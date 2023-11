Bộ trưởng Bộ Công an thăng cấp bậc hàm Đại úy cho đồng chí Trần Trung Hiếu

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ từ Thượng úy lên Đại úy đối với đồng chí Trần Trung Hiếu.

Quyết định căn cứ theo Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 6/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Thông tư số 34/2023/TT-BCA ngày 2/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định phân công trách nhiệm giữa công an các cấp về một số vấn đề trong công tác tổ chức cán bộ của lực lượng Công an nhân dân; Thông tư số 107/2021/TT-BCA ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thăng cấp, nâng lương trước thời hạn hoặc vượt bậc đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân; theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ tại Tờ trình số 18621/X01-P7 ngày 17/11/2023.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy, kể từ ngày 17/11/2023 đối với đồng chí Trần Trung Hiếu; quê quán: Nghi Xuân, Hà Tĩnh; cán bộ Công an xã Xuân Hồng, Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch và tài chính, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Đồng chí Trần Trung Hiếu.

Như Báo Hà Tĩnh đưa tin, khoảng 15h45’ ngày 13/11, Thượng úy Trần Trung Hiếu (SN 1992) đang làm nhiệm vụ tại đền chợ Củi thì phát hiện đối tượng Trần Trọng Gia Bảo (SN 1997, ở thôn 1, xã Xuân Hồng) nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy với một người khác nên đã áp sát để bắt quả tang. Tuy nhiên, Trần Trọng Gia Bảo đã manh động khi dùng kéo đâm trọng thương Thượng úy Trần Trung Hiếu.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an xã Xuân Hồng cùng người dân đã nhanh chóng đưa Thượng úy Trần Trung Hiếu đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh (Nghệ An), sau đó được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục điều trị. Mặc dù được đội ngũ y bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, Thượng úy Trần Trung Hiếu đã qua đời lúc 6h35' sáng 17/11.

