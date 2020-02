Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh khen các lực lượng phá nhiều chuyên án ma túy lớn

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn vừa thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy gửi thư khen các lực lượng: Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hải quan tỉnh, Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh, Công an tỉnh, Công an huyện Hương Sơn về những kết quả trong đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Thư khen gửi các lực lượng: Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hải quan tỉnh, Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh có nội dung:

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và các lực lượng chức năng đã chủ động, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm. Điển hình, ngày 2/2/2020, tại khu vực suối Rào Mắc, thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Hải quan Hà Tĩnh, Quản lý thị trường tỉnh đã đấu tranh thắng lợi Chuyên án HT1119, bắt quả tang đối tượng Pó Chua Xồng (SN 1998, quốc tịch Lào) vận chuyển trái phép vào Việt Nam 4 kg ma túy dạng đá, 36 nghìn viên ma túy tổng hợp.

Ngày 2/2/2020, tại suối Rào Mắc, thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, lực lượng chức năng bắt quả tang Pó Chua Xồng có hành vi cắt rừng vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đấu tranh thành công chuyên án, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị.

Thời gian tới, đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đạt được, thường xuyên phối hợp chặt chẽ, chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là trên tuyến biên giới, tuyến biển, góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

* Thư khen gửi Công an Hà Tĩnh, Công an huyện Hương Sơn có nội dung:

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, thời gian qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng liên quan đấu tranh phá thành công nhiều vụ án, chuyên án, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Điển hình, ngày 6/2/2020, trên Quốc lộ 8C thuộc địa phận thôn 5, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Hương Sơn bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, gồm: Nguyễn Hữu Hải (SN 1983, trú tại xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh) và Trần Long Biên (SN 1993, trú tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên), thu giữ 45 kg ma túy đá, 1 xe ô tô và một số tang vật liên quan. Quá trình thực hiện chuyên án đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, phương tiện.

Đại tá Võ Trọng Hải – Giám đốc Công an tỉnh có mặt tại Hương Sơn biểu dương Ban Chuyên án phối hợp bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Hải và Trần Long Biên bị bắt giữ cùng tang vật vụ án

Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Hương Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát, đấu tranh thành công chuyên án, ngăn chặn khối lượng ma túy lớn qua địa bàn Hà Tĩnh.

Thời gian tới, tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn phức tạp. Đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đạt được, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, chủ động, kiên quyết tấn công, trấn áp các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao niềm tin và đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

