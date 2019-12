Hà Tĩnh tăng cường lực lượng, đấu tranh hiệu quả với buôn lậu, gian lận thương mại dịp cuối năm

Sáng 22/11, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia phối hợp với Ban chỉ đạo 389 Hà Tĩnh tổ chức hội nghị giao ban công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng nhái tại các tỉnh, thành phố miền Trung.

Thiếu tướng Đàm Thanh Thế - Ủy viên Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, Chánh Văn phòng Thường trực; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng – Trưởng ban Chỉ đạo 389 Hà Tĩnh chủ trì hội nghị. Đại diện các ban, ngành cấp bộ liên quan và lãnh đạo ban chỉ đạo 389 các tỉnh miền Trung tham dự hội nghị.

Trong 10 tháng năm 2019, tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn 9 tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi diễn biến phức tạp.

Nổi lên là các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy, pháo nổ, vật liệu nổ, động vật hoang dã, nguy cấp, quí hiếm; sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng...

Đại diện Ban chỉ đạo 389 Hà Tĩnh: Hà Tĩnh có 164 km đường biên giới hiểm trở là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng hoạt động buôn bán, vận chuyển ma túy; buôn bán gian lận thương mại... vào dịp cuối năm. Ban chỉ đạo 389 Hà Tĩnh sẽ chỉ đạo tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát để đấu tranh hiệu quả.

Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng địa hình rừng núi, đường mòn, sông suối và mối quan hệ thân tộc của cư dân hai bên biên giới để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, qua biên giới.

Vận chuyển trái phép các loại hàng hóa như xăng dầu, than, quặng, khoáng sản, thuốc lá, rượu, động vật hoang dã nguy cấp, quí hiếm, hàng điện tử, hàng gia dụng... qua các cửa khẩu, cảng biển và vùng biển các tỉnh, thành phố miền Trung.

Tại các địa bàn nội địa, đối tượng lợi dụng các tuyến quốc lộ, đường sắt, cảng hàng không trên địa bàn 9 tỉnh, thành phố miền Trung để vận chuyển hàng lậu, hàng giả, kém chất lượng, hàng hóa có giá trị cao, hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ...

Đại diện Ban chỉ đạo 389 Quảng Trị đề xuất: Những mặt hàng buôn lậu bị phát hiện, thu giữ như sữa Ensure, rượu ngoại...có giá trị lớn thì không nên tiêu hủy mà cho đấu giá để sung công quỹ.

Trước thức trạng trên, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia chỉ đạo Ban chỉ đạo 389 các tỉnh vào cuộc quyết liệt, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý các đối tượng vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại.

Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 149.597 vụ việc vi phạm (giảm 18% so với cùng kỳ 2018), thu nộp NSNN đạt 12.390 tỷ 457 triệu đồng (giảm 11% so với cùng kỳ 2018), khởi tố 1.635 vụ (tăng gần 40% so với cùng kỳ 2018), 1.908 đối tượng (tăng 44% so với cùng kỳ 2018).

Đại diện Tổng cục quản lý chất lượng hàng hóa (Bộ KH&CN): Công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa là hết sức quan trọng. Bởi vậy, các cơ quan chức năng khi lấy mẫu giám định phải đảm bảo kỹ thuật, khách quan, đồng thời, tiến hành truy xuất nguồn gốc hàng hóa theo quy định của Bộ KH&CN.

Trong đó, 9 tỉnh, thành phố miền Trung phát hiện 33.816 vụ vi phạm, 29.684 đối tượng vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 2.180 tỷ đồng, cụ thể: buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu 8.729 vụ; 24.680 vụ gian lận thương mại và 407 vụ hàng giả.

Các cơ quan chức năng đã tiến hình xử lý vi phạm hành chính 31.368 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1.200 tỷ đồng. Đặc biệt, xử lý hình sự 1.429 vụ, 1.833 đối tượng, trị giá tang vật tịch thu chưa thanh lý ước tính 800 triệu đồng.

Đại diện Tổng cục quản lý thị trường cho rằng: Thời điểm cuối năm là thời cơ cho đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng. Vì vậy, lực lượng quản lý thị trường các tỉnh, thành cần phải tăng cường lực lượng phát hiện, xử lý kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng

Tại hội nghị, các đại biểu cũng chỉ ra một khó khăn, tồn tại trong công tác đấu tranh, xử lý các vụ việc vi phạm liên quan đến đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Công tác phối hợp, trao đổi, cung cấp, chia sẻ thông tin giữa các lực lượng chức năng, nhất là lực lượng chức năng giữa các tỉnh, thành phố với nhau còn hạn chế, chưa kịp thời và hiệu quả chưa cao.

Một số tỉnh chấp hành chế độ báo cáo còn chậm; chế độ báo cáo tin nhanh hàng ngày về kết quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả chưa kịp thời...

Kết luật hội nghị, Thiếu tướng Đàm Thanh Thế - Ủy viên Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, Chánh Văn phòng thường trực đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các bộ, ngành và các địa phương về tình hình công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trong thời gian qua.

Tuy nhiên, tình hình buôn bán vận chuyển ma túy, vận chuyển pháo nổ, hàng hóa tạm nhập tái xuất từ biên giới đang diễn biến hết sức phạp, nhất là vào dịp cuối năm. Đặc biệt, là tình hình sản xuất hàng giả, hàng nhái ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến người tiêu dùng.

Thiếu tướng Đàm Thanh Thế đề nghị các bộ, ngành, địa phương, lực lượng chức năng tập trung phân tích tình hình và những vấn đề nổi lên trong thời gian qua, đưa ra các giải pháp mạnh mẽ, thực chất và bài bản. Cần nâng cao năng lực để nhận diện các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, để phòng ngừa và xử lý vi phạm.

Ngoài ra, xây dựng các kế hoạch chuyên đề để đấu tranh với các phương thức, thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại mới xuất hiện trong thời gian qua, đồng thời chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch cao điểm dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại địa phương.

Trong năm 2019, trên địa bàn Hà Tĩnh phức tạp về hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Trong 10 tháng qua, lực lượng các chức năng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện xử lý 21 vụ, bắt giữ 22 đối tượng.

Hữu Trung