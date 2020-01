4 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an thị trấn Lộc Hà

Sáng 13/1, Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) tổ chức lễ công bố quyết định điều động công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an thị trấn Lộc Hà.

Thừa ủy quyền Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Thượng tá Dương Quang Tùng – Trưởng Công an huyện Lộc Hà trao quyết định cho các cán bộ được điều động về đảm nhiệm các chức danh Công an thị trấn Lộc Hà

Thay mặt lãnh đạo huyện, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lộc Hà Trần Xuân Lương tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động về đảm nhận các chức danh Công an thị trấn Lộc Hà

Theo đó, 4 cán bộ công an chính quy được điều động gồm: Thượng úy Hoàng Văn Bé - cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đảm nhận chức danh Trưởng Công an thị trấn Lộc Hà; Trung úy Nguyễn Ngô Hảo - cán bộ Đội An ninh, đảm nhận chức danh Phó trưởng Công an thị trấn; Trung úy Nguyễn Văn Ngọc và Thượng sỹ Nguyễn Minh Hiếu (cán bộ đội Điều tra tổng hợp) đảm nhận chức danh công an viên thường trực tại thị trấn.

Thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ thị trấn Lộc Hà tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động về đảm nhận các chức danh công an tại địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Công an huyện Lộc Hà và chính quyền thị trấn Lộc Hà mong muốn, các đồng chí được điều động về đảm nhận các chức danh chủ chốt ở Công an thị trấn sớm ổn định tổ chức, tích cực bám nắm địa bàn, làm tốt công tác tham mưu, quản lý tình hình an ninh trật tự, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển KT-XH của địa phương.

Trâm Anh