; kết cấu hạ tầng đồng bộ; môi trường kinh doanh hiện đại, minh bạch; chuyển đổi số và cải cách hành chính được xác định là các yếu tố nền tảng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng nỗ lực đổi mới, sáng tạo, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút nhân tài, phát triển nền kinh tế tri thức, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, xã hội số…

Nhanh chóng hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, Hà Tĩnh đã tập trung tuyên truyền nội dung quy hoạch để cộng đồng DN, toàn thể Nhân dân được biết, tham gia thực hiện và giám sát quá trình tổ chức triển khai trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đang chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương khẩn trương rà soát bãi bỏ, điều chỉnh, bổ sung, lập mới các quy hoạch ngành, lĩnh vực phù hợp với Quy hoạch tỉnh và Quy hoạch tổng thể quốc gia, đảm bảo thống nhất, đồng bộ; xây dựng kế hoạch triển khai quy hoạch, cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực, không gian lãnh thổ vào kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2021-2026) và hằng năm. Quan điểm xuyên suốt trong quá trình thực hiện quy hoạch là luôn bám sát thực tế để định hướng phát triển, tổ chức không gian phát triển gắn với liên kết vùng theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về “Phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Hà Tĩnh tiếp tục xác định giải pháp quan trọng hàng đầu để thực hiện những mục tiêu chiến lược của giai đoạn phát triển mới là đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư, triển khai các dự án trọng điểm và huy động tối đa nguồn lực thực hiện quy hoạch. Theo đó, tỉnh tiếp tục đổi mới hơn nữa công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng môi trường đầu tư ngày càng công khai, minh bạch; tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho DN, nhà đầu tư, nhất là các vướng mắc về cơ chế, chính sách, quy hoạch, giải phóng mặt bằng... Đặc biệt, các tổ công tác, tổ giúp việc của UBND tỉnh đã được thành lập nhằm hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện hồ sơ, thủ tục để triển khai dự án. Từ đây, Hà Tĩnh “trải thảm” để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm gồm: lĩnh vực công nghiệp sẽ tập trung vào các dự án hậu thép, cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, hạ tầng các khu - cụm công nghiệp, sản xuất điện, chế biến nông sản, dệt may; lĩnh vực dịch vụ - du lịch mời gọi các dự án du lịch biển, du lịch sinh thái, tâm linh, dịch vụ cảng biển nước sâu và logistics…; lĩnh vực nông nghiệp ưu tiên đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, phát triển nông nghiệp hữu cơ và các vùng chuyên canh; lĩnh vực đô thị mở rộng cửa đón các dự án xây dựng khu đô thị, nhà ở quy mô lớn, đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Sự tham gia của các nhà đầu tư trong và ngoài nước sẽ góp phần kiến tạo môi trường thuận lợi để các DN địa phương bắt nhịp, tham gia vào chuỗi giá trị, đồng thời cũng thúc đẩy thêm những khát vọng khởi nghiệp của DN, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Cụm cảng Vũng Áng - Sơn Dương là lợi thế riêng có, tạo sức thu hút cho Khu kinh tế Vũng Áng.

Mở rộng thu hút đầu tư nhằm khai thác những tiềm năng khác biệt, lợi thế nổi trội của địa phương, Hà Tĩnh mong muốn các nhà đầu tư sớm triển khai nhiều dự án mới với những cam kết, hành động cụ thể. Sự hợp tác hài hòa, hiệu quả giữa địa phương và nhà đầu tư sẽ tạo nên những giá trị bền vững, góp phần quan trọng để Hà Tĩnh từng bước tiến đến mục tiêu trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải miền Trung và đến năm 2030 trở thành tỉnh khá, nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố có tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cao nhất cả nước.

Nội dung: Võ Trọng Hải

Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Ảnh: PV-CTV

Thiết kế: Huy Tùng