Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đấu tranh thắng lợi 33 chuyên án, bắt 58 đối tượng

Ngày 21/12, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác biên phòng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, BĐBP Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Nổi bật là công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, đối ngoại biên phòng; tuyên truyền vận động quần chúng, huấn luyện, rèn luyện kỷ luật và xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện.

Ngày 4/10, BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với Hải quan Hà Tĩnh phá chuyên án 487L, thu giữ 30 bánh hêrôin, 45 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 6000 viên hồng phiến, 2 khẩu súng ngắn, 50 viên đạn, 3 ô tô.

Năm 2019, BĐBP Hà Tĩnh đã tổ chức tuần tra 78 đợt/ 529 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới (Lào) tuần tra song phương 6 đợt/67 cán bộ, chiến sỹ tham gia; tuần tra trên biển 8 đợt/85 cán bộ, chiến sỹ tham gia; hoàn thành cắm 33 biển báo khu vực biên giới biển.

BĐBP Hà Tĩnh đã đấu tranh thắng lợi 33 chuyên án, vụ án, kế hoạch nghiệp vụ, bắt 58 đối tượng, thu giữ 193 bánh hêrôin, 384 kg ma túy dạng đá, 901.566 viên ma túy tổng hợp, 74,4 kg thuốc nổ, 139 kg pháo nổ, 1 quả lựu đạn, 4 khẩu súng, 65 viên đạn, 10 xe ôtô. Phát hiện, bắt giữ, xử lý 51 vụ/ 71 đối tượng vi phạm hành chính, xử phạt nộp ngân sách nhà nước hơn 481 triệu đồng. Hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố, bàn giao công an 17 vụ/21 đối tượng…

BĐBP Hà Tĩnh giao ban, ký kết phối hợp bảo vệ an ninh trật tự với công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bôlykhămxay (Lào)

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 với 8 nội dung, trong đó tập trung vào công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh.

Bên cạnh đó, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, duy trì thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đẩy mạnh các phong trào đền ơn đáp nghĩa, các mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em tới trường”…

Đặc biệt là làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong BĐBP tỉnh tiến tới Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ XI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức trao danh hiệu Đơn vị quyết thắng năm 2019 của Bộ Tư lệnh BĐBP cho 6 tập thể và danh hiệu chiến sỹ thi đua cho 7 cá nhân; trao tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” của Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh cho 6 tập thể, danh hiệu chiến sỹ thi đua cho 62 cá nhân, danh hiệu chiến sỹ tiên tiến cho 241 cá nhân.

Minh Toàn