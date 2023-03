Bộ Công an gửi thư khen công an xã đầu tiên ở Hà Tĩnh hoàn thành cấp CCCD gắn chíp

Đến thời điểm này, xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà là địa phương đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho 100% công dân trong độ tuổi theo quy định.

Công an xã Thạch Kênh phối hợp với Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội làm thủ tục cấp CCCD gắn chip cho người dân.

Xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà là địa bàn đầu tiên hoàn thành mục tiêu cấp CCCD gắn chip cho 100% công dân đủ điều kiện có mặt trên địa bàn với tổng cộng 4.063/4.303 trường hợp (có 240 trường hợp công dân đủ điều kiện nhưng hiện đang cư trú, học tập, lao động ở ngoài tỉnh và nước ngoài).

Thời gian qua, Công an xã Thạch Kênh đã không quản ngại khó khăn vất vả, ngày đêm bám địa bàn, thường xuyên không có ngày nghỉ, làm thêm ngày, thêm giờ, tăng cường xuống địa bàn phối hợp với Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện Thạch Hà) triển khai làm thủ tục thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip cho người dân. Đây cũng chính là điểm mấu chốt giúp lực lượng công an cơ sở không bỏ sót bất kỳ một trường hợp nào đủ điều kiện nhưng chưa được thu nhận hồ sơ cấp CCCD.

Thạch Kênh là 1 trong 6 xã, phường trên toàn quốc hoàn thành cấp 100% CCCD gắn chíp trên địa bàn.

Với những nỗ lực của lực lượng Công an xã, Thạch Kênh là 1 trong 6 xã, phường trên toàn quốc về đích, hoàn thành cấp 100% CCCD gắn chíp trên địa bàn, gồm: xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm, xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; xã Gia Luận và xã Hiền Hào, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng; xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Với những kết quả xuất sắc đó, ngày 27/3, Công an xã Thạch Kênh (huyện Thạch Hà) đã được Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an gửi Thư khen.

Ngọc Diệp